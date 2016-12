Del arte de la calumnia, al arte de gobernar: Trump Presidente 2017

Camino para llegar al poder: Enmascarar la nueva virtud con el nombre de una virtud antigua; excitar el interés por ella («Dicha» como consecuencia y a la inversa, «Desgracia» por rechazarla), practicar el arte de la calumnia contra los que resisten, utilizar las ventajas y los azares para el propio engrandecimiento, lograr convertir los adeptos en fanáticos por el sacrificio y la separación». Friedrich Nietzsche

Por Alexandr Mondragón

Interpretar a Nietzsche no es nada fácil. Las ideas, sin embargo, suelen ser mortales en las manos equivocadas —por eso los sabios de las ciencias ocultas jamás escribieron sus conocimientos, fueron sus discípulos.

No es difícil deducir que Donald Trump no es un hombre ilustrado, pero sí muy astuto. Con más de un consejero a su lado, es evidente que Trump, a su manera y conveniencia, puso en práctica lo escrito por Nietzsche.

Se enmascaró tras la “virtud” de un nuevo caudillo, que excitó el interés de las masas con un discurso anti-oligárquico, ofreciéndoles “dicha” como “consecuencia” de ungirlo como presidente, o vivir la “desgracia” de los oligarcas sino lo hacían. Y lo hizo, “practicando el arte de la calumnia” contra los que se resistieron, “utilizando las ventajas y los azares” —los evidentes errores de su rival— para su propio “engrandecimiento”, logrando “convertir” a sus adeptos en “fanáticos” por el “sacrificio y la separación”, para hacer de Estados Unidos una nación grande y excepcional.

Este es el Trump que conocimos en la campaña presidencial ¿Cuál será el Trump que veremos en La Casa Blanca? El hombre puede cambiar sus máscaras, pero no la esencia de su ego.

El “Presidente Aprendiz”

Con el consejo de sus estrategas —Steve Bannon, en particular, quien una vez citó al propagandista nazi Leni Riefenstahl como una inspiración—, es factible que el nuevo presidente, por todos sus antecedentes, abordará la presidencia de los Estados Unidos inflando su propio engrandecimiento para continuar manipulando a sus fanáticos y calumniando a sus opositores.

En la Era Trump, él será el espectáculo —el Presidente “Aprendiz”, el nombre de un reality show que una vez dirigió—, mientras que sus fanáticos —parafraseando a Hegel— las masas de “fe ingenua, renunciarán al conocimiento detallado y se contentarán con la representación… de un gobierno divino”.

Después de todo, como Karl Rove, el asesor personal de George W. Bush, dijo en el 2004:

“Ahora somos un imperio… creamos nuestra propia realidad… (porque) Somos actores de la historia… y ustedes, todos ustedes [los periodistas y la gente] solo son dejados para estudiar [o ver] lo que hacemos”.

Una pieza más en el tablero

Manipular a la gente no será un problema mayor para Trump y su séquito, al menos al principio. Sin embargo, ¿cómo se comportará Trump frente a los Amos del Mundo? Esa es una historia muy diferente. Sin embargo, por lo visto hasta ahora, él está entendiendo rápidamente cómo debe moverse ante ellos —como una pieza más en el tablero del complejo ajedrez geo-estratégico global.

¿Qué pieza es Trump? Él puede creer que es el rey, pero en este juego lo que cuenta es quien mueve las piezas. Claro está, Trump también puede creer que él tiene el poder de mover las piezas, a sus vasallos, a sus peones, y ciertamente es así si nos referimos a las masas.

En este juego, sin embargo, el gran enigma es: ¿Quién mueve la mano del jugador?

Solo hay que ver la composición del gabinete de Trump —casi pleno de multibillonarios— y lo que está adelantando como políticas —un re-armamiento nuclear y una confrontación militar con China— para comprender que son las entidades oligárquicas —el sistema financiero, la industria petrolera, el complejo de la industria militar, entre otros— quienes están detrás de la mano del jugador. Y Trump, como un soldado leal a su propia clase —el 1%— debe cumplir con las órdenes.

Pan y circo del Siglo XXI

Así, frente a este panorama, lo que podemos esperar del gobierno de Trump es una versión ultramoderna y sofisticada del pan y circo, mientras Roma —el 99%— sigue ardiendo. Y será así mientras los inmolados sigan creyendo que son libres, navegando en un yate dorado, sobre una mar de angustias, donde la libertad es la esclavitud, y la ignorancia es la fuerza, para seguir arando en el desierto de sus falsas esperanzas.

Después de todo, como dijo Benjamín Disraeli: «El mundo está gobernado por personajes que no pueden ni imaginar aquellos cuyos ojos no penetran los bastidores.»