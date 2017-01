El Ministerio de la Fisgonería quiere saber “los detalles de cada viaje” en Uber

By luis

Zero Hedge / Redacción LTH

Hace un mes, Uber –la empresa privada más valorada del mundo, con una valor de 68,000 millones de dólares–, se metió en problemas cuando se reveló que, con la última actualización de su App, la compañía puede rastrear los lugares de sus pasajeros después de que los dejen hasta cinco minutos después de que el viaje haya terminado, e incluso cuando su aplicación ha sido cerrada.

En su sitio web, la compañía dijo: “Uber recopila sus datos de ubicación desde el momento de la solicitud de viaje, hasta cinco minutos después de que termina, incluso cuando la aplicación está en segundo plano”.

La firma se defendió diciendo que los datos reducirán la frustración del viaje de ida y vuelta que, a menudo, realizan los clientes, ya que los conductores tratan de determinar exactamente dónde se encuentran sus pasajeros.

El fisgoneo de NYC

Y aunque las aplicaciones móviles que rastrean cada hábito de sus usuarios no son nuevas, un nuevo giro surgió la semana pasada, cuando Uber envió una notificación a sus usuarios, acusando a la Ciudad de Nueva York de exigir que entregue toda la información “sensitiva” de sus pasajeros, incluyendo “donde es dejado usted”, así como “reunir los detalles completos de cada viaje que usted hace”, un movimiento que crea “serios riesgos de la privacidad”, reclamó la compañía.

Del correo electrónico enviado a los clientes:

“Hoy día, la Ciudad de Nueva York requiere que Uber y otras compañías entreguen una gran cantidad de datos personales confidenciales de los pasajeros, incluyendo dónde son recogidos en cada viaje. Ahora, Nueva York quiere más. También están tratando de obligar a las compañías a decirles dónde se le deja”.

“Graves riesgos de privacidad”.

“En otras palabras, quieren reunir los detalles completos de cada viaje que usted toma. Varios expertos independientes de privacidad han dicho que esta política crea “graves riesgos de privacidad”. Y que daría al gobierno “y a cualquier otra persona que acceda a esta información, una visión integral de 360 ​​grados, sobre los movimientos y hábitos de los neoyorquinos”.

“Usted es la voz más poderosa en este debate. Necesitamos su ayuda. New York City no necesita estos datos y han demostrado en el pasado que ellos no pueden impedir que se haga público”, dijo la compañía, agregando un link en el correo para que los usuarios de Uber se unan al reclamo contra el gobierno de NYC.

¿Una extensión del Ministerio de la Verdad?

Uber ha argumentado que, en el pasado, la ciudad ha compartido inadvertidamente información personal, proporcionando conjuntos de datos ostensiblemente anónimos que podrían ser manipulados para revelar los movimientos de una persona específica.

En el 2014, por ejemplo, un grupo de desarrolladores de software, estudiantes universitarios y personas, publicaron en sitios web como Reddit la cantidad de propina que dieron un puñado de celebridades a los taxistas, obteniendo la información a través de los datos de la Taxi & Limousine Commission de Nueva York.

Teniendo en cuenta que el gobierno ya está en el proceso de lanzar su propio “Ministerio de la Verdad”, para reprimir los puntos de vista de los medios de comunicación opuestos, ahora nos encontramos con este último intento de un gobierno municipal para fisgonear a todo el mundo. Y, como siempre, la excusa será “por la seguridad pública”.