La Presidencia Trump: RIP

Paul Craig Roberts

¿Donald Trump sobreestimó su poder presidencial? La respuesta es sí.

¿Es Steve Bannon, el principal asesor de Trump, un inexperto político? La respuesta es sí.

De las respuestas a estas dos preguntas podemos concluir que Trump ya fue y que pagará un gran precio. ¿Qué tan grande será el precio?

El New York Times informa que las “agencias de inteligencia estadounidenses… trataron de averiguar si la campaña Trump tuvo relaciones con los rusos en cuanto a la piratería cibernética u otros esfuerzos para influir en las elecciones”.

John Schindler, un ex espía de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés), twitteó que un colega de la comunidad de inteligencia le envió un correo electrónico declarando que el estado secreto le declaró una guerra nuclear a Trump y que él “morirá en la cárcel”. https://sputniknews.com/us/201702151050723578-intelligence-community-war-trump/

Es posible que este sea el caso.

El poder del complejo militar

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el complejo militar / de seguridad decidió que el flujo de ganancias y el poder y las amenazas de hacer la guerra eran demasiado grandes para ser abandonados en una era de paz. Este complejo manipuló a un presidente débil e inexperto como Truman para llevarlo a una guerra fría con la Unión Soviética, que por entonces no significaba ninguna amenaza militar para EE.UU. La mentira de que el comunismo internacional pretendía conquistar el mundo, fue aceptada sin dudas por el crédulo pueblo estadounidense. Esta mentira era obvia porque Stalin había purgado y asesinado a León Trotsky ya todos los comunistas que creían en la revolución mundial [Nota del Traductor: Además, la URSS estaba comenzando a reconstruirse tras la devastación económica sufrida en la II Guerra Mundial, donde ellos perdieron 24 millones de vidas, mientras que EE.UU., que solo perdió a unos 220,000 soldados, había emergido como la Superpotencia Mundial y tenía toda su maquinaria industrial y militar intacta.]

Los expertos académicos, sabiendo que su plan era una farsa, participaron y contribuyeron al engaño.

La advertencia de Eisenhower

En 1961, el poderío del complejo militar / de seguridad era tan evidente para el presidente Eisenhower, un general de cinco estrellas a cargo de la invasión estadounidense de Europa occidental ocupada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El poder privado que ejercía el complejo militar-seguridad (Eisenhower lo llamó complejo militar-industrial) perturbó tanto a Ike que, en su último discurso al pueblo estadounidense, dijo que debíamos protegernos de su subversión contra nuestra democracia:

“Hasta el último de nuestros conflictos mundiales, los Estados Unidos no tenían industria armamentística. Los fabricantes norteamericanos de arados podían, con tiempo y según necesidad, fabricar también espadas. Pero ahora ya no nos podemos arriesgar a una improvisación de emergencia de la defensa nacional; nos hemos visto obligados a crear una industria de armamentos permanente, de grandes proporciones. Añadido a esto, tres millones y medio de hombres y mujeres están directamente implicados en el sistema de defensa. Gastamos anualmente en seguridad militar más que los ingresos netos de todas las empresas de Estados Unidos.

“Esta conjunción de un inmenso sistema militar y una gran industria armamentística es algo nuevo para la experiencia norteamericana. Su influencia total (económica, política, incluso espiritual) es palpable en cada ciudad, cada parlamento estatal, cada departamento del gobierno federal. Reconocemos la necesidad imperativa de esta nueva evolución de las cosas. Pero debemos estar bien seguros de que comprendemos sus graves consecuencias. Nuestros esfuerzos, nuestros recursos y nuestros trabajos están implicados en ella; también la estructura misma de nuestra sociedad.

“En los consejos de gobierno, debemos estar alerta contra el desarrollo de influencias indebidas, sean buscadas o no, del complejo militar-industrial. Existe y existirán circunstancias que harán posible que surjan poderes en lugares indebidos, con efectos desastrosos.

“Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades ni nuestros procesos democráticos. No deberíamos dar nada por supuesto. Sólo una ciudadanía entendida y alerta puede obligar a que se produzca una correcta imbricación entre la inmensa maquinaria defensiva industrial y militar, y nuestros métodos y objetivos pacíficos, de modo que la seguridad y la libertad puedan prosperar juntas”.

La orquestación de los medios

La advertencia de Eisenhower fue al grano. Sin embargo, se basó en “una ciudadanía alerta y bien informada”, que Estados Unidos no tiene. La población estadounidense es en gran parte indiferente, y está dirigida, a través del espectro ideológico que la manipula desde la izquierda hasta la derecha, hacia su propia autodestrucción.

Los medios de comunicación impresos y televisivos, que sirven como propagandistas del complejo militar y de seguridad y las élites de Wall Street, aseguran que los estadounidenses solo consuman información falsa y orquestada. Cada familia y persona que enciende la televisión o lee un periódico está programada para vivir en una falsa realidad orquestada que, en esencia, sólo sirve a los pocos que componen el Establishment [Nota del Traductor: La elite de “inteligentes” que controlan la democracia, como lo escribió Edwards Bernays en 1928.]

Trump desafió a este Establishment sin darse cuenta de que este conglomerado es más poderoso que un simple Presidente de Estados Unidos.

Esto es lo que ha sucedido

Durante el segundo mandato de Obama, Rusia y su presidente fueron demonizados por el complejo militar / de seguridad y los neoconservadores que manipulan a los medios de prensa. La demonización facilitó la capacidad de los medios de prensa controlados, como el New York Times, el Washington Post, la CNN, MSNBC y el resto, para asociar los contactos con Rusia y publicar artículos para cuestionar las actividad sospechosas de los rusos, incluyendo la supuesta traición de un norteamericano, para tensar las relaciones entre EE.UU. y Rusia.

Trump y sus asesores fueron demasiado inexpertos para darse cuenta de que la consecuencia del despido de Flynn era validar esta asociación orquestada desde la presidencia de Trump con la inteligencia rusa.

Ahora tenemos a las putas de los medios ya las putas políticas haciendo la pregunta que enlodó al presidente Nixon y lo forzó a renunciar: “¿Qué sabía el Presidente y cuándo lo sabía?” ¿Trump sabía que el general Flynn habló con el embajador ruso semanas antes de que Trump dijera que lo hizo? ¿Flynn hizo los inefable —hablar con un ruso— porque Trump le dijo que lo hiciera?

Enredando a Trump en una trama

Los proveedores de noticias falsas —el New York Times, el Washington Post, la CNN, MSNBC y el resto de los mentirosos despreciables— están usando insinuaciones irresponsables para enredar al presidente Trump en una trama. Aquí está el titular del New York Times: “Asesores de la Campaña de Trump Tuvieron Repetidos Contactos con la Inteligencia Rusa”. Lo que estamos presenciando es una campaña del gobierno secreto, usando a sus putas en los medios para que Trump pueda ser enjuiciado.

Los que trabajan para revertir la elección presidencial del 2016 están tan seguros de su éxito, que declaran públicamente su preferencia por un golpe de Estado sobre la democracia. El sionista neoconservador y belicista Bill Kristol ha expresado su preferencia por un golpe del gobierno oculto sobre el presidente Trump, elegido democráticamente. Http://www.breitbart.com/big-government/2017/02/15/bill-kristol-backs-deep-state-president-trump-republican-government/

Los desinformados liberales

La izquierda liberal / progresista se ha alineado con el Uno Por ciento contra la clase obrera “racista, misógina, homofóbica” —los “deplorables de Trump”— que eligió a Trump. Incluso el músico desinformado, Moby, se sintió obligado a publicar tonterías ignorantes en Facebook:

“1) El expediente ruso sobre Trump es real. 100% real. Él está siendo chantajeado por el gobierno ruso, no sólo por ser orinado por putas rusas, sino por cosas mucho más nefastas.

2) La administración de Trump está en connivencia con el gobierno ruso, y lo ha estado desde el primer día. “Https://www.facebook.com/mobymusic/photos/a.126687636107.103603.6028461107/10155085110276108/?type=3&theater

Los republicanos idiotas

Ahora que Trump ha sido contaminado por sus “asociaciones con la inteligencia rusa”, los republicanos idiotas, de acuerdo con Bloomberg, “se han unido a las llamadas de los demócratas para una investigación más profunda a los contactos entre el equipo del presidente Donald Trump y los agentes de inteligencia rusos [15 de Febrero], lo que indica una creciente sensación de peligro político dentro del partido, tras el surgimiento de nuevos informes sobre los contactos entre los dos. https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-02-14/flynn-s-ouster-sparks-new-gop-calls-for-wider-russia-probe?cmpid=BBD021517_BIZ

Por supuesto, no hay evidencias de tales contactos, pero los hechos no son parte de la campaña para destituir a Trump. [Nota del Traductor: Lo que se ha publicado es un videograma captado el 10 de diciembre de 2015 y difundido el 14 de febrero, donde se ve a Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, saludando al mandatario ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Flynn dimitió ante el escándalo que indaga el Departamento de Justicia sobre si él se reunió con el embajador ruso en Washington para hablar sobre las sanciones a Moscú antes de la asunción de Trump, el pasado 20 de enero.]

Revalidando las acusaciones

La renuncia de Flynn está siendo utilizado como justificación por los opositores de Trump para revalidar sus falsas acusaciones de que el presidente de los Estados Unidos está comprometido por la inteligencia rusa. Al darse cuenta del error, la Casa Blanca ha tratado de contrarrestar su error al decir que Flynn fue despedido porque Trump perdió la confianza en él, no porque hiciera algo ilegal o tuviera conexiones con la inteligencia rusa. Pero ninguno de los oponentes de Trump está escuchando. Y la CIA sigue dando noticias falsas a los “presstitutos”.

Desde el principio advertí que Trump carecía de la experiencia y el conocimiento para escoger un gobierno que se mantenga a su lado y sirva a su agenda. Trump ha despedido a una persona con la que pudo haber contado. La conclusión más obvia es que Trump es carne muerta.

El esfuerzo del pueblo estadounidense para que el gobierno vuelva a estar bajo su control a través de Trump ha sido derrotado por el gobierno oculto.

El argumento de Chris Hedges, de que la revolución es la única manera en que los estadounidenses pueden volver a gobernar a su país, sigue ganando credibilidad.

Las palabras que lo condenaron

Estas son las palabras que condenaron a Trump cuando él declaró la guerra al establishment antes de reunir a su ejército:

El “establishment” político no hace otra cosa sino mentir, para mantener su prestigio y su poder, a toda costa. Y eso es lo que ha estado sucediendo. El “establishment” de Washington, las corporaciones financieras y los medios de comunicación que fundaron, sólo existen por una razón: Protegerse y enriquecerse ellos mismos. Ésta es una encrucijada en la historia de nuestra civilización que determinará si Nosotros el Pueblo, o no, reclamamos el control sobre nuestro gobierno. El establishment político está intentando todo para detenernos, es el mismo grupo responsable de nuestros tratos comerciales desastrosos, de la inmigración ilegal masiva y de las políticas económicas y externas que han sangrado a este país.

“El establishment político ha provocado la destrucción de nuestras fábricas y nuestros trabajos, que se han ido a México, China y otros países de todo el mundo. Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas que le han robado a nuestra clase obrera, despojado a nuestro país de su riqueza y poniendo ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y entidades políticas”.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/02/16/trump-presidency-rip/

Traducción: A. Mondragón