Antídoto contra la sobredosis de drogas en las escuelas secundarias de Nueva Jersey

El consumo de las drogas opioides es una epidemia en Estados Unidos, a tal grado que el uso de antídotos en casos de emergencia es virtualmente un lugar común y hasta una política pública de salud —en una clara señal de admisión de que las autoridades no pueden luchar contra la adicción, solamente estar preparados cuando ocurran los casos extremos, incluyendo lugares como las escuelas públicas.

En la enfermería de una de las escuelas secundarias más grandes en el Condado de Bergen, en Nueva Jersey, usted no solo encontrará vendas estándar, también un EpiPen para las reacciones alérgicas severas y, además, el Narcan: un medicamento salvavidas para las sobredosis de la heroína.

Desde el año pasado

Las escuelas públicas de Ridgewood están discutiendo una política para explicar cómo administraría el medicamento a los estudiantes. Pero es realmente una formalidad, dijo el superintendente Dan Fishbein, según reportó NJ Advanced Media.

Desde hace un año aproximadamente, según Fishbein, la escuela secundaria tiene en su enfermería la droga conocida como Narcan, que ayuda a bloquear los efectos de una sobredosis.

“Lo tenemos como parte de nuestras órdenes médicas permanentes que nuestro médico escolar nos actualiza y nos provee cada año”, dijo Fishbein. “Los beneficios son los mismos que un EpiPen, que si hay alguien que necesita esta terapia médica, la tenemos disponible”.

La escuela obtiene la sustancia a través de The Valley Hospital, dijo Fishebein.

La policía también lo tiene

El Condado de Ocean, que tiene el 1er lugar en el estado en el número de muertes por sobredosis, fue el primer condado en almacenar la droga salvavidas en las enfermerías de las escuelas secundarias.

En el condado de Bergen, las agencias policiales comenzaron a aprender cómo administrar Narcan en el 2014.

El fiscal del condado de Bergen, Gurbir Grewal, dijo que estaría interesado en explorar el medicamento en las escuelas, aunque dijo que el problema del condado con los opioides no es tan severo como en el condado de Ocean.

Una política de prevención

No ha habido muertes por sobredosis en las escuelas de Bergen, dijo.

“Dado el alcance del problema, simplemente porque no ha ocurrido no significa que no vaya a suceder, creo que es sólo cuestión de tiempo antes de que ocurra en el sistema escolar”, dijo Grewal a NJ Advanced Media. “Prefiero estar preparado para esa eventualidad”.

Grewal dijo que el condado “romperá” el número de muertes este año en comparación con el último si la tendencia de sobredosis continúa. Hasta ahora este año, se han reportado cinco muertes por sobredosis. Los números preliminares muestran que hubo más de 80 muertes reportadas el año pasado.

Más allá del enfoque policial

Grewal dijo que la epidemia de heroína ha obligado a su oficina a ir más allá del enfoque policial. “Tenemos que tratarlo no como una cuestión policial, sino como un problema de salud pública”, dijo.

Ir a las escuelas secundarias para ofrecer presentaciones a los estudiantes, sobre los riesgos de usar drogas, está entre las responsabilidades adicionales que la fiscalía. Los distritos pueden invitar a la fiscalía del condado a visitar sus escuelas, agregó el fiscal.

La oficina también lleva a cabo conferencias para las comunidades y grupos de padres, aunque, dijo, no tienen mucha asistencia.

Aunque los estudiantes “son una audiencia cautiva”, dijo Grewal.