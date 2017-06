Donald Trump se comporta como un matón de escuela

El presidente Trump ha sido descrito como un niño socialmente inmaduro y un matón deshonesto, pero sigue siendo apoyado por un gran segmento de los estadounidenses. ¿Cómo puede conciliarse esta contradicción? La ciencia del desarrollo sicológico ofrece algunas ideas sobre esta aparente paradoja.

Por Janna Juvonen / The Washington Post

Como una psicóloga que estudia la intimidación entre los jóvenes, encuentro muchos paralelos entre los comportamientos de Trump y los hallazgos de nuestra investigación. Mientras era un candidato presidencial, Trump mostró algunos comportamientos típicos de los matones que se encuentran entre los niños y los adolescentes: injuriando y menospreciando a los demás. Tanto a sus competidores republicanos (“el pequeño Marco”), como a los demócratas que lo criticaron (“la mafiosa Hillary”). Aunque las encuestas indican que las personas de todas las edades desaprueban la matonería, sus acciones parecían aumentar su popularidad.

En cierto sentido, esto encaja. Aunque a los matones son rechazados, son populares en ciertas situaciones. Nuestra investigación muestra que, inicialmente, los matones se vuelven “chéveres” durante su primer año en la escuela intermedia. Creemos que este vínculo entre la intimidación y la popularidad se ve reforzado por la incertidumbre colectiva asociada con la transición a la escuela intermedia.

Una forma primitiva de dominio

Cuando los jóvenes están tratando de aclimatarse a un nuevo entorno, muchos se preocupan por su propia posición social y se preguntan: ¿Dónde encajo? ¿Con quién debo salir? Cuando el futuro es incierto, es vital saber no sólo dónde uno encaja, sino también quién está a cargo. Las jerarquías de dominación ayudan a los miembros del grupo a encontrar sus lugares y formar alianzas, y la intimidación es una de las maneras más primitivas de establecer el dominio.

Durante las elecciones presidenciales, la inseguridad acerca de los empleos y el futuro financiero eran las principales preocupaciones de muchos estadounidenses que viven en las pequeñas ciudades y áreas rurales con pocas oportunidades de empleo. Estos fueron los lugares donde Trump hizo lo suficiente para ganar las elecciones. Se puede especular que al capitalizar sus incertidumbres sociales y económicas, Trump ganó el concurso de popularidad, a pesar de que, a menudo, es un tipo desagradable.

Cuando caerá su popularidad

Nuestra investigación sobre los estudiantes de la escuela secundaria también muestra que la popularidad de los matones desaparece después del período de transición. Es decir, después del primer año en la escuela, su popularidad disminuye gradualmente. Según las últimas encuestas, Trump sigue siendo apoyado por la mayoría de los que votaron por él —aunque algunos están cambiando de opinión. La pregunta es si su popularidad se mantendrá cuando y si los votantes empiezan a sentir que sus circunstancias son más estables y menos transitorias.

Suponiendo que Trump sabe cómo capitalizar electoralmente las incertidumbres que enfrentan los estadounidenses, ¿eso lo convierte en un genio estratégico? Sus otros comportamientos ponen en duda tal conclusión, pero encajan con los datos de los niños inmaduros y agresivos.

Tiende a negar sus culpas

Trump es conocido por su tendencia a negar su papel en eventos polémicos. Ha negado, por ejemplo, pedirle al director del FBI, James B. Comey, que abandone la investigación del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn; Él también negó haber tenido contactos con agentes rusos, y ha descrito airadamente las investigaciones en estos asuntos como “una cacería de brujas”. Mientras la nación está esperando saber la verdad acerca de lo que Trump ha dicho o hecho, su obstinada negación revela una falta de razonamiento social, típico de los niños agresivos.

Los relatos públicos o las explicaciones de eventos negativos nos proporcionan importantes datos sobre la madurez social-cognitiva. Cuando a un niño se le pregunta si se comió la última galleta (incluso cuando hay migas en sus labios), la respuesta inmadura es: “No lo hice”. Los niños niegan el acto antes de saber de que es socialmente beneficioso admitir el mal, pero negando cualquier intención negativa. Los adolescentes tienden a ser aún más hábiles y se inventan cualquier mentira en diversas circunstancias atenuantes, tales como no presentar su tarea escolar debido a una enfermedad o porque estaban ayudando a una abuela enferma. Estas mentiras reducen la probabilidad del castigo y facilitan el perdón.

Sin asumir responsabilidades

Trump no sólo niega casi todas las acusaciones formuladas contra él, sino que tampoco asume ninguna responsabilidad personal por los problemas. En cambio, culpa a otros, recientemente a los medios de comunicación y al personal de la Casa Blanca. La negativa de aceptar la responsabilidad personal y la tendencia a culpar a otros son, de hecho, es la marca registrada de los niños agresivos. De hecho, nuestra investigación muestra que los niños agresivos son mucho más rápidos para inferir la intención hostil en situaciones ambiguas y desatar su venganza. Culpar a los demás es un mecanismo de defensa para sentirse mejor: protege la autoestima positiva.

Además de proteger su ego, Trump también intenta mejorar su autoestima. Lo que lo hace parecer infantil es sus afirmaciones infundadas sobre su popularidad. A pesar de la evidencia verificable de lo contrario, él se refiere repetidamente a su victoria sin precedente en el colegio electoral y al tamaño incomparable de las muchedumbres en su inauguración.

Hipersensible a las críticas

El uso de Trump de las tácticas de auto-estima también ayuda a explicar por qué él siente que ha sido tratado peor y más injustamente que cualquier otro presidente en la historia. A pesar de su popularidad (de corta duración), la mayoría de los matones son hipersensibles a la reacción negativa —e irónicamente se sienten maltratados.

También es revelador, en su entrevista con su biógrafo Michael D’Antonio, cuando Trump dice que él es la misma persona que él era en primer grado. También puede ser muy similar a la persona que estaba en la escuela intermedia: de hecho, hay muchos paralelos entre la conducta de Trump y los hechos y descubrimientos de la ciencia del desarrollo sobre el razonamiento social y el comportamiento. Pero si el patrón se mantiene, no seguirá siendo popular por mucho tiempo.

Janna Juvonen es profesora de psicología del desarrollo en la Universidad de California, Los Ángeles, y autora de “La intimidación en las escuelas: El poder de los matones y la situación de las víctimas” (“Bullying in Schools: The Power of Bullies and the Plight of Victims.”)

Traducción: A. Mondragón