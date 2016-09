La nueva amenaza de Christie, su “fórmula imparcial” para la ayuda escolar

By luis

Redacción LTH

Chris Christie, el controversial gobernador de Nueva Jersey, está promocionando su nueva propuesta para financiar las escuelas públicas como una “fórmula imparcial”, que repartirá “igualitariamente” la ayuda del estado a todos los estudiantes. Sin embargo, para los expertos involucrados en la educación, el plan haría que el Estado Jardín retroceda en materia educativa, al desconocer la gran disparidad socio-económica que existe entre sus estudiantes del Siglo XXI.

En este contexto, lo que Christie dice es que todos los niños, sin importar sí viven en viviendas públicas en Newark, son inmigrantes recién llegados, o viven en una casa de $5 millones en el condado de Morris, todos deben recibir exactamente la misma cantidad de ayuda estatal.

Bajo su plan, al parecer, el gobernador supone que la “igualdad” es repartir un pan a cada uno, sin tener en cuenta que para algunos eso será sólo un aperitivo para una gran cena, y para otros su único alimento para todo el día.

El plan del gobernador no toma en cuenta la capacidad de una comunidad –en particular las más pobres– para pagar por sus propias escuelas. Él simple y llanamente ignora los problemas y retos que enfrentan los distritos urbanos, como la pobreza, las familias de un sólo padre o madre, y el enorme número de inmigrantes que, a menudo, necesitan aprender Inglés y puede carecer de algún tipo de educación formal.

Los recortes que vendrían

Sí el plan de Christie es puesto en marcha –que aún tiene un largo camino por recorrer, aunque no por ello deja de ser una grave amenaza–, el resultado sería cortar la ayuda estatal a Newark en un 63 por ciento. Y ciudades como Camden, Elizabeth, Paterson, donde viven un gran número de inmigrantes, también sufrirían recortes severos. Y el despido masivo de maestros sería inevitable, advierten los críticos.

Otros estados –enfrentados a la nueva realidad demográfica del Siglo XXI, hoy en día 3 de cada cinco niños menores de 5 años son de las minorías, según los datos del Buró del Censo de EE.UU.– están modificando sus fórmulas de financiación de la escuela, para hacer justamente lo contrario de lo que propone Christie, proporcionando más dinero a algunos de los grupos de estudiantes más necesitados, como aquellos que enfrentan más retos para el aprendizaje, los que tienen menos recursos en sus hogares y los que, a menudo, no tienen como compensar sus deficiencias que sus pares más favorecidos.

Dónde no se atreve ir Christie

Y el cinismo del gobernador es impresionante. Él está lanzando su plan como una respuesta a los altos impuestos a la propiedad en los suburbios y haciendo campaña en reuniones públicas donde, precisamente, retumba el resentimiento contra los pobres urbanos y las minorías como la causa del problema.

En los suburbios ricos, Christie se da baños de popularidad. Pero hasta ahora, tres meses después de haber lanzado su plan, él no ha tenido el valor de celebrar una sola audiencia pública en una ciudad que sería víctima de su plan.

El plan de Christie es algo radical, que hasta ahora sólo ha sido abrazado por un puñado de legisladores de extrema derecha. Mientras que los expertos, como David Hespe, el Comisionado de Educación de Nueva Jersey, al parecer, no quería saber nada del plan del gobernador. Hespe acaba de renunciar a su cargo y esto es un indicio de que él plan tiene el potencial de ser un desastre para los sectores más pobres.

¿Qué hacer ante la amenaza?

La esperanza es que Nueva Jersey rechace esta demagogia cuando comience el proceso legislativo de la propuesta o rechazar al gobernador si se presenta a la re-elección en noviembre del 2017.

Aunque también hay otro camino para deshacerse de Christie. Que Trump gane en noviembre y se lo lleve a La Casa Blanca. Aunque quien sabe sí allí resulte ser más peligroso que ahora.