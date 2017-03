La CIA: Usando armas robadas para echarle la culpa a su dueño

James George Jatras | Strategic Culture

La última filtración de un tesoro masivo de documentos aparentemente originales de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), llegó en un momento en que el duelo entre Donald Trump versus el Gobierno Secreto y sus aliados de los Medios Masivos de Comunicación (MMC) ya estaba alcanzando el punto de ebullición. Ahora podría estar en los 100 grados, si es posible.

En los detalles, la llamada “Bóveda 7” consiste en unos 8,761 documentos que evidentemente fueron elaborados en el Centro para la Ciberinteligencia de la CIA. De acuerdo con Wikileaks, muestra que las agencias de inteligencia estadounidenses han desarrollado métodos eficaces para infiltrarse en los dispositivos electrónicos, desde los teléfonos móviles con sistemas iPhones y Android, hasta los televisores «inteligentes» de Samsung, lo que les permite supervisar las comunicaciones incluso cuando los dispositivos están apagados.

La privacidad es una ficción

Los documentos también revelan malwares, virus y vulnerabilidades de seguridad conocidos como «Cero Días» y varios cientos de millones de líneas de código utilizadas por la CIA, así como la capacidad de la agencia para interceptar mensajes antes de que puedan ser cifrados por aplicaciones tales como WhatsApp, Signal, Telegram, Confide, y otras que muchas personas consideradas erróneamente como seguras.

En resumen, en caso de que alguien tuviera alguna duda, la privacidad es una ficción, para cualquier persona o cualquier organización. No es que eso sea una sorpresa, pero sigue siendo inquietante ver los detalles. Sólo los ingenuos creen que varios otros países con tecnología cibernética avanzada no tienen capacidades similares a las estadounidenses, si no iguales en profundidad y amplitud de las que ahora se exhiben.

Echándose la culpa mutuamente

Trump y sus partidarios pueden señalar ahora la omnipresencia y sofisticación de estas técnicas, en apoyo a su afirmación del presidente de que su predecesor, Barack Obama, escuchó sus comunicaciones en la Trump Tower en Nueva York. Los enemigos del Presidente, el Estado Secreto y los MMC, a su vez, citarán la misma evidencia como respaldo para su teoría de las capacidades que probablemente tiene Rusia para espiar, y sostener sus afirmaciones –sin evidencias concretas, hasta ahora– de que los hackers rusos intentaron, y tal vez lograron, inclinar la elección a favor de Trump.

La filtración de estos nuevos documentos llega en un momento en que los anti-Trump ya habían ganado el cuero cabelludo del teniente general Mike Flynn y ahora buscan la del Fiscal General Jeff Sessions, y ahora lo usarán como confirmación adicional de su afirmación de que Wikileaks es una herramienta de Moscú.

Lecciones que aprender

Los nuevos documentos será usados durante algún tiempo para extraer “nuevas conclusiones”, pero incluso ahora hay algunas lecciones que aprender.

En primer lugar, la “Bóveda 7” derriba por completo la ya débil acusación de la saliente administración Obama, en diciembre del 2016, sobre la evidencia de un «código ruso» en la presunta piratería contra el Comité Nacional Demócrata, para demostrar la participación de Moscú. Ese argumento era absurdo incluso cuando se hizo, puesto que era equivalente a sugerir que debido a que una banda de ladrones de bancos utilizó un auto Volkswagen para escapar, ellos debían de ser alemanes.

Es evidente que los piratas informáticos rusos usarían cualquier cosa menos un software suyo para evitar dejar huellas de sí mismos –sino fuera así, obviamente no sería “inteligencia”–. Wikileaks confirma ahora que la CIA usó el software ruso para crear ataques falsos y echarle la culpa a los rusos:

«El grupo UMBRAGE de la Subdivisión de Dispositivos Remotos de la CIA ha colectado y mantiene una importante biblioteca de técnicas de ataque ‘robadas’ del malwares producidos en otros estados, incluida la Federación Rusa.

«Con UMBRAGE y proyectos afines, la CIA no sólo puede aumentar su número total de tipos de ataque, sino también desviar la culpabilidad (a otros) dejando las huellas dactilares de los grupos a quienes ellos les robaron las técnicas de ataque».

Coordinación entre espías

En segundo lugar, la “Bóveda 7” debe ser depurada para evidenciar la coordinación entre las agencias estadounidenses y las de los otros países anglosféricos, con los cuales Estados Unidos comparte estrechamente la inteligencia: el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué?

Hay un dicho en Washington: Nunca creer nada hasta que haya sido negado oficialmente. Obama ha sido jurídicamente definitivo en sus negativas de haber ordenado espiar a Trump, su equipo o a cualquier ciudadano estadounidense, jamás. Más preciso en su lenguaje ha sido James Clapper, el ex Director de Inteligencia Nacional (DNI), quien afirma que «no hubo ninguna intervención telefónica contra Trump Tower durante la campaña, realizada por parte de la comunidad de inteligencia nacional».

Espiado por un socio

Esto lleva a la pregunta de si Trump fue grabado, no por una agencia nacional “estadounidense” sino por una de las agencias hermanas de Five Eyes, que luego pasó la información a sus colegas estadounidenses, una estratagema para evitar las prohibiciones legales de espionaje doméstico o incluso del requerimiento de una orden judicial.

Un ex funcionario de inteligencia de Estados Unidos, familiarizado con la práctica, me dijo que esa maniobra no sólo fue un posible medio para espiar Trump, sino también probable. La agencia más probable de haber llevado a cabo la tarea es la Oficina de Comunicaciones del Gobierno del Reino Unido (GCHQ), contraparte formal de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y su satélite virtual.

James George Jatras es un analista, ex diplomático de Estados Unidos y asesor de política exterior para el liderazgo del Partido Republicano en el Senado.

Texto original http://www.strategic-culture.org/news/2017/03/09/wikileaks-cia-document-dump-heats-up-fight-between-trump-deep-state-msm.html

Traducción: A. Mondragón