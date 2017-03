El estado policial de EE.UU. contra la inmigración y la libertad de movimiento

By luis

Por Thomas L. Knapp

7 de febrero: Muhammad Ali, Jr., estaba regresando a los Estados Unidos de un compromiso en Jamaica, cuando fue detenido durante dos horas en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood, en Florida, y cuestionado sobre su nombre y sus creencias religiosas.

22 de febrero: Los pasajeros que desembarcan de un vuelo doméstico —de San Francisco a Nueva York— en el aeropuerto JFK, fueron retenidos por agentes de Aduanas y Protección de las Fronteras de Estados Unidos, exigiéndoles sus identificaciones.

24 de febrero: Jeffrey Tucker, de la Fundación para la Educación Económica, pasó los habituales controles de seguridad en el Aeropuerto Hartsfield-Jackson, de Atlanta, en ruta a México. Entonces, mientras estaba abordando el avión, él y otros pasajeros en el vuelo fueron detenidos por los Marshals de EE.UU., quienes les exigieron someterse a un escaneo de sus retinas.

Hemos estado votando por esto

Probablemente usted esté pensando que, en este punto, haré una pausa y culparé a Donald Trump. No es así. Hago esta pausa para recordarles a los estadounidenses que ellos han estado eligiendo a los políticos que les prometieron “asegurar las fronteras” y otros disparates autoritarios y que ESTO es exactamente por lo que han estado votando.

Cuando abogamos por la posición libertaria sobre la inmigración (la de “fronteras abiertas”, que también fue la posición que Ronald Reagan y George H. W. Bush tomaron en los debates presidenciales de las elecciones primarias republicanas de 1980), por lo general prefiero atenerme al argumento moral. Ese argumento, simplemente, es que a donde las personas pacíficas se trasladan, se establecen o trabajan, no es asunto de nadie más que de ellos mismos.

Pero también hay argumentos prácticos contra las leyes de inmigración cada vez más draconianas de EE.UU. Su implementación no solo es costosa, sino también, afortunadamente, es casi seguro que será ineficaz (y si resulta, un severo declinamiento económico sería el resultado).

Persiguiendo a todos los demás

Pero el más importante de los argumentos prácticos, en mi opinión, es que la construcción de un estado policial para perseguir a los inmigrantes, también perseguirá necesariamente a todos los demás.

He hablado con amigos que viajaron a la antigua Unión Soviética y Europa del Este antes de que cayera el Muro de Berlín. Ellos ven una similitud casi total entre esos regímenes y las operaciones de los agentes de Inmigración y Aduanas de EE.UU., de Aduanas y Protección Fronteriza y de la Patrulla Fronteriza.

Usted debe saber que existe “Zona Libre de la Constitución” —es decir donde no es aplicable— de 100 millas al interior de Estados Unidos desde la frontera con México, y los gobiernos recientes —desde la era de G.W. Bush en particular— han trabajado para ampliar esa zona y que cubra a todo el país, y el gobierno de Trump parece empeñado en terminar el trabajo.

Un romance totalitario de 70 años

El estado policial casi totalitario que está emergiendo ante nuestros ojos, es el resultado inevitable del romance de 70 años de EE.UU. con la idea, totalmente estúpida, de que es un asunto del gobierno el vigilar y controlar quién viaja, a dónde vive y en donde trabaja.

Estados Unidos tuvo sus fronteras legalmente abiertas durante su primer siglo como nación, y casi estuvo así durante medio siglo después de eso. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que uno, incluso, necesitaba un pasaporte para entrar o salir de los Estados Unidos.

Las fronteras abiertas funcionaron. La libertad funcionó.

Las décadas subsiguientes de intentos de controlar rigurosamente la inmigración han establecido, irrefutablemente, que nuestra elección no es entre las fronteras abiertas y las fronteras cerradas, sino entre la libertad de la inmigración o el gobierno totalitario. Y el tiempo que tienen los estadounidenses para detener la estampida hacia la segunda opción se está agotando.