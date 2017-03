Las Tres Gobiernos de Trump

Por Wayne Madsen

Los ministerios de defensa, en Estados Unidos y en todo el mundo, así como las embajadas en Washington, están confusos por determinar quién está realmente a cargo del gobierno de Estados Unidos, un mes después de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente de los Estados Unidos. Es una pregunta válida, considerando las declaraciones contradictorias que emiten la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono.

Basta decir que, esencialmente, hay tres gobiernos de Trump, todos con grados variables de poder.

El primer gobierno y el más visiblemente poderoso es el círculo íntimo de Trump. En la actualidad, se trata de Trump, el jefe de estrategias Stephen Bannon, la hija Ivanka Trump y su esposo Jared Kushner, el asistente especial del presidente Stephen Miller y el Fiscal General Jeff Sessions. Aunque Bannon llegó a Trump desde la campaña presidencial del senador Ted Cruz, el ex editor de Breitbart News se ha convertido en un virtual «Svengali», o «Rasputín», que influye en Trump sobre todas las políticas nacionales e internacionales.

El segundo gobierno representa el establishment republicano que apoyó a Trump después de que él se aseguró la nominación presidencial republicana. Este círculo incluye al jefe de gabinete de la Casa Blanca y ex presidente del Comité Nacional Republicano Reince Priebus, y a Sean Spicer, secretario de prensa de Trump, quien tuvo el mismo trabajo en el Comité Nacional Republicano bajo Priebus.

La consejera de Trump y ex directora de la campaña presidencial Kellyanne Conway, que, al igual que Bannon, provenía de la campaña de Cruz, está fuera del círculo íntimo de Trump y más en compañía de los republicanos Priebus y Spicer. Priebus, Conway y, en menor medida, Spicer, son los ojos y oídos en la Casa Blanca de los congresistas republicanos, como el líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell y el presidente de la Cámara de Representantes Paul Ryan.

El “gobierno secreto” sin Trump

El tercer gobierno representa los intereses a largo plazo del “gobierno secreto” y es una combinación de los activistas neoconservadores de la administración de George W. Bush / Ronald Reagan y de los magníficos mongoles del negocio petrolero de Wall Street y Houston / Dallas, tradicionalmente vinculados a la política republicana.

Mientras que los neoconservadores y los intereses comerciales no están de acuerdo en mucho, están aprovechando la desorganización del gobierno de Trump para asegurar sus propios centros de poder. Recientemente, los funcionarios de este «tercer» gobierno fueron vistos luchando por su influencia y estatura en la Conferencia de Seguridad de Múnich 2017.

Está claro que el tercer gobierno de Trump es el que espera tomar las riendas del poder, ya sea sí Trump se ve obligado a renunciar a la presidencia como resultado de un juicio político, por una convicción o por una mala salud.

Las elites globales y el 3er gobierno

Representando al statu quo internacional, el tercer gobierno de Trump, está representado principalmente por el Vicepresidente Mike Pence y el Secretario de Defensa James Mattis, quien estuvo muy activo en Múnich a favor de la promoción de la OTAN, la Unión Europea y continuar con las sanciones contra Rusia.

Las declaraciones de Pence y Mattis corrieron en contra de las opiniones previamente emitidas por Trump. El secretario de Estado Rex Tillerson, que optó por no asistir a la conferencia de Múnich, asistió a una cumbre de ministros de asuntos exteriores del G20 en Bonn, celebrada antes de la reunión en Múnich. Esta pierna de la tríada Trump es aquella con la que las elites globales se sienten más cómodas.

Tillerson, un nativo de Texas y amigo de la familia Bush y del ex secretario de Estado James Baker, demostró que los neoconservadores siguen teniendo influencia en el gobierno de Trump, cuando se atrevió a proponer a Elliott Abrams, un convicto del caso Irán-Contra en el gobierno de Reagan, como subsecretario de Estado. La retórica de la campaña de Abrams, en la que criticó a Trump, resultó en que el presidente vetara a Abrams por el puesto número dos del Departamento de Estado. Pero eso no impidió que otro arzobispo neoconservador, el nunca confirmado ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, fuera considerado como el número dos en el Dpto. de Estado y, más recientemente, como asesor de Trump en seguridad nacional.

Atacando a Rusia a pesar de Trump

El embajador de Tillerson ante las Naciones Unidas, el ex gobernador de Carolina del Sur Nikki Haley, ha condenado públicamente a Rusia por la situación de Ucrania, a pesar de que Trump ha indicado que quiere un acercamiento con Rusia.

El tercer gobierno de Trump está lleno de contradicciones similares, con los paleo-conservadores como Tillerson dispuesto a contratar a neoconservadores como Abrams. Otros jugadores del gobierno secreto dentro de esta tercera etapa de la tríada Trump, incluyen el director de la Agencia Central de Inteligencia Mike Pompeo, que no perdió tiempo viajando a Turquía y Arabia Saudita para rendir homenaje a los intereses políticos de ambas naciones, y el Director de Inteligencia Nacional designado por el director, el ex senador Dan Coats de Indiana, un viejo amigo de Pence.

El ex consejero de seguridad nacional Michael Flynn, quien fue director de la Agencia de Inteligencia de Defensa y un general retirado de tres estrellas, nunca fue miembro del círculo íntimo de Trump. De hecho, Flynn estaba más cerca de los neoconservadores en su breve paso por el gobierno de Trump. Flynn fue coautor del libro titulado «The Field of Flight: How We Can Win the Global War Against Radical Islam and Its Allies», con uno de los neoconservadores más peligrosos, Michael Ledeen, un co-conspirador iraní de Abrams y de otro neocon que compite por influenciar a Trump en la Casa Blanca, Frank Gaffney.

Los militaristas más extremos

Escabullidos con Pence y Mattis, en Múnich, estuvieron los senadores republicanos más militaristas que han hecho que Trump adopte sanciones aún más drásticas contra Rusia: John McCain, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado y el miembro del comité, Lindsey Graham. McCain utilizó Múnich no sólo para atacar a Rusia, sino también a Trump, mientras que su amigo cercano Graham prometió que 2017 sería “el año de patear a Rusia en el culo”.

El mero hecho de que a McCain y Graham se les permitiera representar en Múnich a la facción más militarista, mientras que Pence permaneció en silencio y Mattis defendió los compromisos de Estados Unidos con la OTAN y la UE, muestra al mundo que el gobierno de Estados Unidos ahora habla a través de diferentes voces. Uniéndose a McCain y Graham para reforzar sus compromisos financieros y de defensa, estuvo el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker, y el ex comandante de la OTAN, y el general David Petraeus, propuesto por Trump como consejero de seguridad nacional y previamente deshonrado por un escándalo sexual.

Reforzando el «orden mundial»

Múnich proporcionó al tercer gobierno de Trump una plataforma desde la cual reforzar el «orden mundial» con el que Trump hizo campaña. Los gobiernos que habían donado generosamente a la Fundación Clinton y no habían ocultado su abominación por Trump como candidato, estaban en Múnich para abrazar calurosamente a Pence ya Mattis.

Entre los asistentes figuraban el ex ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, anti-iraní, y ex embajador en Washington Adel bin Ahmed al-Jubeir, el ex jefe de inteligencia de Arabia Saudita, el príncipe Turki al-Faisal bin Abdulaziz, el canciller de Qatar, Shaikh Mohammed bin Abdulrahman al Thani, el ministro de Defensa Khalid bin Mohammed al-Attiyah, el canciller bahreiní Shaikh Khalid bin Ahmed bin Mohammed al-Khalifa, el viceprimer ministro kuwaití Shaikh Khaled al Jarrah al-Sabah y el consejero marroquí Youssef Amrani y el consejero del rey marroquí André Azoulay. Sin lugar a dudas, estos potentados árabes pronto otorgarán su generosidad a los miembros y los arreglos corporativos de la familia Trump.

Personajes anti-Trump en Múnich

Pence y Mattis también se frotaron los hombros en Múnich con personajes anti-Trump tan influyentes como Bono, la celebridad de la banda de rock U-2; la ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos Madeleine Albright; El ex secretario de Seguridad Nacional Michael Chertoff; El gobernador de Ohio John Kasich; El ex Secretario de Defensa William Cohen; Bill Gates, fundador de Microsoft; Woodrow Wilson director del Centro Jane Harman; Robert Kagan de la Brookings Institution y su esposa y arquitecto jefe golpe ucraniano del 2014 Victoria Nuland; El ex senador Joseph Lieberman; David Miliband, director del Comité Internacional de Rescate; Senador republicano Ben Sasse de Nebraska; Demócrata en el Comité de Inteligencia de la Cámara Adam Schiff; Y Frank Wisner, Jr., un diplomático estadounidense de larga data con profundas relaciones estatales y el hijo de Frank Wisner, Sr., el creador original de las «noticias falsas» de la CIA, una campaña de propaganda de la CIA disfrazada de noticias reales.

Trump no ha «drenado el pantano», se ha unido a los reptiles

Y si los ávidos partidarios anti-globalistas de Trump creen que su presidente está “drenando el pantano” de sus más amargos enemigos, podrían sorprenderse de que Pence y Mattis estuvieran en la compañía de Lady Lynn Forester de Rothschild, de la vicepresidenta de la Comisión Trilateral Michael Fuchs, y el perturbador político global George Soros.

El tercer gobierno de Trump, de Pence, Mattis y Tillerson le dijo al mundo que la actual administración de Trump, la que representa al “gobierno secreto” de Estados Unidos, seguirá administrando el gobierno de los Estados Unidos. Esta es la parte del gobierno de Trump que continuará conspirando con la élite mundial en lugares como Bilderberg, Davos, Bohemian Grove, Cernobbio, APEC y G-7.

Así que Trump no ha «drenado el pantano» como lo prometió. Más bien se ha unido a los reptiles que ya están en él. De hecho, Eric y Donald Trump Jr., que ahora encabezan la Organización Trump, abrieron recientemente un lujoso campo de golf Trump en Dubai. Eso sentó las bases de una reunión muy amable en la reunión del G20 en Bonn, entre Tillerson y su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos.

Los franceses tienen un dicho para la «revolución» de Trump, «plus ca change, plus c’est la meme eligió» o «cuanto más cambian las cosas, más permanecen iguales».

Texto original: http://www.strategic-culture.org/news/2017/02/24/three-trump-administrations.html

Traducción: A. Mondragón