El Hackeo de la NSA y el Crecimiento Exponencial de la Inseguridad

Por Paul Craig Roberts

No existe la seguridad cibernética. La única opción es más seguridad o menos seguridad, como lo demuestra el reciente hackeo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Los hackers robaron a la NSA un arma cibernética, que se ha utilizado en ataques a 150 países (en el momento de redactar este artículo), cerrando sistemas del Servicio Nacional de Salud británico, la empresa de telecomunicaciones española Telefónica, los fabricantes de automóviles Renault y Nissan, el Ministerio del Interior de Rusia, Federal Express, la empresa energética PetroChina, y muchos más.

Los manipuladores de las noticias no culpan a la NSA por su descuido, sino que culpan a los usuarios de Microsoft por no actualizar sus sistemas con un parche emitido hace dos meses. Sin embargo, no se han hecho las preguntas más importantes: ¿Qué estaba haciendo la NSA con este tipo de malware? y ¿Por qué la NSA no informó a Microsoft del malware?

Claramente, la NSA intentó usar el arma cibernética contra algún país o países —o hizo una prueba entregándola a terceros para que hagan el trabajo sucio—. ¿Por qué más tenía que mantenerlo en secreto de Microsoft?

¿Para un ataque nuclear?

¿Iba ser utilizado para cerrar los sistemas rusos y chinos antes de lanzar un primer ataque nuclear contra esos países? El Congreso debe hacer esta pregunta, así como los gobiernos ruso y chino. Como ya informé anteriormente, el Alto Mando ruso ya ha concluido que Washington está preparando un primer ataque nuclear contra Rusia, y también China.

Es extremadamente peligroso que dos potencias nucleares tengan esta expectativa. Este peligro no ha recibido ninguna atención de Washington y sus vasallos de la OTAN.

El presidente de Microsoft, Brad Smith, comparó el robo del arma cibernética de la NSA como si “al ejército estadounidense les hubieran robado algunos de sus misiles Tomahawk”. En otras palabras, con las armas cibernéticas, como con las armas nucleares y los cortos tiempos de advertencia, las cosas pueden salir muy mal. Http://www.bbc.com/news/technology-39915440

Una pregunta inquietante

¿Y si los hackers hubieran atacado con éxito el Ministerio de Defensa ruso o los sistemas de alerta por radar, el Alto Mando ruso habría concluido que el ataque cibernético era el preludio de Washington a los Misiles Balísticos Inter Continentales (ICBM)?

El hecho de que nadie en Washington, ni ningún gobierno occidental haya dado un paso adelante para tranquilizar al gobierno ruso y exigir la remoción de las bases de misiles estadounidenses alrededor de Rusia, indica un nivel de arrogancia o negación que está más allá de la comprensión.

En mi publicación del 12 de mayo escribí: “Los costos de la revolución digital superan sus beneficios en muchas ocasiones. La revolución digital rivaliza con las armas nucleares como la tecnología más catastrófica de nuestro tiempo”. En respuesta, Robert Henderson me escribió desde Inglaterra diciéndome de que él había abordado los enormes costos de la revolución digital en el 2010. Aquí está el enlace a su artículo “Hombres y máquinas: ¿Cuál es el amo, quien es el esclavo?”.

Leer su artículo aumentará su estado de alerta. Cuando se suman los enormes costos financieros, la despersonalización de las relaciones humanas y la pérdida total de la privacidad y la seguridad individuales, el beneficio de estar conectado es ampliamente superado por los costos.

Lo antiguo es más seguro

Los archivos de papel son mucho más seguros. No se puede introducir malware en ellos. Para robar la información de una persona es necesario saber la ubicación física de la información, ingresar en el edificio, encontrar los archivadores que contengan la información, y la copia de la información. Para interceptar una comunicación de voz se requería una autorización para interceptar una línea telefónica específica.

Las personas nacidas en un mundo donde la facilidad de la comunicación llega al precio de la pérdida de autonomía, nunca experimentan privacidad. No saben que se ha perdido un fundamento de la libertad.

En nuestra era de medios impresos y la televisión controlada, la revolución digital sirve por ahora como una herramienta de la élite gobernante para controlar las explicaciones. Y la misma tecnología que actualmente permite explicaciones alternativas, sin embargo, puede usarse para prevenirlas. De hecho, los esfuerzos para desacreditar y limitar las explicaciones no aprobadas por la oficialidad ya están en marcha.

Una distopia tiránica

Los enemigos de la verdad poseen una poderosa arma en la revolución digital y pueden usarla para reunir a la humanidad en una distopia tiránica. La revolución digital incluso tiene su propio “Agujero de Memoria”. Los archivos almacenados electrónicamente por una tecnología antigua ya no pueden ser accesados, ya que existen en un formato electrónico anticuado que no puede ser abierto por los sistemas actuales en uso.

Los seres humanos están demostrando ser la más estúpida de las formas de vida. Ellos crean armas que no pueden ser usadas sin destruirse ellos mismos. Crean robots y mitos de libre comercio que les quitan sus empleos. Crean tecnología de la información que destruye su libertad.

Las distopias tienden a ser permanentes. Las generaciones nacidas en ellas nunca saben nada diferente, y los mecanismos de control son totales.

Y la pantalla digital sirve como un Soma —una droga adormecedora.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/05/15/exponential-growth-insecurity/

Traducción: A. Mondragón