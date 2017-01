Madre hispana dio a luz al primer bebé nacido el 2017 en Nueva York

Redacción LTH

El año pasado las cifras del Buró del Censo de Estados Unidos indicaban que la mayoría de los niños menores de 5 años de edad nacidos en el país, no eran blancos. Es decir, el futuro ya le pertenece a las minorías étnicas.

En este contexto, no debe sorprender que la madre hispana Carmen Peralta, de 39 años, diera a luz al primer bebé del 2017 en Nueva York, nacido en el Hospital Flushing, en Queens.

El niño vino al mundo a las 12:08 de la madrugada, pesando 7 libras y 11.5 onzas, y midiendo 19.5 pulgadas de la largo.

La madre dijo que el parto se adelantó, porque esperaba dar a luz dentro de dos semanas.

“Estoy muy emocionada. Esta es mi bendición”, declaró la señora Peralta a medios locales, desde su habitación en el hospital.

“No esperábamos esto. Es temprano”, dijo el orgulloso papá Luis Duque, sonriendo de oreja a oreja. La pareja reside en el vecindario Corona, en Queens.

El bebé que nació completamente sano fue bautizado como Nathan, que el padre dijo que lo eligió porque significa “Don de Dios”, agregando que el nacimiento de su bebé “es un regalo de Dios para nosotros en el nuevo año”.

Apenas un minuto después del nacimiento de Nathan en Queens, una niña llamada Melanie nació en el hospital Jacobi de El Bronx. Pesó 6 libras y 9 onzas.

Otro bebé fue recibido en el New York-Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital, un niño llamado Jacob, alrededor de las 2:51 de la mañana. Pesó 5 libras, 7,5 onzas y sus padres son residentes de Long Island City, dijo el hospital.

Padres anónimos en Long Island

La primer bebé de Long Island del 2017 puede ser una niña de 6 libras y 8 onzas, nacida a las 12:17 a.m. en el Hospital Universitario Winthrop, en Mineola, dijeron los funcionarios, cuyos padres no quisieron ser identificados, de acuerdo a un reporte del Newsday.

Mientras que Ripley Milauskas, quien vio la luz del mundo a las 12:27 a.m., fue un más de la docena de bebés que nacieron en Año Nuevo en el Centro Médico Judío de Long Island. Ella nació pesando 7.5 libras y midiendo 21 pulgadas.

“Mi marido y yo realmente amamos la película ‘Alien’… Y el nombre del personaje principal es Ripley”, dijo la madre primeriza, de 29 años, mientras acunaba a su recién nacido en su habitación de hospital. “Se movió mucho mientras estaba embarazada de ella, así que la sentía como un alien dentro de mí”, dijo.

En Nueva Jersey, el Centro Médico de la Universidad de Hackensack anunció su primer nacimiento en el Hospital de Mujeres Donna A. Sanzari. Ella fue Milán Evee Belle Swenson, quien nació a las 12:04 a.m., siendo sus padres Dana y Kyle Swensen, de Midland Park.

.