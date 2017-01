Fue un discurso del Candidato populista, no del Presidente en funciones, entre el populismo nacionalista y el engaño

El día que juramentó al cargo de Presidente de Estados Unidos Donald Trump no dijo nada trascendental y menos aún sustancial. Todo lo contrario, fue como si oyéramos al candidato Trump haciendo promesas y no el presidente en funciones. Predicó un nacionalismo cuasi extremista, echándole la culpa al sistema, mientras que, en una de las ironías más monumentales de la historia estadounidense, tiene un gabinete de gobierno que practica el capitalismo de Goldman Sachs.

Redacción LTH / The Intercept

El discurso inaugural del presidente Donald Trump fue fieramente nacionalista, una desviación considerable de la tradicional adhesión del Partido Republicano al libre mercado y a una política exterior activista. Trump habló de una política de “Estados Unidos Primero” y prometió que “el 20 de enero de 2017, será recordado como el día en que la gente volvió a ser el gobernante de esta nación”.

Fue como sí oyéramos a la versión gringa de Hugo Chávez, hablándole a una masa empobrecida a causa del sistema capitalista. Tal vez Trump quería re-encender ese populismo caudillista que, a través de una hábil estrategia electoral, lo llevó a la Casa Blanca ganando los estados clave —más no el voto popular, pues sacó 3 millones de votos menos que su rival Hillary Clinton.

Muy lejos de la realidad

Pero las palabras de Trump en los escalones del Capitolio se parecían poco a la realidad del gobierno que él está construyendo.

Es difícil rechazar el argumento de Trump, de que “el establishment se protegió a sí mismo, pero no a los ciudadanos de nuestro país. Sus victorias no han sido tus victorias; Sus triunfos no han sido tus triunfos”, dijo el presidente. Aunque no fue enfático en decirle a la población de que ellos eran los perdedores de su propio capitalismo.

No obstante, ese establishment al cual Trump le echó la culpa de que más de 94 millones de estadounidenses estén fuera de la fuerza laboral, según el Buró de Estadísticas Laborales de EE.UU, estará enquistado en el gobierno de Trump.

El megabanco Goldman Sachs, famoso por tener relaciones cercanas a los oponentes de Trump, el Partido Demócrata, tiene a seis de sus ex miembros como postulados para cargos clave en su gobierno, incluyendo a su candidato a Secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.

Fortuna extraída del engaño

Trump habló de “las madres y niños atrapados en la pobreza en nuestras ciudades”, sin embargo, Mnuchin construyó su fortuna al orientar a los bancos que engañaron a los compradores de casas con préstamos “subprime” y luego les embargaron sus casas.

Y una de las pocas prioridades políticas explícitas de Trump y Mnuchin es reducir los impuestos a las corporaciones que han escondido dinero en el extranjero, para que repatrien sus ganancias a Estados Unidos. En la superficie, esto es para animar a las empresas a invertir en empleos estadounidenses. Pero las corporaciones ya están diciendo a sus inversores que prefieren usar esas ganancias para aumentar los dividendos y las fusiones, no para contratar a más estadounidenses.

La economía militarista

El presidente también se quejó de que Estados Unidos “ha subvencionado a los ejércitos de otros países”, pero su candidato a Secretario de Estado, ex presidente ejecutivo de Exxon, Rex Tillerson, quiere continuar ayudando a Arabia Saudita para bombardear a la empobrecida nación de Yemen.

Y al parecer Trump no sabe, no entiende, o simplemente omite, que las “subvenciones” de EE.UU. a otros países son para sostener su imperialismo militar en todos los rincones del mundo y, sobre todo, para subvencionar el complejo industrial militar / seguridad que se devora gran parte del presupuesto nacional —para hacer funcionar la economía militarista de la nación, que ha sido su principal base industrial desde la II Guerra Mundial. Sin esa economía militarista, EE.UU. no sería el Imperio que es. ¿Donald Trump estaría dispuesto a desmantelar el aparato industrial-militar, de 1 millón de millones de dólares anuales? Ni por un milésimo de segundo. Y si lo ha pensado, debe haber recordado a JFK.

Trump y los prejuicios

“Cuando abres tu corazón al patriotismo, no hay lugar para los prejuicios”, dijo el presidente a los millones que sintonizaron sus comentarios. Pero ese no es el punto de vista de su nominado a la CIA, Mike Pompeo, quien ha descrito la guerra contra el terror como una lucha entre el Islam y el cristianismo, o su asesor de seguridad nacional Mike Flynn, quien se ha referido al islamismo como un “cáncer” en el cuerpo de los musulmanes de todo el mundo.

Tampoco es el punto de vista del propio Trump cuyo prejuicio contra los inmigrantes indocumentados es sobradamente conocido, y a quienes los ha dejado viviendo en un estado de conmoción y pavor por las medidas que piensa implementar, en particular la deportación de millones de ellos.

El industrialismo global

Criticando la globalización industrial, Trump dijo: “Hemos hecho ricos a otros países mientras que la riqueza, la fuerza y la confianza de nuestro país se ha disipado en el horizonte. Una a una, las fábricas cerraron y dejaron nuestras costas, sin siquiera un pensamiento en los millones y millones de trabajadores estadounidenses que quedaron rezagados. La riqueza de nuestra clase media ha sido arrancada de sus hogares y redistribuida por el mundo entero”.

Es como si hubiéramos oído a un obrero sindicalista y marxista, atacando rabiosamente a los patrones por despreciar a sus obreros. Pero tal vez Trump debería leer la historia del Sistema-Mundo Capitalista, estudiada en detalle por el profesor Immanuel Wallerstein, para que entienda que así es como funciona el capitalismo —sin olvidar que el cierre de las fábricas las hicieron las propias grandes corporaciones-globales estadounidenses, para poder ofrecerle a los consumidores norteamericanos productos baratos y, de esta forma, hacer que sus salarios cada vez más carcomidos por la carestía de la vida, les pudiera alcanzar para vivir el “American Way Life”.

Y nada es más falso que la riqueza fue “redistribuida por el mundo entero”. Esa riqueza fue a parar a los bolsillos de los ejecutivos y los accionistas de las corporaciones norteamericanas. El sistema es la enfermedad.

Una heredera diciendo que “nada es gratis”

Los estadounidenses de hecho quieren “grandes escuelas para sus hijos”, como dijo Trump, pero su nominada para dirigir el Departamento de Educación, Betsy DeVos, no ha pasado un día trabajando en una escuela pública. En su lugar, heredó miles de millones a través del matrimonio y herencia familiar, mientras que rechazaba el plan de Bernie Sanders de matrículas gratuitas para todos en las universidades públicas, invocando el proverbio de que “nada en la vida es gratis”.

Trump tenía razón cuando dijo que “durante demasiado tiempo, un pequeño grupo en la Capital de nuestra Nación ha cosechado las recompensas del gobierno, mientras que la gente ha pagado el costo. Washington floreció –pero la gente no participó en su riqueza”.

Pero él no puede mejorar ese problema porque, incumpliendo su promesa de “drenar el pantano” de las influencias de los ricos en Washington, ha elegido a gente de la élite para su gabinete.

Su nominada como Secretaria de Transporte, Elaine Chao, es la esposa del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, y como una ex miembro del consejo de Wells Fargo, recibirá un paracaídas de oro del banco, de hasta 5 millones de dólares, si se confirma —sin olvidar el hecho de que Trump le debe un préstamo hipotecario a la Wells Fargo, sobre la Trump Tower.

El presidente utilizó sus palabras finales prometiendo escuchar a todos los estadounidenses:

“A todos los estadounidenses, en todas las ciudades cercanas y lejanas, pequeñas y grandes, de montaña a montaña, y de océano a océano, escuchen estas palabras: Nunca volverán a ser ignorados. Tu voz, tus esperanzas y tus sueños definirán nuestro destino norteamericano. Y tu valentía y bondad y amor nos guiarán por siempre en el camino”, dijo Trump dirigiéndose al pueblo estadounidense.

Muy patriótico, pero con un gabinete cuyo patrimonio neto combinado es mayor que el de un tercio de Estados Unidos combinado, es probable que muchos, muchos estadounidenses continúen siendo ignorados.