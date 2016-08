¿Qué fue de la izquierda estadounidense?

Paul Craig Roberts

Los conocidos de mi generación están desconcertados por la desaparición de la izquierda estadounidense. Se acuerdan cuando habían menos guerras, el robo del monopolio capitalista era mucho menor, había una élite rica y poderosa más pequeña, la violencia de la policía en contra la población civil era menor, había menos militarización, menos privatización y desregulación, los ataques a la red de seguridad social eran menores, los medios de comunicación no era el Ministerio de la Propaganda y, sin embargo, a pesar de que el ámbito socio-económico no era tan escabroso, la izquierda siempre estaba presente causando revuelo con su protestas.

Durante quince años, y más si volvemos a la destrucción de Yugoslavia por parte del régimen de Bill Clinton, EE.UU. ha participado en las guerras contra las poblaciones de siete —ocho contando a Yugoslavia/Serbia—, causando millones muertes y discapacitados, además de pueblos desplazados. Se ha creado un estado policial, la Constitución de Estados Unidos ha sido despojada de sus dispositivos de protección a los civiles, y se han cometido crímenes masivos violando las leyes estadounidenses e internacionales, a lo largo de tres gobiernos. Estos crímenes incluyen la tortura, los actos terroristas fabricados, la agresión brutal (un crimen de guerra), el espionaje sin orden judicial, y el asesinato de ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, la voz de la izquierda apenas se ha oído.

La izquierda sacudía la jaula

Claramente, mis conocidos están comenzando a extrañar el desafío que la izquierda planteaba a las explicaciones oficiales y a la dirección del país. Sé cómo se sienten. Aunque estaba afectada por los prejuicios y el pensamiento estereotipado, la izquierda estaba allí para sacudir nuestra jaula. Ahora, en cambio, estamos afectados por la propaganda y no hay una fuerza compensatoria, excepto unas pocas voces en Internet.

Recuerdo decirle a la audiencia en una sesión de preguntas y respuestas, después de mi conferencia M. Frank Engle en 1992, que nunca me di cuenta de lo mucho que extrañábamos a los jueces Brennan y Marshall de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Poderes de una dictadura

Hoy necesitamos una izquierda mucho más combativa de la que tuvimos en el pasado. Hoy los gobiernos considerados democráticos tienen los poderes de una dictadura. En Estados Unidos, por ejemplo, el habeas corpus ha sido borrado de la ley y la Constitución. Peor aún, los funcionarios de la Casa Blanca pueden crear listas de ciudadanos para ser asesinados sin el debido proceso de la ley. Estos son los poderes de un dictador. Sin embargo, estos atributos de una dictadura institucionalizada pasan ahora desapercibidos.

Uno podría pensar que los trabajadores estadounidenses desposeídos, cuyos puestos de trabajo y seguridad financiera han sido trasladados al exterior, estarían protestando en las calles, como lo hacen los franceses. Pero ni pío. Cuando el candidato presidencial Ross Perot advirtió a los trabajadores estadounidenses de lo que les iba a pasar, ellos no tuvieron la confianza suficiente para votar por él.

¿Dónde está la izquierda?

Los trabajadores estadounidenses desposeídos ¿no tienen un suficiente sentido de la realidad —o es un problema de falta de liderazgo— para votar a favor de Trump, que reconoce la pérdida los empleos está erosionando las perspectivas del 99 por ciento? Si Trump no tiene la intención o es incapaz de cambiar las cosas, no importa porque un incumplimiento de Trump elevaría aún más la conciencia de las personas.

Desde el punto de vista de la izquierda, hay un ambiente perfecto para ellos en los EE.UU. de hoy en día. Para remover la jaula. Entonces, ¿dónde está la izquierda?

Aquí está mi respuesta a la pregunta. La izquierda sufrió un tremendo golpe cuando la Unión Soviética se derrumbó. El colapso soviético privó a la izquierda de su creencia de que había una alternativa al “capitalismo democrático” de EE.UU. El colapso soviético también desalentó a la izquierda, porque el colapso eliminó cualquier barrera al unilateralismo de Washington. Con China sacudiéndose de Mao y entrando en el campo capitalista, no hubo nadie para recoger la antorcha.

La izquierda alineada al gobierno

La gente está desconcertada del por qué la izquierda se ha unido a las explicaciones del gobierno, en lo que parecen ser actos de terrorismo orquestados y fabricados. Si la gente de ninguna tendencia política, tales como arquitectos e ingenieros, físicos, nano-químicos, bomberos y socorristas, pilotos de líneas aéreas y militares, desafían la versión oficial del 9/11 sobre la base de pruebas, ¿por qué la izquierda defiende el relato de un gobierno que, en otras circunstancias, la izquierda desconfía un 120%?

La izquierda sabe que el Golfo de Tonkin fue un ataque orquestado para escalar la guerra de Vietnam, que Saddam Hussein no tenía “armas de destrucción masiva”, que Irán no tenía armas nucleares. La izquierda sabe que el gobierno miente descaradamente, así que ¿por qué la izquierda cree improbable la teoría de la conspiración del gobierno acerca del 9/11?

La respuesta, creo, es que con la desaparición del marxismo, la única esperanza de la izquierda era que los pueblos oprimidos por Occidente se levantarían. La izquierda encontró una gran satisfacción emocional el 9/11 cuando se inventó la explicación de que era un acto de venganza del oprimido contra el opresor. Esta es la razón del por qué la izquierda se aferra a la historia oficial del 9/11. Y las historias de otros “eventos terroristas”, tales como los de Orlando y Niza, a pesar de la ausencia de evidencias reales que respalden la historia oficial.

Sin preguntar por las evidencias

Puedo recordar cuando la izquierda estadounidense no cuestionó la historia de un gran camión viajando a 56 millas por hora y que había atropellado a 185 personas, pero que cuando se mostró al camión éste no tenía ni una mancha de sangre, restos de ropa, carne humana de las víctimas, o incluso una pequeña abolladura. En el pasado cualquiera en la izquierda habría gritado que la historia era evidentemente falsa.

Pregúntele a cualquiera que haya atropellado a un perro a 56 mph, sobre la sangre y los daños en su auto. Pregúntele a cualquiera que haya atropellado a un ciervo y el daño causado en su auto. Pregúnteles a los expertos si un gran camión que haya atropellado a una persona —no a 185— a 56 millas por hora, sí el cuerpo de la persona quedaría intacto y podía ser visto en la calle mintiendo, sin ningún daño aparente o rastro sangre.

No es necesario preguntarlo ¿verdad? Usted ve el punto. La fuerza de un gran camión en movimiento, a 56 millas por hora, que golpea a un ser humano dejará rastros del mismo por toda la calle. Sin embargo, las fotos de tal evento no muestran nada de eso.

Puedo recordar cuando la izquierda estadounidense no reclamó nada sobre lo que dijo un oficial de policía de Niza, que el Ministro del Interior francés en París había ordenado a las autoridades de Niza, a no mostrar y destruir inmediatamente todos los vídeos de seguridad pública que, presuntamente, grabaron el acto terrorista, a lo largo de todas las calles donde supuestamente 185 personas fueron atropelladas por un camión; y adicionalmente dar la orden para falsificar el informe policial sobre el caso. Sí la izquierda fuera real hubiera estado exigiendo pruebas reales a las autoridades, no llamando “chiflados de la conspiración” a los que pedían explicaciones con evidencias.

Una izquierda que censura

Hoy en día la izquierda estadounidense quiere callar a los que hacen preguntas acerca de este tipo de eventos muy extraños, en el que unos pocos saudíes que no podía volar aviones prevalecieron sobre el Estado de Seguridad Nacional estadounidense y en el que 185 personas fueron presuntamente atropelladas por un enorme camión, pero que las fotos no muestran los resultados que debieron haber ocurrido y que los funcionarios de París ordenaron la destrucción de todas las evidencias evidencia grabadas y la falsificación del informe policial.

La historia oficial del 9/11 es la justificación de las guerras. Es difícil de oponerse a las guerras cuando se acepta que el 9/11 fue la causa. Mediante la aceptación de la teoría de conspiración del gobierno acerca del 911, la izquierda mató al movimiento contra la guerra.

La satisfacción emocional

¿Por qué la izquierda confía en el gobierno sobre aquellos asuntos que el gobierno utiliza, precisamente, para justificar la guerra y un estado policial? La respuesta es que aquellos que desafían la historia oficial, privan a la izquierda de la satisfacción emocional que proviene de la creencia de que los pueblos oprimidos son capaces de devolver el golpe.

Una vez el propio Alexander Cockburn me lo explicó a mí. Dijo que cuando yo reportó los cuestionamientos de los expertos a la historia oficial del 9/11, estoy tomando distancia de la dignidad de los pueblos oprimidos por el supuesto de que ellos no contraatacan a sus opresores. Alex no podía aceptar la verdad, porque eso significaba que los oprimidos consentían a sus opresores.

Yo puedo entender como lo ve Alex. Entiendo la importancia de cualquier movimiento de la esperanza, y lamento que la izquierda se ha posicionado de tal manera que los hechos socavan la esperanza, causando que la izquierda se oponga a los hechos.

Ofrezco la izquierda, o al simulacro de lo que queda, una esperanza diferente: confíen en el poder de la verdad. No defiendan al opresor, atáquenlo, y cuando lo hagan su fuerza crecerá. Las personas no siempre son tontas. Llegará un momento en que su situación personal contradiga la historia que les cuentan. Pero si no hay liderazgo, la conciencia no puede convertirse en una revuelta.

Occidente necesita un fuerte movimiento de izquierda, con la fuerza suficiente para desafiar las mentiras que están llevando al mundo a una guerra de extinción de la vida. Yo prefiero una izquierda reformista a una revolucionaria, pero esto no quiere decir que una izquierda revolucionaria no es preferible a lo que existe hoy en día, lo cual es un neoconservadurismo revolucionario sin ninguna fuerza opositora.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2016/08/19/what-became-of-the-left-paul-craig-roberts/

Traducción: A. Mondragón