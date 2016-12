Dos niñas quieren ayudar a construir una escuela en zona rural de Guatemala

By luis

Para las hermanas Maddie y Kiki Mauer, de 14 y 12 años, recaudar fondos para construir una escuela en una zona rural de Guatemala, representa la continuación de una tradición familiar.

Su madre, Jennifer Mauer y su abuela, Ann Fron, viajaron a Guatemala en 2007, después de trabajar con el grupo sin fines de lucro “Miracles in Action”, para abrir la Escuela # 12 en el pueblo de La Pedrera, ubicado en una remota región montañosa de Guatemala.

Ahora las niñas, que viven en New Hope, Pensilvania, y asisten a la Escuela Privada Hun, en Princeton, Nueva Jersey, están recaudando dinero en nombre de “Miracles in Action”, para construir la Escuela # 55 en Sacapulas, ubicada en otra zona rural montañosa de Guatemala.

Educación para salir de la pobreza

“He visto cómo la educación es la forma más segura de salir de la pobreza”, dijo Maddie en una entrevista telefónica con NJ Advanced Media, explicando su motivación para llevar adelante el proyecto. “Realmente tengo la bendición de tener una gran educación y quiero que otros niños lo tengan”, dijo.

Y Kiki añadió: “Yo también creo en la educación”, alabando al fundador de “Miracles”, Penny Rambacher, por “hacer un gran trabajo.

“No puedo esperar para llegar a Guatemala”, dijo Kiki.

Aunque las niñas aún no han estado en Guatemala, ellas estarían viajando en las próximas vacaciones de primavera, para reunirse con la gente en el área de Sacapulas y ver cómo va el proyecto.

Donaciones a través de la Web

Por ahora, la familia está aceptando donaciones a través del sitio web de “Miracles in Action”, y también tiene una página en Facebook, “Mauer School Project: Guatemala”.

Rembacher, la fundadora y líder de Miracles in Action, visitó Guatemala por primera vez cuando trabajaba como azafata y terminó iniciando la organización después de ver “cuan pobres estaban las personas allí”, dijo Kiki.

La meta de recaudación de fondos para el proyecto escolar es de $20,000. Las chicas dicen que han recaudado cerca de la mitad de eso y esperan alcanzar su meta para el 30 de junio del 2017.

Las niñas han estado trabajando en nombre de las escuelas de Guatemala desde que tenían 5 y 3 años, cuando recolectaron conchas marinas y las vendieron para que los estudiantes de la Escuela # 12 pudieran tener animales de peluche y mochilas junto con útiles escolares.

“Ahora estamos haciendo algo más grande”, dijo Maddie.

Vendiendo para recolectar

Las niñas han participado en varios esfuerzos de recaudación de fondos. El pasado fin de semana, montaron un estante en el Stockton Market, donde vendieron perlas y otros artículos de joyería creados por personas en Guatemala.

“Nos quedamos impresionados por toda la gente que estuvo allí para ayudar a nuestra causa”, dijo Maddie.

Su madre, Jennifer, explicó que en las áreas empobrecidas de Guatemala, el gobierno no siempre opera las escuelas en las remotas áreas montañosas, a menudo pobladas por indígenas que descendían de los mayas.

Sin embargo, si la gente local puede encontrar una manera de construir una escuela, dijo Jennifer Mauer, el gobierno proporcionará a los profesores.

En el caso de la Escuela # 12, dijo, no había escuela en el área, mientras que la Escuela # 55 será para ayudar a construir cuatro aulas de clases, que reemplazará a una escuela de una sola habitación.