Alcalde y tres funcionarios de Paterson acusados de robo y conspiración

By luis

Redacción LTH

José “Joey” Torres, el Alcalde de Paterson, fue acusado junto a tres supervisores de obras públicas del mismo municipio, por conspirar para que los empleados de la ciudad realizaran trabajos en una propiedad privada relacionada con la familia del alcalde, según informaron las autoridades.

En una conferencia de prensa celebrada después de que la acusación fuera dada a conocer públicamente, el Fiscal General de Nueva Jersey, Christopher Porrino, dijo que la evidencia demostraba que Torres “trataba a los trabajadores de la ciudad como sus empleados personales” y “los dólares de la ciudad como si fueran suyos”.

El fiscal general dijo que los cargos formaban parte de una investigación “en curso” sobre el uso indebido de los empleados de la ciudad y el pago de horas extras en Paterson, la tercera ciudad más grande de Nueva Jersey, que tiene un largo historial de corrupción pública.

Sin embargo, un Torres desafiante, quien está bajo una nube de sospechas y varias investigaciones estatales y federales, proclamó su inocencia, se negó a renunciar al cargo y prometió luchar contra los cargos en la corte.

Las autoridades también acusaron a dos supervisores del DPW —Joseph Mania, de 51 años, de Randolph, e Imad Mowaswes, de 52 años, de Clifton—, así como al supervisor asistente Timothy Hanlon, de 30 años, de Woodland Park.

Para renovar almacén de su hija

Porrino dijo que Torres y los jefes de obras públicas asignaron a los empleados bajo su supervisión , realizar obras de renovación, carpintería y electricidad en un almacén privado en la ciudad, que fue alquilado por Quality Beer, una compañía formada por la hija y sobrino de Torres, según la fiscalía.

Los familiares del alcalde planeaban abrir un negocio de distribución al por mayor de licores en el lugar, pero cancelaron el contrato de arrendamiento después de no obtener los permisos respectivos, dijo el procurador general.

Las autoridades dicen que Torres dirigió personalmente el proyecto de renovación y acusó a Mania de falsificar las hojas de tiempo y otros documentos del municipio, para que parezca que los trabajadores estaban haciendo un trabajo legítimo del municipio. Mientras tanto, las autoridades afirman que los trabajadores recibían el pago de horas extras de las arcas de la ciudad para el proyecto privado.

Conspiración, robo y manipulación

Los cuatro hombres fueron acusados de cargos de conspiración, mala conducta oficial, robo y manipulación de registros, según la fiscalía.

En un comunicado emitido por un asistente en la alcaldía de Paterson, Torres dijo que había “estado al tanto de la investigación por algún tiempo” y que estuvo cooperando plenamente con las autoridades.

Sin embargo, Torres criticó al fiscal general por revelar la acusación y dijo que planeaba “defenderse enérgicamente contra estas acusaciones ante un tribunal”.

Asimismo, Torres —quien sirvió como alcalde desde el 2002 hasta 2010, cuando fue derrotado en una elección, y volvió a ser electo en el 2014— indicó que no tenía planes de dimitir de su puesto mientras está acusado de cargos criminales.

“Todavía hay muchos asuntos por resolver y arreglar, y no tengo la intención de dejar que estos cargos infundados me disuadan de esas tareas importantes y sirvan a mis conciudadanos de la ciudad de Paterson”, dijo.

Otras investigaciones del FBI

Sin embargo, la ampliación de la investigación estatal no es la única a la que se enfrenta el alcalde. El FBI ha incursionado en las oficinas municipales de Paterson varias veces durante el año pasado, la última vez en noviembre, cuando se apoderaron de registros de las oficinas de Desarrollo Comunitario como parte de una investigación sobre el uso de dinero federal, para rehabilitar un edificio para un programa de reingreso de prisioneros.

El FBI también puede estar investigando el uso del alcalde de los trabajadores municipales.

El año pasado, el noticiero NBC New York emitió imágenes mostrando a supuestos empleados de la ciudad haciendo un trabajo en la casa del alcalde. Porrino dijo que estaba al tanto de las imágenes pero no comentó sobre la investigación en curso de su oficina o la investigación federal.

Otros alcaldes corruptos

Torres tampoco es el primer alcalde de Paterson que se encuentra en problemas por las acusaciones de malversación y abuso de horas extras. Su predecesor, Jeffery Jones, fue censurado por el ayuntamiento en una investigación sobre el pago de horas extras después del huracán Irene.

El ex alcalde Martin Barnes cumplió una condena de prisión tras ser condenado en el 2003 por fraude postal y otros cargos relacionados con un plan de retroceso.