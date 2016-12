Sheriff de Suffolk se suma a la línea de Trump para deportar a inmigrantes

By luis

Redacción LTH

Como si estuviera preparado para estar acorde con la política de deportaciones de inmigrantes del presidente electo Donald Trump, cuando este asuma el cargo el 20 de enero del 2017, Vincent DeMarco, el Sheriff del condado de Suffolk, ya no solicita la orden de un juez antes de detener a los inmigrantes que son buscados para ser deportados por inmigración, lo cual revierte la política no oficial de “ciudades santuario”.

DeMarco dijo que las instituciones penitenciarias bajo su vigilancia han vuelto a practicar la política de detener a los inmigrantes encarcelados por otros delitos hasta por 48 horas, después de haber cumplido una condena o un juez local haya ordenado su liberación, cuando son buscados por la Immigration and Customs Enforcement, ICE, una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

En septiembre de 2014, citando las demandas legales que podría enfrentar el condado sobre derechos constitucionales, el sheriff había dejado de retener a los inmigrantes con orden de libertad, para ser entregados a ICE, a menos que sus agentes presentaran una orden de un juez de inmigración.

Por un caso en Nassau

El cambio de política, que se ha implementado desde el pasado 2 de diciembre, se produce cuando el gobierno entrante del presidente electo Donald Trump promete poner fin a las “ciudades santuario”, un término utilizado para designar a los gobiernos locales que protegen a inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.

Pero DeMarco dijo que su reversión de la política se debe al análisis legal y no a consideraciones políticas. Los cambios en el programa de ICE con las agencias policiales y la revisión de un caso legal reciente en el condado de Nassau, convencieron a DeMarco de reinstaurar la política, a pesar de las objeciones de los defensores de los inmigrantes.

Documentos proporcionados por el condado de Suffolk demuestran que, el pasado 14 de noviembre, DeMarco escribió al fiscal del Condado, Dennis Brown, pidiendo una revisión de los procedimientos de Seguridad Nacional referentes a las detenciones y sobre una decisión de diciembre de 2015 de la Corte Suprema del Condado de Nassau, en la cual se afirmaba el derecho del condado a retener a los inmigrantes bajo órdenes administrativas y de detención de ICE.

Órdenes de ICE “son suficientes”

La opinión de Brown, presentada a DeMarco en un memorándum del 2 de diciembre, concluye que si las órdenes de arresto de ICE “son suficientes para demostrar que existe una causa probable” de que un inmigrante esté sujeto a la deportación, la oficina del sheriff puede “detener al extranjero hasta por 48 horas después de que el sujeto ya no pueda ser detenido (en la cárcel local), a fin de darle al DHS la oportunidad de proceder con la orden de deportación”.

Entre el 1ro y el 21 de diciembre pasados, desde que se reinstauró la política, ICE retuvo a siete detenidos —en comparación con los 10 que Suffolk entregó a ICE en diciembre del año pasado, dijo DeMarco. La nueva política de detención de Suffolk entró en vigor el 2 de diciembre, pero no está claro cuántas detenciones se realizaron sin solicitudes judiciales de ICE o bajo órdenes de detención.

Homeland Security ha preferido emitir detenciones y órdenes de arresto no judiciales para inmigrantes “cuya remoción ha sido determinada por un alto funcionario de ICE para servir a un importante interés federal”, evitando así a los tribunales de inmigración que generalmente están sobrecargados de casos y no pueden tramitar las órdenes de detención en menos de las 48 horas requeridas.

DeMarco dijo que mientras está actuando bajo la asesoría legal del condado, también apoya la identificación de los inmigrantes detenidos que tienen condenas anteriores o que cumplen con los criterios de inmigración para su deportación.

Crítica “por cuestiones políticas”

Pero algunos defensores de los inmigrantes creen que el cambio de DeMarco se debe a cuestiones puramente políticas.

DeMarco ha sido electo sheriff con el respaldo de los partidos demócratas, republicanos y conservadores, pero en noviembre próximo puede estar enfrentando la oposición del Partido Conservador, que está a favor de las deportaciones.

“Estamos decepcionados, por decir lo menos, de que estas medidas se estén implementando inmediatamente después de las recientes elecciones”, dijo Walter Barrientos, organizador de Long Island para Make the Road New York, una organización sin fines de lucro en Brentwood que aboga por los asuntos que afectan a los latinos.

“Hubo noticias de que el sheriff estaba siendo desafiado por el apoyo del Partido Conservador y no creemos que esto sea una coincidencia. Estamos viendo que los inmigrantes están siendo usados como chivos expiatorios y están siendo usados para cuestiones políticas”, dijo Barrientos al Newsday.

Ejecutivo apoya el cambio

En un comunicado escrito, Steve Bellone, el Ejecutivo del Condado de Suffolk, expresó su apoyo al re-instalamiento de la política.

“Me opuse a las solicitudes de detención abiertas porque, entre otras cosas, colocan una enorme carga al gobierno local en el gasto de millones (de dólares) en encarcelamiento para cubrir órdenes (de detención) no financiados”, dijo Bellone. “Sin embargo, el Condado de Suffolk trabaja en estrecha colaboración con la implementación de la ley federal, y las detenciones limitadas a 48 horas representa un paso en la dirección correcta”.

El Comisionado de la Policía del Condado de Suffolk, Timothy Sini, dijo que su departamento también cumplirá una orden administrativa, “pero a menudo estas órdenes no vienen al Departamento de Policía del Condado de Suffolk, porque no mantenemos a las personas bajo custodia por un largo período de tiempo”.

Una justificación legal “defectuosa”, dicen defensores de inmigrantes

Irma Solís, directora del Capítulo de Suffolk de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, considera que el razonamiento legal para justificar la reimplantación de la política es defectuoso, en parte porque pone una decisión de un tribunal a nivel de condado por encima de los derechos del proceso legal consagrados en la Constitución de los Estados Unidos.

“Estamos realmente decepcionados por el hecho de que el sheriff ha vuelto a las viejas prácticas, que pensábamos haber dejado muy claro que estaban violando los derechos del debido proceso de muchos de los detenidos”, dijo Solís al Newsday.

Un grupo de defensores de los inmigrantes se reunieron con DeMarco el pasado 12 de diciembre, para presionarlo sobre el asunto, pero fracasaron.

“El hecho de que simplemente tomen la palabra de ICE como causa probable, sin una revisión judicial efectiva, es preocupante”, agregó Solís.

La misma política en Nassau

La cárcel del condado de Nassau ya estaba cumpliendo con las solicitudes de detención de inmigrantes que se presentaban con órdenes administrativas o con una orden judicial de deportación, dijo el alguacil del condado de Nassau, Michael Sposato.

Entre septiembre del 2014 y septiembre de 2016, el departamento del sheriff de Suffolk entregó a 868 presos a agentes de inmigración.

Rachael Yong Yow, portavoz del ICE en Nueva York, dijo que un número cada vez mayor de agencias policiales se han unido al Programa de Cumplimiento de Prioridades (PEP, por sus siglas en inglés) de ICE, que busca aumentar la cooperación con la policía local, desde que el programa fue introducido en julio del 2015. El PEP le da a ICE acceso a los datos biométricos de las personas detenidas para examinar su base de datos de inmigrantes que son buscados para ser deportados.