El apocalipsis de la deuda, en alza la bancarrota de los consumidores

Cuando la deuda crece mucho más rápido que el PIB durante un período prolongado de tiempo, es inevitable que, en algún momento, una buena parte de esa deuda no sea pagada. Fuimos testigos de eso en el 2008, y ahora está sucediendo de nuevo.

Por Michael Snyder

Las bancarrotas comerciales han aumentado año tras año desde finales del 2015, y esto es algo que he escrito anteriormente, pero ahora las quiebras de los consumidores también están aumentando. De hecho, acabamos de presenciar que las quiebras de los consumidores estadounidenses han llegado a un nivel no visto en casi 7 años. Lo siguiente viene de Wolf Richter…

Las solicitudes de bancarrota por parte de los consumidores aumentaron un 5.4% en enero, en comparación con enero del año pasado, a 52,421, de acuerdo con el Instituto Americano de Bancarrota. En diciembre, ya habían aumentado un 4.5% respecto al año anterior. Esta fue la primera vez que las quiebras de los consumidores aumentaron consecutivamente desde el 2010.

Sin embargo, las quiebras empresariales comenzaron a aumentar en noviembre del 2015 y continuaron creciendo sobre una base de año tras año en el 2016, para alcanzar un total de 37,823 solicitudes, un 26% más que el año anterior y el más alto desde el 2014.

Un punto de inflexión

Por supuesto, las quiebras de los consumidores siguen siendo mucho menores de lo que fueron durante la última crisis financiera, pero lo que esto podría significar es que hemos llegado a un punto de inflexión.

Durante años, la Reserva Federal ha estado alentando el endeudamiento y el gasto imprudente debido a las tasas de interés a niveles muy bajos. Desafortunadamente, esto creó una burbuja de deuda absolutamente enorme, y ahora la burbuja está comenzando a estallar. Aquí hay más de Wolf Richter…

El vertiginoso endeudamiento de los consumidores y las empresas que la Fed impulsó con sus tasas ultrabajas de interés, e infinita sabiduría, ha alentado un aparente crecimiento económico, si existe, y una inflación en los precios de las acciones, causando que la deuda se acumule. Esa deuda, no obstante, se está comiendo los flujos de efectivo necesarios para otras cosas y esto está causando enormes presiones, justo cuando las tasas de interés han comenzado a subir, lo que hará que la refinanciación de esta deuda sea más cara y, para un creciente número de consumidores y empresas, imposible de pagar. Por lo tanto, el legado de esta borrachera del endeudamiento acechará a la economía –y a los acreedores– durante los próximos años.

Las ventas de autos en declive

A pesar de todo el optimismo económico que existe en este momento, la verdad es que los consumidores estadounidenses están atrapados.

Si la economía estadounidense estuviera realmente bien, los grandes minoristas no cerrarían cientos de tiendas. Sears, Macy’s y otros grandes minoristas están cerrando tiendas porque están perdiendo dinero. Esto es un verdadero “apocalipsis de los grandes almacenes de venta al por menor”, y esta tendencia no va a cambiar hasta que los consumidores de EE.UU. comiencen a estar más saludables financieramente –lo cual es bastantes incierto.

También vemos signos de problemas en los números de ventas de automóviles. En comparación con el 2016, las ventas fueron muy bajas en enero de este año…

En comparación con enero del año pasado, las ventas de automóviles colapsaron para los tres fabricantes de automóviles de EE.UU., y los principales fabricantes de automóviles japoneses no lo hicieron mucho mejor:

GM -21.1%

Ford -17.5%

Fiat Chrysler -35.8%

Toyota -19.9%

Honda -10.7%

Nissan -9.0%

Para todos los fabricantes de automóviles combinados, las ventas de automóviles cayeron un 12.2% respecto al año anterior.

La trillonaria deuda familiar

También se está prestando mucha atención a nuestra deuda nacional de 20 millones de millones de dólares, y con razón, pero se debe prestar una atención similar al hecho de que las familias estadounidenses tienen una deuda colectiva de más de 12 millones de millones de dólares.

Cerca de dos tercios de la nación está viviendo esencialmente mes tras mes con el pago de su salario. La mayoría de las familias tienen problemas para pagar las facturas mensuales, y todo lo que se necesita es un evento catastrófico, como una pérdida de empleo o una enfermedad significativa, para sumergirlos en el abismo financiero.

En los EE.UU. de hoy, nos dicen que el secreto para el éxito es una educación universitaria, pero la mayoría de los jóvenes estadounidenses tienen que endeudarse por décadas para permitirse una educación.

Estudiantes endeudados y morosos

Como resultado, la mayoría de los graduados universitarios comienzan la vida en el “mundo real” con una montaña de deudas. Y puesto que muchos de ellos nunca encuentran los “buenos trabajos” que les prometieron, el reembolso de esa deuda se convierte en una carga muy grande. De hecho, el Wall Street Journal ha descubierto que las tasas de amortización de préstamos estudiantiles son mucho peores de lo que nos estaban diciendo…

El viernes pasado, el Departamento de Educación publicó un memorando diciendo que había sobrestimado las tasas de reembolso de préstamos estudiantiles en la mayoría de las universidades y escuelas de comercio, y proporcionó números actualizados.

Cuando The Wall Street Journal analizó los nuevos números, los datos revelaron que el Departamento había inflado anteriormente las tasas de reembolso para el 99.8% de todas las escuelas de comercio y universidades en el país.

El nuevo análisis muestra que en más de 1,000 universidades y escuelas de comercio, o aproximadamente una cuarta parte del total, al menos la mitad de los estudiantes habían incumplido o no habían pagado por lo menos $1 de su deuda en siete años.

Si usted se encuentra profundamente endeudado, muchas familias han encontrado éxito siguiendo un plan cuyo pionero fue el autor Dave Ramsey. Su “Debt Snowball Plan” realmente funciona, pero tienes que estar comprometido con el mismo.

Salir de la deuda puede ser tremendamente liberador. Muchas personas pasan tantas noches sin dormir consumidas por el estrés financiero, pero no tiene por qué ser así.

La mayoría de nosotros ha tenido que endeudarse por alguna razón u otra. Por ejemplo, muy pocos de nosotros seriamos capaces de tener una casa sin obtener una hipoteca, y por lo general las hipotecas vienen con tasas de interés muy bajas en estos días.

Pero otras formas de deuda (como las tarjetas de crédito o los préstamos en base a los cheques de pago) que pueden ser financieramente letales. Cuando se trata de eliminarlas, a menudo es una buena idea comenzar primero por las formas más tóxicas de deuda.

Se ha dicho que el prestatario es el servidor del prestamista, pero usted no desea pasar los mejores años de su vida haciendo que otra persona sea rica.

Al margen de que las condiciones económicas resultan ser buenas o malas en el 2017, la verdad es que cada uno de nosotros debe tratar de hacer lo que pueda para salir de sus deudas.

Desafortunadamente, muchas personas nunca aprenden del pasado, y tengo la sensación de que tanto las bancarrotas de consumidores como las comerciales continuarán aumentando durante el resto del año.

