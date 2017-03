Lo que revela la trama entre Trump, Flynn y el Kremlin

Por Binoy Kampmark

En un tiempo donde las “conspiraciones” están a la orden del día, siempre se espera que el enrarecido aire del Kremlin tenga impacto en la política de otros países. En todos los continentes, la pregunta es ¿dónde será el siguiente golpe de un Vladimir Putin montado en su corcel indomable? Su impacto, se alega, casi nunca es cuantificable, pero su influencia, después de un tiempo, es fantasmagórica.

El último informe sobre la influencia rusa en la diplomacia de Estados Unidos revela una conducta furtiva del ya dimitido asesor de seguridad nacional, el general Michael Flynn. Según el Washington Post, Flynn habría sido un poco travieso y habría hablado con el embajador ruso, Sergei Kislyak, sobre las sanciones en vigor contra Rusia antes de que Trump tomase posesión. (Las sospechas ya estaban sobre la mesa desde que el 12 de enero, cuando el columnista pro-CIA David Ignatius, se hiciera eco de ellas en el Washington Post).

La charla —que tuvo lugar a la sombra de la orden del presidente Barack Obama de 29 de diciembre, de expulsar a 35 diplomáticos rusos sospechosos de espionaje—, sirvió supuestamente para dar garantías al embajador ruso (el calificativo de “adversario” se usa repetidamente en los relatos) de cambios en el régimen de sanciones. Y según el relato posterior, el vicepresidente Mike Pence no se habría enterado de nada. Aunque en el mundo de las conspiraciones nada es absoluto.

La charla habría tenido lugar en circunstancias bastante relajadas. Flynn estaba de vacaciones en la República Dominicana. El sol, la arena y el ascenso al poder le habrían soltado la lengua.

“Una cuestión de confianza”

Antes de la publicación del Washington Post, la Fiscal General en funciones Sally Yates, una de las primeras víctimas del nuevo régimen Trump, afirmó que Flynn había engañado a los funcionarios del gobierno sobre los temas tratados con el embajador ruso. Al hacerlo, se hizo “potencialmente vulnerable al chantaje ruso”. Esa información fue transmitida al abogado de la Casa Blanca, Donald McGahn, pero que pasó con ese lingote de oro no está claro.

Unas horas antes de la renuncia de Flynn, la confidente de Trump, Kellyanne Conway, contaba a Steve Kornacki, de la cadena MSNBC, que el presidente tenía plena confianza en Flynn, como Director de Seguridad Nacional. Para Trump, las realidades políticas son meras realidades comerciales. Nada más importa.

Esta confianza, sin embargo, no fue suficiente para mantener a Flynn en su puesto. Como el mago y portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha explicado, el presidente estaba convencido de que no existía una situación jurídica de la que hablar. “Llegamos a un punto en el que no se trataba de un tema legal, sino de una cuestión de confianza”.

Funcionarios a ciegas

Trumpland es un lugar tremendamente confuso, con funcionarios a ciegas que buscan argumentos para sus ruedas de prensa. “Tres semanas después de la llegada de la Administración Trump”, afirma el New York Times, “los miembros del personal de Trump se levanta por la mañana, leen los mensajes de Twitter del presidente y hacen lo que pueden para elaborar una política que sea compatible con ellos. La mayoría no recibe la menor información acerca de lo que Trump habla con los líderes extranjeros en sus llamadas telefónicas”.

Trump, el presentador de reality shows que ocupa la Casa Blanca, está descubriendo cómo su visión del culto “América Primero” es incoherente y disfuncional. Tratar con Rusia sigue siendo un negocio peligroso en un sentido político, aunque algunos políticos han evitado la acusación de ilegalidad, sobre todo para el comportamiento de Flynn.

El silencio de los anti-filtraciones

El incidente Flynn también hará que las cosas sean más difíciles para Trump, en su intento de revisar la firme postura de Washington hacia Moscú. Su posición más abierta al levantamiento de las sanciones contra Moscú ha quedado debilitada, sino bloqueada. Los congresistas y senadores del Partido Republicano no van a ablandarse después de esto.

Este último giro de los acontecimientos revela cómo el gobierno de Trump se está convirtiéndose rápidamente en un programa televisivo de chismes de estado que, al parecer, todo el mundo celebra.

Sin embargo, como ha señalado Glenn Greenwald, la filtración de informes de inteligencia tiende a ser uno de los delitos más graves, con penas de hasta 10 años de prisión y fuertes multas. Sino que lo digan Manning, Snowden, Assange, y otros más.

En esta ocasión, sin embargo, las brigadas anti-filtraciones están calladas como una tumba. Pero aún, algunos lo celebran.

Por lo que respecta a la propia interpretación de Trump de esta debacle, bastará un tweet: “Lo que de verdad importa es ¿por qué hay tantas filtraciones ilegales en Washington? Los habitantes de la Tweetesfera están a la espera de una respuesta, aunque algunos ya saben que, desde JFK, el “Gobierno Secreto” es más poderoso que cualquier presidente.