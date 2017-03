La oposición hipócrita de los Demócratas

Por Josmar Trujillo

Durante el pasado fin de semana, manifestantes se reunieron frente al edificio del diario The New York Times (NYT) y otras oficinas de medios de comunicación, para demostrar su apoyo a una prensa libre, después de la decisión del presidente Donald Trump de limitar el acceso a ciertas organizaciones de noticias. Y esta manifestación, la más reciente de una serie de protestas inspiradas por las acciones negativas de Trump, tuvo su atractivo: el editor ejecutivo del NYT, Dean Baquet, señaló que el comportamiento de Trump ha aumentado el número de suscripciones al periódico.

Es esa relación simbiótica y mutuamente benéfica entre Trump y los medios de comunicación, y por extensión entre Trump y los demócratas, la que ha llegado a definir el clima político del 2017, hasta ahora. Trump ataca a los inmigrantes, se realizan manifestaciones de inmigrantes con los demócratas saltando a la vanguardia. Trump ataca a los medios de comunicación, y las manifestaciones en favor de los medios de comunicación son organizadas por los demócratas.

Buscando que ganar

La manifestación mediática del pasado fin de semana fue organizada por “Get Organized BK”, un grupo anti-Trump, creado recientemente por el concejal demócrata Brad Lander, de Brooklyn. Obviamente, los demócratas, en todos los niveles, piensan que tienen mucho que ganar en la era Trump.

Sin embargo, en su intento de cambiar su marca como el partido de la “resistencia”, también han sentado las bases para más descontento entre sus propias filas. Porque tan hiriente como fue la derrota de Hillary Clinton para su partido, los dirigentes demócratas apenas se han mirado al espejo para reflexionar.

Alinearse detrás de una candidata que alguna vez se refirió a los hombres negros como “súper depredadores” y que no podía explicar que el TLCAN era un error, solo era una increíble señal de arrogancia.

Defensor de la clase trabajadora

Mientras la campaña de Clinton dependía de los aparentes errores de Trump, el rol de defensor de la clase trabajadora fue cedido a un desarrollador multimillonario. Ahora con Trump presidente, los demócratas continúan por este camino, eligiendo centrarse en el mal comportamiento de Trump, en lugar de abordar los verdaderos problemas: la pobreza, los empleos e incluso la globalización. Eso es simplemente más arrogancia.

Trump tiene razón al señalar que el NYT y otros medios de comunicación son de la élite y que están fuera de contacto con el resto de la población. Su mimo populista obviamente causo un enorme golpe en noviembre pasado y continuará haciéndolo, hasta donde pueda, si sus oponentes —los demócratas— optan por reunirse alrededor de poderosas organizaciones de noticias en lugar de la gente común.

La hipocresía del alcalde

Aun así, los demócratas están deseosos de demostrar que son parte de esta “resistencia” y no pueden alejarse de la piñata Trump. En el corto plazo, tienen mucho que ganar.

Tomen al alcalde Bill de Blasio, actualmente bajo investigación federal y desviando las críticas de la policía y los activistas de la vivienda. Puede reinventarse como Bill de Blasio, manifestante anti-Trump. Cada truco de Trump o controversia es un regalo para un alcalde metido hasta el cuello en donaciones cuestionables de, irónicamente, inversionistas de bienes raíces.

Lo que el alcalde no entiende es que, a largo plazo, los neoyorquinos no son estúpidos. Su discurso posterior a la toma de posesión junto a celebridades, dirigido a una multitud mayoritariamente blanca en Manhattan el mes pasado, contrasta con una marcha este mes de activistas inmigrantes protestando por los agresivos patrullajes hacia ellos de la policía de De Blasio (no de Trump) el NYPD. Esa manifestación terminó con violentos arrestos de activistas.

No será fácil olvidar esa hipocresía y el doble rasero del alcalde.

Hora de dejarlos atrás

Las voces jóvenes e idealistas dentro del Partido Demócrata pueden tomar nota. Una generación cuyas opiniones políticas han sido, al menos en parte, moldeadas por los últimos años de protestas, incluida la cuestión no resuelta de si las vidas negras son importantes. Esta nueva generación, probablemente, no querrá volver a la misma política de siempre. Pero eso es todo lo que los demócratas tienen para ofrecer, una vez que la falsa fase de “resistencia” de la era Trump haya pasado.

¿Qué mejor ejemplo que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, otra figura de la clase dirigente con lazos familiares en el partido, como un rumorado candidato presidencial en 2020?

La política está en un estado de turbulencia y los demócratas no han aprendido ni una pizca. Es hora de dejarlos atrás.

Josmar Trujillo es escritor, activista y padre que vive en la ciudad de Nueva York. Ha escrito y organizado en torno a la educación, la policía y la recuperación de desastres. Vive en el Harlem español con sus dos hijos.