La tecnología es el amo de la esclavitud moderna

El reciente ataque cibernético a las computadoras en todo el mundo, es la última llamada de advertencia sobre el futuro que estamos construyendo ciegamente para nosotros. La gran mayoría de la humanidad abraza la tecnología como si fuera el aire con que respira cada segundo de su vida. Sin ella, sienten que van a morir.

Por: Tom Chatham

La tecnología es una espada de doble filo que debe manejarse con cuidado, para evitar cortarnos alguno de los miembros de nuestro cuerpo –o nuestra mente. La tecnología nos permite ser más productivos y trabajar más rápido, pero a medida que abrazamos más la tecnología, para aliviarnos de muchas tareas manuales, no debemos dejar que gobierne nuestra propia existencia.

La tecnología debe ser utilizada como una palanca, no como una muleta. Cuando renunciamos a nuestra capacidad de funcionar en la vida cotidiana y permitimos que la tecnología gobierne cada uno de nuestros movimientos, estamos abandonamos nuestra libertad, absolutamente. Permitir que la tecnología dicte lo que podemos hacer y cuando podemos hacerlo, es nada más que reducirnos a obedecer como esclavos.

Como si fuera una muleta

Cuando un hospital no puede realizar operaciones o incluso ver a pacientes porque sus computadoras están bloqueadas, o no podemos comunicarnos o viajar, debido a la piratería informática, hemos permitido que la tecnología se convierta en una muleta que nos impide caminar en su ausencia –sin ella nos caemos de cara. Cuando no podemos comprar alimentos o combustible, o depender de la energía eléctrica para las necesidades básicas, nos hemos convertido en demasiado dependientes de la tecnología que inventamos para ayudarnos.

El uso de la tecnología es algo bueno porque nos permite avanzar y construir cosas que nunca antes habíamos soñado, pero cuando se convierte en una debilidad, tenemos que reexaminar nuestro uso de la misma. Si nos volvemos tan dependientes de la tecnología que no podemos funcionar sin ella, nos estamos preparando para un escenario apocalíptico cuando no dispongamos de ella y estemos indefensos para cuidar de nosotros mismos.

Tener sistemas de respaldo

Es lógico tener sistemas de respaldo para utilizarlos en caso de que nuestra tecnología falle por alguna razón. Esta es la razón por la que tenemos personas que nos advierten de antemano, como la Comisión de Pulso Electromagnético (EMP), para decirnos que estamos en peligro si ocurren ciertos eventos. La tecnología nos proporciona muchas cosas buenas, pero también nos deja indefensos a muchas cosas malas, como el hecho de ignorar nuestra responsabilidad de usarla sabiamente y no llegar a ser demasiado dependientes de ella.

Hoy en día muchas personas pueden tener síntomas de abstinencia si pierden el acceso a su tecnología por cualquier período de tiempo. Esto debe ser una alarma para la sociedad, pero la mayoría lo asume como un pánico exagerado. Cuando la tecnología queda nula y hace que un negocio detenga completamente sus operaciones, eso debería ser una indicación de que no tienen suficientes sistemas de respaldo para volver a funcionar.

Menos tecnología, más libertad

Uno de los principales pasos del movimiento “estar preparados” es tener múltiples sistemas de respaldo para usarlos, sí la tecnología deja de funcionar. Este es un paso lógico tomado por las personas que se han tomado el tiempo para analizar las amenazas planteadas por la pérdida de nuestra tecnología y determinar las acciones para garantizar la preservación de la vida después de ciertos eventos. Cuanta menos tecnología necesitemos para cuidar las actividades diarias, más libertad tendremos para vivir una vida normal.

La mayoría de la gente todavía no toma en serio la amenaza de interrupciones tecnológicas en la sociedad. Ellos piensan que si algo sucede, alguien lo arreglará y la vida continuará como de costumbre. Lo que se niegan a contemplar es que algo suceda y nadie pueda arreglarlo.

No sea esclavo de la tecnología

A medida que la sociedad avanza a lo largo de este camino tecnológico, se vuelven más dependientes de ella y el riesgo a sus vidas aumenta a medida que pierden la capacidad de hacer las tareas básicas. Esperemos que este último ataque cibernético inculque a las personas a la necesidad de tener sistemas de respaldo en su lugar, para continuar con sus actividades diarias, y vivir la vida como una persona libre y no ser un esclavo de la tecnología que tan ansiosamente buscan.

Texto original: https://projectchesapeake.wordpress.com/2017/05/13/technology-is-the-master-of-modern-slavery/

Traducción: A. Mondragón