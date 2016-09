Juez ordena que correos electrónicos personales de Christie deban ser revisados

By luis

Redacción LTH

El gobernador Chris Christie dice que sus correos electrónicos personales está fuera de los límites de una solicitud de información pública, pedidos por un periódico de Nueva Jersey, pero una juez del Tribunal Supremo del estado dijo que no es y ella ordenó que los correos deben ser entregados, de acuerdo con un reporte de Northjersey.com.

North Jersey Media Group, el editor de The Register, puso sobre el tapete que los correos electrónicos personales de Christie, cuando no logró obtenerlos en la respuesta a su solicitud bajo la Ley de Registros Públicos Abiertos del estado, según el reporte.

Lo que se busca es la correspondencia entre Christie y sus ayudantes pertenecientes a una reunión del 2013 entre el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, y la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, dice el reporte.

Muchos de los correos electrónicos implican el trabajo Fulop antes de que fuera alcalde, con una empresa que alquila terrenos de la Autoridad Portuaria en Newark.

La oficina de Christie solo entregó más de 90 páginas de documentos en la respuesta, pero 56 de ella estaban bastante tachadas, según el reporte.

El informe dice que el periódico tenía derecho a recibir los correos electrónicos personales, porque el escándalo del Puente de George Washington dejó en claro que el gobernador utilizó su cuenta personal de correo electrónico para propósitos de su cargo.

Mary Jacobsen, una Juez del Tribunal Superior, en Trenton, determinó que la oficina de Christie debe buscar los correos electrónicos personales solicitados y entregarlos, según el reporte.