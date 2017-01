NY ya piensa en las cámaras de reconocimiento facial en puentes y túneles

By luis

Vocativ.com / Redacción LTH

El estado de Nueva York ha pedido en privado a las compañías de vigilancia que pongan en marcha un vasto sistema de cámaras, para escanear e identificar a las personas que entran y salen de la Ciudad de Nueva York, según un memorándum de diciembre pasado, obtenido por Vocativ.com.

La convocatoria de empresas privadas para presentar planes, es parte de un paquete de mejoras en la infraestructura, que el Gobernador Andrew Cuomo presentó en octubre. Aunque muchas de las propuestas son indiscutiblemente bienvenidas por la mayoría de los neoyorquinos —como la renovación de aeropuertos y mejorar el transporte público—, un detalle que ha pasado inadvertido incluía la instalación de cámaras para “probar el software y equipo de reconocimiento facial”.

“Lo que ellos están pidiendo es un sistema altamente sofisticado”, dijo Clare Garvie, una asociada en el Centro para la Privacidad y la Tecnología de la Universidad de Georgetown, y que se especializa en el uso policial de las tecnologías de reconocimiento facial.

“Esto va a ser terrabytes —si no petabytes— de datos, y múltiples cámaras funcionando las 24 horas del día. Y con el fin de ser compatibles con el reconocimiento facial, probablemente tendrán que ser (cámaras) de muy alta definición”.

Silencio del gobernador

La oficina de Cuomo no respondió a múltiples solicitudes de aclaración, en las siguientes semanas después de su anuncio, según Vocative.com. Sin embargo, un memorando de la División de Puentes y Túneles de la Autoridad Metropolitana de Tránsito, obtenido mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información, muestra que el 12 de diciembre la MTA hizo una llamada a un grupo desconocido de vendedores privados de equipos de vigilancia.

El sistema propuesto sería tanto para escanear el rostro de los conductores, a medida que se acerquen o crucen la mayoría de los puentes y túneles de la ciudad a altas velocidades, y también tomar y constatar esas fotos con las placas de sus autos.

“El mayor riesgo que conlleva un sistema como este es su capacidad de rastrear a las personas, por su ubicación, por su cara”, dijo Garvie. “Así que lo que necesita ser puesto en marcha es una prohibición en el uso de estas cámaras y la tecnología como una herramienta de seguimiento y localización”.

Lo que dice el memorándum

El sistema propuesto sería masivo, dice el memorándum:

“La Autoridad está interesada en implementar un Sistema de Detección Facial, en un escenario de autopistas donde el movimiento de los vehículo es de alta velocidad… donde puedan tomarse imágenes de las placas y constatarse con el rostro de los ocupantes de los vehículos (a través del número de la matrícula) con métodos de Detección y Reconocimiento Facial de un sitio de monitoreo ubicados en los pórticos de los puentes o túneles o en la carretera”.

Los siete puentes y dos túneles de la MTA son mencionados en la propuesta.

En la Ciudad de Nueva York hay más de 2,000 puentes y túneles, que son propiedad de varias agencias, incluyendo los Departamentos de Transporte del estado, de NYC, y Amtrak. No está claro cuántas, o incluso ninguna, compañías privadas de vigilancia respondieron a la solicitud de la MTA. Un memorándum de seguimiento del 23 de diciembre extendió el plazo para las presentaciones hasta el 3 de enero, indicando que la MTA no estaba satisfecha con la ronda inicial de propuestas.

Otros experimentos similares

La Ciudad de Nueva York no sería la primera en Estados Unidos en tener una red de cámaras de reconocimiento facial de carácter policial. En el 2013, por ejemplo, el Departamento de Policía de Los Angeles admitió que había desplegado 16 cámaras equipadas con un software de reconocimiento facial, diseñado para buscar a ciertos sospechosos en particular. Pero el sistema más conocido está en Moscú, Rusia, que intentó emparejar cientos de miles de cámaras CCTV con el software de reconocimiento facial avanzado de NTech Labs —la compañía detrás del infame software FaceFind, que puede rastrear a las personas cuyas imágenes están en sus cuentas de las redes sociales.

Sin embargo, el sistema de Moscú ha sido poco efectivo porque “los hallazgos de la fase uno del programa piloto fueron muy inexactos”, dijo Garvie. “Este es el sistema más avanzado del que estamos conscientes, sin embargo no sabemos exactamente que hay en el mundo real”.

Eso indica que un sistema eficaz como el que la MTA ha pedido puede demorar varios años. Pero algún será realidad, como en la película “Minority Report”.