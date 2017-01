Madre de 8 hijos irá a prisión por dejar entre las heces a 5 de sus hijos

Redacción LTH

Una madre de 23 años, que dejó a cinco de sus hijos en una casa llena de heces y basura, fue condenada a 180 días en la cárcel y a cinco años de libertad condicional, según informó la Fiscalía del Condado de Mercer, Nueva Jersey.

Haydee Santana, la madre en cuestión y residente en Trenton, fue arrestada en marzo del 2015, después de que los niños estuvieran desnutridos y en necesidad de atención médica, dijeron los fiscales.

Michael Mennuti, un fiscal adjunto, dijo que uno de sus niños pequeños necesitaba atención médica después de que el menor fue encontrado con un sarpullido severo y sin tratar, mientras que los otros fueron encontrados viviendo en la suciedad.

La acusada “tiene ocho hijos, sin ningún interés o habilidad para cuidarlos”, dijo Mennuti.

Cinco de los niños fueron descubiertos en marzo de 2015, después de que una hija de Santana, de cinco años de edad, les dijo a los oficiales de su escuela sobre el abuso que sufría en su casa.

Cuando la policía fue a la casa de Santana, ubicada en la Woodland Street, encontraron que la madre no tenía electricidad o gas y que sus gemelas de 3 años habían estado encerradas en el baño, dijeron las autoridades.

Ella fue arrestada poco después de dar a luz a un par gemelos —su sexto y séptimo hijos—, según la policía. No estaba claro cuándo Santana dio a luz a su octavo hijo. Después de su arresto, sus hijos fueron recogidos por el Departamento de Niños y Familias (DCF) de Nueva Jersey.

Su entonces novio, Jonathan Rivas, que no era padre de los niños, también fue arrestado por cargos de poner en peligro el bienestar de los niños. Rivas fue ordenado a completar un año de libertad condicional y una clase de crianza de hijos, por su rol en el abandono de los menores.

Durante la sentencia de Santana, Mennuti dijo que miembros del DCF se habían llevado varias veces a los niños de Santana. Y cada vez, dijeron, Santana recibió ayuda y los niños volvieron con ella, de acuerdo a un reporte de NJ Advanced Media.

“Tuvo muchas oportunidades para aprender y tomar conciencia”, dijo Mennuti.

La abogada de Santana, Kathleen Redpath-Pérez, dijo que los problemas de su cliente se debieron en gran parte a la falta de educación, y agregó que Santana trató de curar la erupción del pañal de su bebé con una crema.

Redpath-Pérez argumentó que el DCF no le ofreció a Santana una asistencia adecuada, y le permitió cuidar a sus hijos pequeños, a pesar de que Santana no estaba preparado para criarlos.

El novio de Santana, quien habló durante la sentencia, dijo que para Santana era difícil criar a sus hijos. “Ella puede avanzar y la ayudaré hasta el final”, dijo.

Un juez emitió las penas de libertad condicional y de cárcel, señalando que Santana estaba en riesgo de cometer otros delitos.