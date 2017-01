Trump se lanza contra los servicios de inteligencia

En su primera conferencia de prensa como presidente electo, Donald Trump sacó a relucir ese carácter temperamental, desafiante y autoritario, llegando al extremo de sugerir que las agencias de inteligencia filtraron parte de su oscuro historial.

Redacción LTH

El evento, que tuvo lugar el miércoles 11 de enero en el pasillo de ingreso a la Torre Trump en Manhattan, era muy esperado ya que la aparición de Trump estuvo precedida por los reportes de varios medios de prensa que, citando fuentes anónimas, indican que Trump fue informado la semana pasada por jefes de inteligencia de que Rusia podría tener un secreto lascivo sobre él y que le convertiría en títere de Putin.

“Son todo noticias falsas, es cosa falsificada, no sucedió”, dijo Trump sobre esa información, añadiendo que “gente enferma” habían “puesto junta esa basura… es una desgracia absoluta”. Y acusó a los medios de prensa por haberse hecho eco de ese informe. “Son una basura”, dijo.

Señala a servicios de inteligencia

El magnate, que se ha negado a aclarar si su equipo de campaña tuvo contactos con agentes rusos antes de las elecciones, como se sostiene en el documento, ha cargado con todo contra los servicios de inteligencia de EEUU.

“Son noticias que no tienen sentido, tal vez difundidas por las agencias de inteligencia. ¿Quién sabe? Sería una enorme mancha en su historial”. “Es una desgracia que esto se difundiera. Son todo informaciones falsas: [esos informes] nunca tendrían que haberse escrito, nunca tendrían que haberse ‘hackeado’ y nunca tendrían que haberse difundido”, ha afirmado.

“Es ilegal filtrar información clasificada a la prensa. Y cada vez que me reúno con agencias de inteligencia, se producen filtraciones. Bueno, tal vez esas filtraciones procedan de mi equipo. Por eso ya no cuento ni a mi secretaria el contenido de esas reuniones”, añadió hacia el final de la comparecencia.

Admite el “hackeo” ruso

No obstante, Trump admitió por primera vez que cree que el gobierno ruso fue el autor del hackeo a los demócratas durante la campaña. Una admisión que tuvo que aceptar a regañadientes después de que toda la comunidad de inteligencia de EE.UU. presentara pruebas de la interferencia rusa.

Pero minimizó el impacto de eso en el futuro y hasta le echó la culpa a los demócratas por lo ocurrido, señalando de que ellos mostraron una “negligencia grave” en sus métodos de protección al permitir que sus servidores fueran hackeados en el período previo a las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.

“Ellos no supieron proteger sus sistemas”, dijo. Luego relativizó el papel ruso con la idea de que “otros países también hackean”. Y enumeró: China, Japón, México.

Una inocencia monumental

Entonces un periodista le preguntó: ¿Cuál es su mensaje a Vladimir Putin?

A lo cual Trump, pecando de una inocencia monumental, dijo: “No debió haberlo hecho, y no lo hará”, dijo. “Rusia tendrá más respeto por los Estados Unidos cuando yo gobierne”, agregó.

“Si a Putin le gusta Donald Trump, no sé qué decirles. (…) Ahora, yo no sé si voy a llevarme bien con Vladimir Putin. Espero que sí, pero hay una buena posibilidad de que no. Y si no me voy a dar bien, realmente ¿alguien honestamente cree que Hillary iba a ser más dura con Putin que yo?”, acotó.

México “pagará de modo indirecto”

Trump dio más detalles sobre cómo planea obligar a México a pagar por el muro. Según él, el país vecino reembolsará a EE.UU. el costo de un modo que tendrá más forma de impuesto que de pago directo.

A pesar de que casi nadie cree que vaya a construir un muro, Trump insistió en que construirá un muro y no una valla. “Vamos a construir el muro. Podría esperar un año y medio hasta que finalicemos nuestras negociaciones con México, que empezarán de inmediato en cuanto lleguemos al Despacho Oval, pero no quiero esperar”, dijo Trump. “Mike Pence está liderando un esfuerzo para conseguir aprobación final de varias agencias y del Congreso para que comience el muro. No me apetece esperar un año o un año y medio”.

México de alguna forma, y hay muchas formas, nos reembolsará por el costo del muro. Eso sucederá, ya sea como impuesto o como pago, aunque es menos probable que sea un pago directo, pero sucederá”.

Fin del Obamacare

Por otro lado, Trump reveló que presentará una alternativa de salud al mismo tiempo que el Congreso derogue el ‘Obamacare’. “Será hecho lo más rápido posible, en el mismo día, en la misma hora. Una cosa sustituida por otra”, dijo el mandatario electo sin entrar en detalles de la alternativa que piensa presentar. “De hecho, al acabar con el ‘Obamacare’ estoy haciéndole un favor a los demócratas porque ha sido el peor disparate que pudieran haber hecho”, puntualizó.

Trump volvió al asunto de sus impuestos. Durante la campaña dijo que los divulgaría si salía electo. Hasta ahora no ha sucedido ni parece que vaya a suceder. “No voy a publicar mis impuestos. Como saben estoy bajo una auditoría, pero les puedo decir que mis empresas son muy saludables y tienen mucho más dinero de lo que se piensa”, afirmó. El Servicio de Rentas Internas ha dicho que está investigando los impuestos personales de Trump no los de sus empresas y que no hay nada que impida que sean publicados por él durante una auditoría.

El tenso cruce con CNN

Casi llegando al final de su primera conferencia como presidente electo, Trump protagonizó un tenso cruce con un periodista, que hizo destacar el carácter autócrata del magnate.

Cuando Trump criticaba a la CNN y a BuzzFeed por haber publicado supuestos documentos hackeados por Rusia acerca del propio republicano. En su enojo, el presidente electo describió a Buzzfeed como “una fracasada pila de basura”.

“Ya que nos ataca, déjenos hacer una pregunta”, pidió la palabra el reportero de CNN Jim Acosta. “No sea maleducado, no le daré la palabra”, contestó Trump ofuscado. El enviado de la CNN volvió a intentarlo, esta vez ya a los gritos. Y el magnate se enojó, levantó la voz y le dijo que no tendría la oportunidad. “Ustedes dan noticias falsas”, replicó el magnate y pasó a otro tema.

Posteriormente, en un comentario editorial, CNN afirmó que el martes estudió el documento en cuestión y decidió analizarlo en el aire advirtiendo a los televidentes que no había podido confirmarlo de forma independiente.