El Muro y el pánico del “poder blanco”

En un artículo titulado “Lo que la pared de Trump dice al mundo”, Patrick Buchanan es bastante explícito al revelar cuál es el temor del “Poder Blanco”, respecto al crecimiento demográfico y la influencia cultural de las minorías en Estados Unidos y por qué el presidente Donald Trump se ha convertido en el defensor en jefe de esa población blanca que teme ser desplazada de la historia y del futuro.

Patrick Buchanan

En la izquierda estadounidense hay como una repugnancia a la idea del “bello muro” que el presidente Trump pretende construir a lo largo de la frontera de 1,900 millas, entre Estados Unidos y México.

Los argumentos de la oposición suelen tener sus raíces en la economía o la practicidad. Ellos dicen que la pared es innecesaria. No impedirá que la gente ingrese ilegalmente. Cuesta demasiado.

Sin embargo, aquí hay algo más profundo. La idea de una barrera permanente entre ambos países va al corazón de la división que ya existe en nuestra propia nación.

¿Quiénes somos? ¿Qué es una nación? ¿Qué significa Estados Unidos?

Aquellos desesperados por ver el muro construido, para detener la inmigración ilegal, y deportar a los que están ilegalmente, están viendo desaparecer y morir el país en el que crecieron, reemplazado por algo extraño y ajeno que está tomando su lugar.

No es sólo que los inmigrantes indocumentados tomen los empleos de los estadounidenses, que cometan delitos, o que soliciten asistencia social. Es que están cambiando a nuestro país. Están cambiando quiénes somos.

La nueva y “única” nación

Hace dos décadas, la Old Right y los neoconservadores se involucraron en un feroz debate sobre lo que era y es Estados Unidos.

¿Desde el principio fuimos una gente nueva, única, separada e identificable como los británicos, franceses y alemanes?

¿O Estados Unidos era un nuevo tipo de nación, una nación ideológica, una nación inventada, unida por la aceptación de las ideas y los ideales de Jefferson, Madison, Lincoln y el Dr. King?

La Old Right afirmó que, como una nación, EE.UU. existía incluso antes de la Revolución, y que esta nueva nación, este nuevo pueblo, escribió su propia acta de nacimiento, la Constitución. Antes de que Washington, Madison y Hamilton fueran a Filadelfia, Estados Unidos ya existía.

Lo que forzó el nacimiento prematuro de la nación fue la Revolución.

Separados de la “Madre Patria”

No nos convertimos en una nación nueva porque abrazáramos la idea de Jefferson, de que todos los hombres son “creados iguales”. Nos convertimos en una nueva gente desde el momento que nos separamos de la Madre Patria, descrita en la Declaración de la Independencia como una ruptura de lazos con nuestros “hermanos” al otro lado del mar, que ya no merecían nuestra lealtad o amor.

Estados Unidos nació en 1789. La Constitución creó el gobierno, el estado. Pero la nación ya existía antes.

Cuando los irlandeses llegaron a mediados del Siglo XIX, escapando de la hambruna, y los alemanes escapando de la Prusia de Bismarck, y los italianos, judíos, polacos, griegos, eslovacos llegando a Ellis Island, todos ellos eran extranjeros que se convirtieron en ciudadanos y luego, con el tiempo, en estadounidenses.

No fue hasta décadas después de la Gran Migración de 1890-1920, a través de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, en que fuimos forjados verdaderamente como una nueva nación y pueblo unido.

El temor a la desintegración

Para 1960, casi todos nosotros compartíamos los mismos héroes y días festivos, hablábamos el mismo idioma y queríamos la misma cultura.

Lo que tienen aquellos recuerdos de lo que era Estados Unidos, hoy en día lo que ven es la desintegración de nuestra nación del pasado. El salvajismo de nuestra política, ejemplificado en las últimas elecciones, atestigua cómo los estadounidenses se ven detestados unos a otros, tanto como la generación de Valley Forge que llegó a detestar a los británicos de quienes se liberaron.

En 1960, éramos un país cristiano occidental. El noventa por ciento de nuestra gente tenía sus raíces en Europa. El noventa por ciento tenía alguna conexión con la fe cristiana. A las decenas de millones de personas a quienes Trump apela, lo que el muro representa es nuestra última oportunidad de preservar a esa nación y al pueblo.

Para muchos en la izquierda cosmopolita, la identidad étnica o nacional no sólo no vale la pena luchar, ni siquiera vale la pena preservar. Es una forma de tribalismo atávico o racismo.

El símbolo de la “gran lucha” blanca

Entonces, el Muro de Trump representa la gran lucha de nuestra era.

Dado que el 80 por ciento de todas las personas de color votan Demócratas, ni el movimiento de Trump ni el Partido Republicano pueden sobrevivir a la Tercer Mundialización de Estados Unidos, que ahora escrita en las cartas del destino.

Por otra parte, con la desintegración de la nación que estamos viendo, y con el debate de la desintegración de estados como Texas y la secesión de estados como California, ¿cómo sobrevivimos como una nación y un pueblo?

La vieja Europa nunca conoció la inmigración masiva hasta el siglo XX.

Ahora, a través de Europa, los partidos de centro-izquierda y de centro-derecha se enfrentan a deserciones masivas, porque son percibidos como incapaces de hacer frente a la amenaza existencial de la era: la invasión del continente desde África y Oriente Medio.

El Muro del Presidente Trump es una declaración al mundo: Este es nuestro país. Decidimos quién viene aquí. Y vamos a defender nuestras fronteras.

La crisis de nuestro tiempo no es que algunos estadounidenses estén diciendo esto, sino que muchos están demasiado paralizados para decirlo, no les importa, o simplemente aceptan lo que le está sucediendo a su país.