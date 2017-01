Por qué la ridícula propaganda oficial sigue funcionando

Para los estudiantes de la propaganda oficial, la manipulación de la opinión pública, el condicionamiento psicológico, y la coerción emocional, no hay nada mejor que esto. A medida que Trump y su ejército de hombres de Goldman Sachs, CEOs corporativos y fanáticos cristianos se encaminan hacia el día de la inauguración, estamos siendo testigos de una clase magistral de manipulación de masas, que hace que Goebbels parezca un aficionado. Tal vez esto sea demasiado evidente, dada la naturaleza aparentemente risible de la mayoría de la información basura con la cual estamos inundados, pero una vez que uno entiende el propósito real de la propaganda oficial, todo comienza a tener más sentido.

C.J. Hopkins / Counterpunch.org

Uno de los conceptos erróneos más comunes sobre el funcionamiento de la propaganda oficial es la idea de que su objetivo es engañar al público Y crea cosas que no son “la verdad” (Trump es un agente ruso, por ejemplo, o que Saddam tenía armas de masa destrucción masiva, o que los terroristas nos odian por nuestra libertad, etcétera). Sin embargo, mientras que los propagandistas oficiales están definitivamente satisfechos si alguien realmente cree cualquier mentira que venden, el engaño no es su objetivo principal.

El objetivo principal de la propaganda oficial es generar una “narrativa oficial” que las clases dominantes y quienes los apoyan y se identifican con ellas puedan repetirlo sin pensar. La narrativa oficial no tiene que tener sentido, o hacer frente a cualquier tipo de escrutinio serio. Su factualidad no es el punto. El punto es trazar una línea Maginot, una frontera ideológica defensiva, entre “la verdad” tal como la definen las clases dominantes y cualquier otra “verdad” que contradiga su narrativa.

Dentro y fuera del muro

Imagine esta línea de Maginot como una pared circular rodeada por un territorio inhóspito. Dentro de la pared, o el muro fortificado, está la sociedad “normal”, los empleados bien remunerados, los profesionales exitosos y todos los otros beneficios que se pueden obtener por cooperar con las clases dominantes. Fuera del muro están los pobres, los que viven en la ansiedad, los estigmatizados social y profesionalmente y los que viven otras formas de sufrimiento. ¿De qué lado del muro quieres estar? Cada día, de innumerables maneras, a cada uno de nosotros se nos pide responder a esta pregunta. Sí usted está conforme con el sistema, entonces hay un lugar para usted dentro. Sí usted lo rechaza… bueno, que buena suerte en el otro lado.

En sociedades abiertamente despóticas, el hacer una elección (conformarse o disentir) a menudo está involucrado con la vida o la muerte. En nuestras sociedades occidentales relativamente liberales (para los que no somos guerrilleros militantes), las consecuencias de no conformarse a la narrativa oficial son usualmente más sutiles. A pesar de eso, la presión sigue siendo intensa. Conformarse con la “realidad” consensuada y generada por la narrativa oficial es el precio de admisión para vivir dentro del muro, donde están los empleos, el dinero, el prestigio profesional y las otras recompensas del capitalismo.

Lealtad y obediencia servil

Y conformarse no requiere creer en lo que se dice. Requiere lealtad y obediencia servil. Lo que se crea en realidad es completamente irrelevante, no importa, siempre y cuando uno repita la narrativa oficial.

En resumen, la propaganda oficial no está diseñada para engañar al público (no más de lo que está en el guion de un actor que pretende engañar al público). Está diseñado para ser absorbido y repetido, no importa lo implausible o absurdo que pueda ser. En realidad, a menudo es más eficaz cuando aquellos que se ven obligados a repetirlo robóticamente saben que es absurdo en lo absoluto, ya que la humillación de tener que hacerlo cimenta su lealtad a las clases dominantes (este fenómeno es una característica estándar del clásico modelo del Síndrome de Estocolmo y el condicionamiento autoritario en general).

El objetivo es aceptarlo y repetirlo

La histeria actual el “hacking ruso” es un ejemplo perfecto de cómo funciona esto. Nadie, aparte de los imbéciles totales, cree realmente en esta narración oficial (cuya sustancia está más allá de ridículo), ni siquiera los payasos que nos lo venden a nosotros. Esto, sin embargo, no es un problema, porque no pretenden ser creídos… el objetivo es que sea aceptado y repetido, más o menos como un dogma religioso. (No importa lo que realmente sucedió, es decir, si el “hackeo” fue eso o una filtración, o quiénes eran los hackers o para quienes podrían haber estado trabajando, o cuáles pudieran haber sido los motivos. Las clases dominantes han emitido una nueva narrativa oficial y están exigiendo que todos los estadounidenses “normales” se levanten y le juren lealtad a esa narrativa).

Pero esta vez las clases dominantes no están haciendo que sea fácil para sus seguidores aceptar el “informe oficial”. La nueva narrativa oficial (que lo llama “El Golpe de Putin para destruir la democracia”) es tan completamente fatua que es simplemente ridículo aceptarlo. La trama es más o menos lo que usted esperaría de una novela mediocre para adultos jóvenes o una serie de fantasía como Game of Thrones.

El arlequín de la narrativa oficial

Y si eso ya no era lo suficientemente humillante como para que los liberales fueran invitados a fingir creerlo, los encargados de relaciones públicas no se molestaron siquiera en reunir a una nueva colección de mentirosos para comercializar su cuento de hadas infantil para ellos. No sólo están insistiendo en que los liberales tomen la palabra de la “Comunidad de Inteligencia” y los principales medios de comunicación que vendieron al mundo las “Armas de Destrucción Masiva de Saddam”, en realidad despacharon a James R. Clapper para que se sentara allí, más o menos igual que la última vez que mintió al Congreso, y sea el arlequín de la narrativa oficial.

Mientras tanto, los periódicos de las clases dirigentes, de los cuales los liberales cosmopolitas se apoyan para proporcionar una simulación de un “periodismo serio”, “arte y cultura”, etc., han descendido al nivel del National Enquirer. Entre los hechos más destacados destacan la historia de “The Russes Hacked the Vermont Power Grid” de The Washington Post, que no implicó ni a los rusos, ni a los hackers, ni a las computadoras reales de la red eléctrica de Vermont, y fue básicamente otra historia inventada, como el Ejército de noticias falsas de Putin.

Probando a los liberales

El New York Times, que también ha estado desarrollando la nueva narrativa oficial, ha sacado el latigazo de Charles M. Blow (alias “The Withering Gaze”), que está acusando a Trump de ser el nominado de Rusia” y proclamar su elección como un “Acto de guerra “. Y ahora, mientras escribía esta pieza, nos salieron con la historia de la “Lluvia Dorada”, en la que Trump pagó a un puñado de prostitutas rusas para que orinaran en la cama donde Obama dormía. Cualquier de estos días nos van a decir que Elvis está trabajando secretamente con Putin para desplegar un arma gravitacional Zhirinovskian en un OVNI disfrazado de Jesús, que Assange y Snowden pilotarán personalmente a través del Atlántico para hundir América. Es como una especie de prueba de lealtad que las clases dominantes están tratando de determinar hasta dónde pueden llegar con esta mierda, antes de que los liberales se nieguen a repetirlas.

El monopolio sobre la “realidad” y la “verdad”

El punto de toda esta propaganda es deslegitimar a Donald Trump y reafirmar proféticamente el monopolio neoliberal de las clases dominantes sobre el poder, la “realidad” y la “verdad”. En caso de que esto no fuera ya muy claro, las clases dominantes neoliberales no tienen la más mínima intención de abandonar el control del pseudo-imperio capitalista global que han estado trabajando para establecer en los últimos sesenta años.

Van a deslegitimar y estigmatizar a Trump (y a cualquier otro símbolo de reacción o resistencia nacionalista al capitalismo transnacional), lo soportarán los próximos cuatro años y luego instalarán a otro de sus leales servidores… después de lo cual la vida volverá a la “normalidad”, y los liberales harán todo lo posible para olvidar este período desafortunado, en el que fingieron creer este insensato absurdo neo-McCarthista.

Si no estuviera preocupado de que Trump vaya a lanzar una guerra total contra el Islam, o que uno de “nuestros muchachos” en los tanques que Obama ha enviado a su teatro en la frontera rusa se vuelva loco y trate de “vengar” a la Clinton, estaría deseando ver las locuras que pueden suceder.

Texto original: http://www.counterpunch.org/2017/01/13/why-ridiculous-official-propaganda-still-works/

Traducción: A. Mondragón