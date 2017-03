¿Preet Bharara dejó un mensaje secreto? Tras ser despedido por Trump

El despido abrupto de Preet Bharara, quien se desempeñaba como Fiscal de EE.UU. del Distrito Sur de Nueva York —y de 45 otros fiscales federales—, por parte del presidente Trump, causó una breve tormenta política. Sin embargo, lo que muchos aún se preguntan es lo que el propio Bharara quizo decir en un enigmático mensaje que escribió en Twitter el pasado domingo 12 de marzo.

ProPublica / Redacción LTH

Despedido sumariamente por el presidente Donald Trump, Preet Bharara dejó en Twitter un misterioso mensaje de doce palabras: “Por cierto, ahora sé lo que la Comisión Moreland debe haber sentido”.

Los estadounidenses se están acostumbrando a leer los tweets de un presidente que despedaza a sus enemigos en 140 caracteres o menos, aunque no son necesarios descifrarlos. Así que tal vez era inevitable esperar que un funcionario público —a quien él destituyó— responda de la misma manera. Pero ciertamente Bharara no recurrió al insulto —nadie puede esperar eso de él—, todo lo contrario: Escribió un mensaje enigmático, muy propio de su sagaz inteligencia.

Un portavoz de la oficina del ahora ex Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dijo que no podía descifrar el tweet de Bharara. Y el ex fiscal no ha hecho más comentarios públicos, dejando a quienes están familiarizados con la historia de la Comisión Moreland, especular sobre cuál es el mensaje oculto.

Tres posible interpretaciones

La misteriosa referencia a la comisión de lucha contra la corrupción, que el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo disolvió inesperadamente en marzo de 2014, podría simplemente significar que Bharara sabe lo que es dejar un cargo cuando todavía hay trabajo importante por hacer.

Pero también se puede interpretar como una acusación a Trump, como a Cuomo, de intentar echar abajo una investigación antes de que pueda encarcelar a sus amigos. En la interpretación más siniestra, podría incluso ser un presagio —ya que los aliados de Cuomo, Sheldon Silver y Dean Skelos, finalmente enfrentaron la justicia de todos modos y terminaron encarcelados.

“Creo que Preet es demasiado listo para decir algo sin pensarlo y que podría tener implicaciones de amplio alcance”, dijo Chris Malone, profesor de ciencias políticas en el Lehman College, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Malone optó por lo más sencillo y dijo creer que Bharara estaba “enviando un mensaje” de que “estaban cortando una investigación en la mitad del camino”.

Las movidas de Cuomo

Tras una serie de escándalos de corrupción durante varios años, en los que participan legisladores estatales, el Gobernador Cuomo creó la Comisión Moreland para Investigar la Corrupción Pública, en julio de 2013, con el fin de erradicar la corrupción en la política y el gobierno estatal.

La comisión fue nombrada por una ley de 1907 conocida como el Acta Moreland, que le da al gobernador amplia autoridad para investigar las agencias estatales. Los 25 miembros del panel incluyeron a fiscales de distrito actuales y pasados de todo el estado, que estaban facultados para emitir citaciones y obligar a testificar.

Siguiendo la pista al dinero

El panel emitió un primer borrador de sus conclusiones en diciembre de 2013 y prometió “continuar con las investigaciones en curso, a medida que seguimos la pista del dinero”. Esas investigaciones no habían llegado a su conclusión cuando, cuatro meses después, Cuomo desmanteló abruptamente la comisión.

Cuomo dijo en ese momento que un paquete de modestas reformas éticas, acordadas por la legislatura, eliminaba la necesidad de la comisión. Pero una investigación posterior del New York Times reveló que los ayudantes de Cuomo socavaron la comisión, cuando las citaciones del panel comenzaron a acercarse a la oficina del gobernador. Cuomo, al parecer, estaba preocupado de que la comisión pudiera desenterrar hechos desagradables sobre su gobierno y sus aliados políticos en el poder legislativo.

Entra Bharara en escena

Después de que Cuomo disolvió el panel, la Comisión Moreland entregó al fiscal federal documentos, archivos informáticos y otros materiales de su investigación, quien prometió hacerse cargo del trabajo interrumpido.

Esos documentos ayudaron a la caída del Presidente de la Asamblea Sheldon Silver y del líder de la mayoría del Senado, Dean Skelos. Ambos fueron acusados ​​por la oficina de Bharara y condenados por cargos de corrupción. Otra investigación de Bharara condujo a cargos de soborno contra Joseph Percoco, un confidente de Cuomo, y varios otros participantes en programas de desarrollo económico del norte del estado, defendidos por el gobernador, aunque el propio Cuomo no fue acusado de ningún delito. Percoco y otros siete coacusados ​​se declararon inocentes de los cargos en diciembre pasado y sus juicios están pendientes.

¿Qué hay en la Trump Tower?

La oficina de Bharara manejó cientos de casos en todo, desde corrupción pública hasta abuso de información privilegiada, fraude contable y tráfico de drogas. No se sabe si alguno de sus casos tocó al gobierno de Trump, pero la posibilidad existe: la Trump Tower, la residencia no oficial del presidente, que está ubicado dentro de la jurisdicción del distrito de Bharara.

En noviembre pasado, el presidente le pidió a Bharara que permaneciera como fiscal principal del distrito. Bharara salió de la reunión en Trump Tower diciendo “espero seguir trabajando en el Distrito Sur de Nueva York” bajo el Presidente Trump. Sin embargo, el sábado 11 de marzo, Trump lo despidió.

“Él hizo un gran espectáculo al llevarlo a la Trump Tower y decirle que se va a quedar”, dijo Malone. “Algo cambió obviamente”.

Entonces, el tweet de Bharara puede tener otro mensaje oculto: que él también tiene documentos que compartir con otros investigadores. Si es así, tal vez ProPublica —que ha destapado sendos casos de corrupción pública— puede ser un digno destinatario.

Posdata del editor: En diciembre pasado The Intercept publicó un artículo, titulado en castellano “Wells Fargo está en racha de perdidas, pero tiene una carta TrumpFadora”, el cual podría ser un indicio para descifrar el mensaje de Bharara.

Texto original: https://www.propublica.org/article/is-preet-bharara-trying-to-tell-us-something

Traducción: A. Mondragón