El niño de Alepo y lo que no debemos olvidar de lo que hicimos

Paul Craig Roberts

Los medios de comunicación “presstitutos” de Washington están utilizando la imagen del niño para ejercer una enorme presión sobre Rusia para detener al ejército sirio de recapturar Aleppo.

Washington quiere que sus llamados “rebeldes moderados” retengan Aleppo para que Washington puede dividir Siria en dos, manteniendo de esta manera una presión permanente contra el presidente Assad.

En cuanto al niño en la imagen de propaganda, no parece estar gravemente herido. Pero no olvidemos de las decenas de miles de niños muertos en las guerras y bombardeos de Washington contra 7 países musulmanes, y que no han causado las lágrimas de los presentadores de noticias de la CNN, y no olvidemos los 500,000 niños iraquíes que, según concluyó las Naciones Unidas, murieron como resultado de las sanciones de EE.UU. contra Irak, muertes de infantes que según la Secretaria de Estado de Clinton, Madeleine Albright, merecieron la pena.

Washington el único responsable

No olvidemos que la determinación de Washington para derrocar al gobierno sirio ha causado la muerte de sirios de todos los grupos de edad. Washington es es el único responsable de estas muertes. El régimen demoniaco de Obama ha declarado una y otra vez que “Assad debe irse” y está dispuesto a destruir el país y gran parte de la población siria con el fin de deshacerse de él.

De acuerdo con el régimen de Obama, Assad debe ir porque él es un dictador. Washington dice esta mentira a pesar del hecho de que Assad fue elegido y reelegido y tiene mucho mayor apoyo entre los sirios, del que Obama tiene entre los estadounidenses. Por otra parte, cualquiera de lo que Washington acusa a Asad de hacer a los sirios, no es nada comparado con la muerte y la destrucción que Washington está causando en Siria.

Tal vez la tragedia de Alepo se podría haber evitado si el gobierno ruso no hubiera declarado prematuramente “misión cumplida” en Siria y se retiró sólo para tener que volver corriendo después que el gobierno ruso fue engañado nuevamente por Washington.