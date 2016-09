Trabajadores en huelga por falta de contrato laboral

Redacción LTH

Un grupo de trabajadores inmigrantes que laboran en Laminated Industries, en Nueva Jersey, se encuentran en protesta porque la empresa que les ha negado un contrato donde se les consigne un salario digno, seguro médico y descansos pagados.

Según los trabajadores, que se manifestaron ayer, en el 2000 de Brunswick Avenue, en Linden, el conflicto comenzó hace un año, cuando formaron un sindicato para pedir a la administración que atendiera sus demandas.

No obstante, pese a que han tenido varias reuniones y se han acordado claúsulas para el convenio laboral, el dueño no ha firmado algún documento legal que establezca dichas disposiciones.

“Somos 53 empleados. Y al dueño que es medio agarrado sólo le estamos pidiendo un sueldo justo, holidays, vacaciones y health insurance”, dijo, Adrian Goyita Cruz, un trabajador de la fábriza quien asegura que el paro de labores podría durar unas dos semanas.

La Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act o ACA), promulgada en marzo de 2010, establece que las empresas con 50 empleados o más que chambean a tiempo completo o el equivalente tendrán que pagar una multa si no ofrecen cobertura médica u ofrecen cobertura a menos de 95% de quienes laboran a tiempo completo y sus hijos.

Manuel Guerrero, miembro de Retail, Wholesale and Department Store Union (RWDSU), organización que apoya a los hispanos afectados, declaró que harán todo lo posible para exigir mejores condiciones. Agregó que el sindicato está dispuesto a cooperar con las conversaciones y mostró inconformidad por las respuestas que han tenido por parte de Mendel Schwimmer, dueño de la fábrica.

Hasta la semana pasada, 35 migrantes que forman parte de la Local 262 de RWDSU permanecerán de brazos caídos durante tres semanas, en espera de obtener una reunión con el propietario de Laminated.