Arrestan en Honduras a pastor condenado por abuso sexual en Nueva Jersey

Redacción LTH

El pastor dominicano Gregorio Martínez, quien dirigía una iglesia evangélica en el condado Hudson, en New Jersey, donde fue declarado culpable de abuso sexual a un niño de 13 años, en febrero del 2015, fue capturado en Honduras, donde se escondía como fugitivo de la justicia de Estados Unidos, después de huir a Centroamérica, como lo informó LTH en junio pasado.

Previamente, también había sido acusado de abusar sexualmente de varios menores en las iglesias del condado donde predicaba.

La Fiscal del Condado Hudson, Esther Suárez, dijo en un comunicado que Martínez estaba libre bajo una fianza de $250,000 dólares, cuando huyó a Centroamérica, y en su captura participaron agentes del FBI y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshalls).

Martínez, un ex residente de Jersey City y quien creció en la República Dominicana, fue condenado en febrero del 2015 por abusar de un niño de 13 años de edad, a quien él conocía de su iglesia en Union City. También está acusado de agredir sexualmente e intento de asalto sexual de tres adultos jóvenes, de entre 18 y 19 años.

Tras ser acusado, Gregorio Martínez salió libre bajo una fianza de $250,000, pero tan pronto salió de la cárcel abandonó Estados Unidos.

Capturado la semana pasada

“Este fue un tremendo esfuerzo por nuestros detectives y fiscales dedicados, que persistieron con este caso, siguiendo un rastro del dinero, hasta que Gregorio Martínez fue detenido el martes (16 de agosto) en Honduras”, dijo la fiscal Suárez.

La fiscal dijo que su oficina exploró todas las opciones para capturar y extraditar a Martínez a Nueva Jersey, donde podría enfrentar una sentencia por convicción de abuso sexual y ser juzgado por los cargos relacionados con los otros tres adolescentes.

NJ Advance Media dijo en la primavera de este año, que Martínez se había ido a la ciudad de Estelí, en Nicaragua, donde había estado viviendo en el recinto de una iglesia. Y allí un feligrés lo acusó de abusar sexualmente de un adolescente.

La información de NJ Advance Media, que envío a dos reporteros a Centroamérica a seguirle la pista a Martínez, presionó la agilización de las investigaciones y captura de Martínez.

Fue pastor en varias iglesias

Martínez, natural de la República Dominicana, había estado predicando en varias iglesias pentecostales, en el condado Hudson, de feligresía mayoritariamente latina.

En el momento del asalto sexual en el Estado Jardín, Martínez era uno de los principales líderes diácono de la Tercera Iglesia Pentecostal Bethesda en Union City.

Luego se desempeñó como asistente de pastor de la Iglesia Cristiana Elohim en Jersey City. El padre de Martínez, Arturo, ejerce actualmente como pastor en esa congregación.

Dos de los amigos cercanos de Martínez, Paula Martínez y su hijo y Gregorio Martínez, madre e hijo que no tenían parentesco con el pastor acusado, sabían que el predicador estaba en Nicaragua, pero no lo delataron con las autoridades.

Madre e hijo de NJ lo visitaron en Nicaragua

Paula Martínez y Kelvin Martínez, residentes en Jersey City, asistieron a una fiesta de cumpleaños que se hizo en honor al fugitivo en Estelí, Nicaragua, en noviembre pasado, de acuerdo con las personas que estaban presentes.

Uno de los asistentes le entregó fotografías a NJ Media Advance con la pareja en el evento.

El pastor de la iglesia en la que Martínez había estado quedándose en Nicaragua, dijo que no tenía conocimiento del pasado del hombre y que había recibido una carta de recomendación para Martínez de un pastor de New Jersey asociado con las iglesias Asambleas de Dios, denominación pentecostal más grande del mundo.

Ese es el pastor Verardo Acosta, quien reconoció que escribió la carta después de la condena de Martínez, pero dijo que no sabía nada de la causa penal.

Wilson Meléndez, el ex pastor de la Iglesia Cristiana Betsaida de Jersey City, donde Paula Martínez y su hijo eran miembros, informó de la denuncia de la violación a la Asamblea de Iglesias Cristianas Unidas, una denominación pentecostal con sede en el Bronx, y el grupo suspendió la licencia de predicador de Martínez.

De Nicaragua huyó a Honduras

Se cree que Martínez abandonó a Estelí el primero de febrero de este año y las autoridades tienen todavía que aclarar cómo cruzó a Honduras, país fronterizo con Nicaragua en el lado Norte.

El pueblo de Estelí tiene aproximadamente 60 millas de la frontera con Honduras y cerca de 85 millas de Danlí, donde fue detenido Martínez.

Mientras que Estados Unidos tiene un tratado de extradición con Honduras, la fiscalía del condado Hudson, no ha especificado que tiempo podría tomarse ese proceso para regresar a Martínez a Nueva Jersey.

Todas las solicitudes de extradición son canalizadas a través del Departamento de Estado de Estados Unidos con sede en Washington.

Martínez enfrentaba hasta cinco años de cárcel por la convicción de abuso sexual. Ahora podía enfrentarse a cargos adicionales por la fuga.