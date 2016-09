Protestan por renovación del contrato de la cárcel de ICE en Jersey City

Redacción LTH

Un grupo diverso de defensores de los inmigrantes, líderes religiosos y miembros de las comunidades locales, marcharon desde la Cárcel del Condado de Hudson a la reunión de los legisladores, para oponerse a la decisión del gobierno de renovar un contrato para que la cárcel sea utilizada por la agencia federal de inmigración ICE.

La ruta de la marcha de 3.5 millas, desde la cárcel del condado, en Kearny, a la Legislatura de Hudson, cerca del Journal Square, era una muestra simbólica de indicar la relación entre las decisiones del condado y el tratamiento de las personas detenidas en la cárcel.

La protesta es porque las autoridades continúan la adhesión del condado al programa federal conocido como “287 (g)”, que da a las autoridades locales poderes de las leyes federales de inmigración. “Esto pone en peligro los derechos y la seguridad pública, al cambiar las tareas de policía local a prioridades de carácter federal, que a veces entran en conflicto con las preocupaciones locales”, dijeron los oponentes en un comunicado.

Más directamente, agregan, “se siembra la desconfianza entre las comunidades de inmigrantes en las interacciones con el gobierno del condado”.

Los sindicatos policiales la Major Cities Chiefs Association (MCCA) y el International Association of Chiefs of Police (IACP) están en contra de la participación de la policía local en el control de la inmigración, ya que es malo para la seguridad pública.

Reunión con los ejecutivos

Los miembros de la New Jersey Alliance for Immigrant Justice, se reunieron con el Ejecutivo del Condado de Hudson, Tom DeGise, instándole a que su gobierno no renueve el contrato con ICE.

Los informes de prensa indican que DeGise estaba considerando no renovar el contrato, pero optaron por renovarlo a pesar de las preocupaciones de la comunidad. “Es posible que este contrato fue renovado a solicitud del ICE, con la esperanza de que el gobierno local continúe con la detención de los inmigrantes, con fines de lucro”, dijo la Alianza.

Actualmente, al condado se les paga entre $110 y $120 por día, por cada inmigrante detenido en la cárcel del condado. Además, el condado de Hudson se ha ofrecido a que la policía local actúe como agentes de inmigración, “a pesar de no existir la obligación legal de hacerlo, lo que ayuda a ICE a separar a las familias inmigrantes”, según los defensores de los inmigrantes.

El triste récord del Condado de Hudson

El Condado de Hudson tiene el triste récord de ser el número 1 en la detención de inmigrantes en Nueva Jersey. La Correccional del Condado de Hudson es una de las tres cárceles en todo el noreste del país, con un acuerdo 287 (g) con ICE, para identificar y detener a los inmigrantes.

“Estas prácticas conducen a la discriminación racial y la detención de los inmigrantes. Las acciones del condado no son revisadas por un juez, con lo cual se niega a los inmigrantes de sus derechos al debido proceso”, dice la Alianza.

El Condado de Hudson se ha beneficiado de la detención de inmigrantes durante más de diez años, y ahora le ha vuelto a dar la espalda a la comunidad inmigrante continuando el 287 (g). “Es hora de que el gobierno del Condado de Hudson deje de hacer el papel de inmigración, y vea a los inmigrantes como seres humanos y los trate con dignidad”, dijo Chia-Chia Wang, director, organizador y defensor del American Friends Service Committee.