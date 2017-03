El mundo pos-Wikileaks: los derechos civiles secuestrados por el ciberespionaje de la CIA

By luis

Alfredo Jalife-Rahme

Lo más aterrador de la explosiva filtración de solamente uno por ciento del ciberespionaje de la CIA por Wikileaks (https://goo.gl/CDUpF7) ha sido la censura despectiva de los multimedia de Estados Unidos (EU), con sus microscópicas excepciones en redes y portales alternativos.

Ni el Congreso de EU, con mayoría del Partido Republicano, se inmutó, mientras James Comey, polémico director de la FBI, sentenció que “no existe tal cosa como la privacidad absoluta (sic) en EU”.

¿Como definirán los 17 organismos orwellianos de ciberespionaje en EU a la anticonstitucional “privacidad relativa”?

El cada vez más deslactosado Trump, quien tiene pleito comprado con el Deep State (Estado profundo) –que controla supuestamente a la macabra CIA y el flujo noticioso de los poderosos multimedia que definen en forma unilateral lo “correcto” y lo “incorrecto” para los intereses sectarios de las dinastías Bush/Clinton, más Obama y Soros–, mantiene un estridente silencio, mientras su vicepresidente Mike Pence declaró que “el tráfico de la información de Seguridad Nacional, como alega Wikileaks, es un delito muy serio” y “compromete la seguridad del pueblo estadunidense” (https://goo.gl/7AEeUF).

¿Trump se enfrentara a la CIA?

Al riesgo de su defenestración legislativa/judicial (impeachment) y/o su asesinato, ¿se atreverá el deslactosado Trump a desmontar el letal centro de ciberespionaje de la CIA?

Un editorial del Washington Post (9/3/17), portavoz del establishment, arremetió contra “ Wikileaks que hace un gran favor a los enemigos de EU”, lo cual delata una defensa a ultranza de la CIA, en lugar de defender los derechos civiles de los ciudadanos afectados en todo el mundo.

El editorial alega que los “principales beneficiarios de la filtración serán los terroristas del Estado Islámico, los hacedores de bombas de Norcorea, los espías de Irán, China y Rusia y otros (sic) adversarios de EU”, y fustiga a los “zelotes de la privacidad, quienes abogan el desarme (sic) unilateral de EU en el ciberespacio”.

Julian Assange, fundador de Wikileaks, reveló que los “expertos antivirus” alegan que el “sofisticado malware” atribuido a Irán, China o Rusia, proviene de la CIA (https://goo.gl/xIJiCc). ¿Quien hizo el “hackeo ruso” a Hillary?

“Una organización cibermilitar”

John Kiriakou, ex funcionario de la CIA entrevistado por Russia Today, comenta que la organización que dejó hace 13 años es irreconocible, ya que hoy se ha convertido en una “organización parmilitar, una organización cibermilitar” (https://goo.gl/qY425m).

Kiriakou fustiga que la CIA se politizó en exceso desde la llegada de Barack Obama, quien colocó a sus partidarios en la cúpula del ciberespionaje.

Ha quedado al descubierto la legendaria duplicidad maligna de Obama.

Paul Craig Roberts –ex subsecretario financiero de Reagan– fulminó que los “métodos para censurar a los medios independientes provienen todos de la CIA” y señaló que “el jefe de Google está en un comité intergubernamental para ayudar a determinar cómo la CIA puede controlar la información”. Cuestiona por qué “otros países no crean alternativas a Google” y “desarrollan su propia Internet”. Sugiere que “ahora es el mejor momento para que Rusia, China, India y todos los países de Sudamérica (sic) consigan su propio sistema de Internet” para que GAFAT (Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter) “deje de ser cautivo de la CIA” (https://goo.gl/TlYLH9).

En un panótico de espionajes

El portal chino Global Times pregunta: “¿Vivimos en un panóptico en que nuestras vidas son observadas todo el tiempo”, cuando “nuestros datos no solamente son vigilados por el gobierno de EU, sino también por las empresas tecnológicas de EU con lo que han lucrado?” Comenta que en las “pasadas décadas EU ha perpetrado ataques a las redes de sus enemigos y ha paralizado los sistemas de información durante las guerras del Golfo, Kosovo e Irak”, como reflejo de la “hegemonía de la Internet por Washington”.

El portal chino protesta que “ningún país tiene el derecho de monopolizar la Internet” y sugiere “promover una revolución (sic) en la gobernación global de la red”, por lo que China publicó la “Cooperación Estratégica Internacional en el Ciberespacio” que articula “el principio de que toda soberanía cubre todos los aspectos de las relaciones de Estado a Estado”, que también incluye el ciberespacio”, por lo que “ningún país debe proseguir la ciberhegemonía” que socava la “seguridad nacional” de otros países (https://goo.gl/viG0Yw).

El portavoz de la cancillería, Geng Shuang, externó la oposición de China a “todas formas de ciberataques y urgió a EU de cesar el espionaje y el monitoreo contra China y otros países” (https://goo.gl/mm1zh7).

Espionaje falso para el chantaje

El portal ruso Strategic Culture Foundation (SCF), que basa sus asertos en un artículo revelador del NYT (https://goo.gl/VLo4uB), acusa a Obama de haber ordenado el “abuso del espionaje” para sabotear las políticas de Trump, en particular su acercamiento con Rusia: “Obama ordenó a las agencias de espionaje coleccionar y distribuir información de contactos entre la campaña de Trump y Rusia” con el fin de “prevenir cualquier cambio en la administración Trump a la política hostil contra Rusia que la administración Obama instituyó. Esta intención fue también para proporcionar material de chantaje (sic) a los servicios de espionaje contra el equipo de Trump para prevenir cualquier cambio indebido (sic) y su independencia anárquica”.

El portal SCF señala que, “basado en los movimientos ilegales de la administración Cheney, Obama instaló y dio poder a instrumentos de espionaje”: desde “los peores días de J. Edgar Hoover, EU no había visto tal asalto doméstico a los políticos y a sus políticas” (https://goo.gl/97AIgZ).

El miedo de los políticos a la CIA

Pero, ¿por qué no protestan y controlan los políticos a la CIA? ¿Tanto miedo tienen a la divulgación de sus fichajes extracurriculares?

El polémico ex asesor de Trump Roger Stone “cree” que “la administración Obama sí interceptó las comunicaciones del actual mandatario antes de la elección presidencial” y afirmó que “no existen pruebas de la interferencia rusa en la supuesta intromisión”. Asevera que “Hillary Clinton había prometido al Pentágono y a la CIA la expansión de la guerra en Siria”, lo cual ha rechazado Trump, quien “prefiere la negociación a la guerra y cree (sic) que puede llegar a un acuerdo con el presidente Putin y tener la paz en Oriente Medio”.

A juicio de Stone, Obama “interceptaba” las comunicaciones de Trump, lo cual representaría “un escándalo mucho mayor que el de Watergate, probablemente el mayor en la historia de EU”, y no descarta que Obama y algunos miembros de su gabinete comparezcan “ante un gran jurado” debido a “la peor forma de macartismo en 40 años (https://goo.gl/53XJf4)”.

Rusia, también hackeada por la CIA, ya empezó a levantar el tono de protesta y la portavoz de su cancillería, Maria Zakharova, comentó que si el ciberespionaje de la CIA es confirmado, ello “representaría un grave peligro para el mundo y la seguridad internacional” (https://goo.gl/HX6MDg).

El mundo impotente se encuentra en ascuas. ¿Cómo podrán los ciudadanos liberarse de la cárcel global del ciberespionaje de la CIA?