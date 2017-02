Fiscal de Nueva York demanda a Spectrum-Time Warner Cable por fraude a consumidores

By luis

Redacción LTH

La compañía Charter Communications Inc. y su subsidiaria Spectrum Management Holding Company, LLC, que hace negocios como Time Warner Cable, Inc., ha sido demandada por la Fiscalía General de Nueva York, por alegadamente orquestar un esquema para defraudar a los consumidores neoyorquinos, prometiendo servicios de internet que ellos sabían que no podían proveer.

La demanda alega que desde enero del 2012 Spectrum-TWC prometió a los suscriptores que se inscribieron en su servicio de Internet, que obtendrían una “conexión rápida y fiable” a Internet desde cualquier lugar de su hogar.

Sin embargo, tras una investigación de 16 meses realizada por la oficina del Fiscal General, que incluyó la revisión de las comunicaciones corporativas internas y cientos de miles de pruebas de velocidad de los suscriptores, se encontró que los suscriptores de Spectrum-Time Warner estaban siendo estafados tanto con respecto a la velocidad como a la fiabilidad de los servicios.

Hasta 80 por ciento más lentos

La demanda alega que las velocidades de conexión de Internet de los suscriptores para el plan de primas (de 100, 200 y 300 Mbps) fueron hasta 70 por ciento más lentas de lo prometido; Las velocidades de WiFi eran aún más lentas, con algunos suscriptores obteniendo velocidades que eran más del 80 por ciento más lento de lo que habían pagado. Como se alega en la demanda, Spectrum-TWC cobró a los neoyorquinos tanto como $109.99 mensuales por los planes de primas que no podían alcanzar velocidades prometidas en sus planes más lentos.

“Las acusaciones en la demanda de hoy confirman lo que millones de neoyorquinos sospechan desde hace mucho tiempo: Spectrum-Time Warner Cable les han estafado”, dijo el Fiscal General Eric T. Schneiderman.

No realizaron inversiones de mejoras

La investigación de la Fiscalía General también encontró que los ejecutivos de Spectrum-TWC sabían que el equipo y la red de la compañía eran incapaces de alcanzar las velocidades prometidas a los suscriptores, pero sin embargo continuaron haciendo falsas representaciones sobre velocidad y confiabilidad.

También se reveló que mientras Spectrum-TWC ganaba miles de millones de dólares en beneficios por vender su servicio de Internet de alto margen a millones de suscriptores de Nueva York, se rehusó a realizar inversiones de capital necesarias para mejorar su red o proporcionar a los suscriptores el equipo necesario.

Spectrum-Time Warner Cable cuenta actualmente con aproximadamente 2.5 millones de suscriptores en todo el estado de Nueva York.

Un ejemplo del fraude

De acuerdo a la fiscalía, durante el Período Relevante, Spectrum-TWC arrendó módems por cable deficientes a más de 900,000 suscriptores en Nueva York que no podían entregar las velocidades anunciadas. En febrero de 2016, Spectrum-TWC todavía cobraba a más de 185,000 neoyorquinos, o aproximadamente el 7% de sus 2.5 millones de suscriptores activos en ese momento, 10 dólares mensuales por módems deficientes que, según sus propias palabras, “no eran capaces de niveles de servicio pagados”.

Los resultados de numerosas pruebas de múltiples mediciones de velocidad de Internet confirman que Spectrum-TWC entregó a los suscriptores de la velocidad más rápida de Spectrum-TWC sólo un tercio a la mitad de las velocidades de descarga, a veces incluso menos de lo que habían pagado.