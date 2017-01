¿Quién es más antiestadounidense, Russia Today o el Director de Inteligencia Nacional de EE.UU.?

By luis

Por Thomas L. Knapp

Alguien debería llevar a un lado a James Clapper, el Director de Inteligencia Nacional, para hablarle. Él necesita desesperadamente que alguien le diga cuando ha metido la pata en un agujero profundo, el primer paso que necesita para salir del hoyo.

Clapper ha estado en el agujero desde el 2013, cuando fue cogido mintiendo al Congreso de EE.UU. sobre la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional y la ¡recopilación de datos de los estadounidenses!

El 6 de enero, abrió otro hoyo de seis pies donde él mismo se hundió, cuando su oficina publicó un informe sobre la presunta piratería rusa en relación con la elección presidencial de Estados Unidos en el 2016.

Al igual que los informes anteriores, este —llamado “Evaluación de las Actividades de Rusia y las Intenciones en las Recientes Elecciones de EE.UU.”— no ofrece ninguna evidencia real de la guerra cibernética del estado ruso contra los sistemas electorales de EE.UU. o los partidos políticos. Si existe tal evidencia, sigue siendo un Secreto de Estado. La mayoría de nosotros hemos aprendido que cuando la comunidad de inteligencia de EE.UU. dice “confíe en nosotros”, es la última cosa que debemos hacer.

Informe para dar escalofríos

En lugar de presentar evidencias, el informe ofrece definiciones de la propaganda extranjera que deberían dar escalofríos a cualquier estadounidense que ama la libertad.

El informe se enfoca en los medios estatales rusos —específicamente, Russia Today (RT), la televisión global del régimen de Putin, que es el equivalente de a los medios de propaganda estadounidenses como Radio Free Europe y Radio y Televisión Martí.

He aquí algunos extractos de las críticas del informe a RT:

“RT realizó numerosos reportes sobre los supuestas fraudes electorales en Estados Unidos y las vulnerabilidades en las máquinas de votación, afirmando que los resultados de las elecciones en Estados Unidos no pueden ser confiables y no reflejan la voluntad popular”.

Curiosamente, esto parece ser precisamente lo que los principales medios de comunicación estadounidenses nos han estado diciendo durante los últimos dos meses (y los medios alternativos desde hace mucho tiempo atrás)… y ¡culpan de ello a los rusos!

Lo que no hacen los medios de EE.UU.

“En un esfuerzo por destacar la supuesta ‘falta de democracia’ en los Estados Unidos, RT transmitió, recibió y anunció los debates de los candidatos de otros partidos y publicó informes que respaldaban la agenda política de esos candidatos. Los presentadores de RT aseveraban que el sistema de dos partidos no representa las opiniones de por lo menos un tercio de la población y es una ‘farsa'”.

Por lo tanto, Russia Today hace lo que los medios de comunicación estadounidenses en su mayoría se niegan a hacer: Permite a los candidatos de otros partidos ser parte de la discusión pública. Y si esto es una cosa mala ¿por qué lo es?

¿Quién podría dudar de estas acusaciones?

“Los informes de RT, a menudo, caracterizan a Estados Unidos como un ‘estado de vigilancia’ y alegan violaciones generalizadas de las libertades civiles, brutalidad policial y uso de aviones no tripulados…”.

¿Alguien duda seriamente de esta caracterización o esas acusaciones?

La mayoría de los estadounidenses, presumiblemente, saben lo suficientemente como para entender que los medios financiados y / u operados por los gobiernos apoyarán las agendas de esos gobiernos. Por supuesto debemos ser escépticos de Russia Today… y de la Radio Pública Nacional (NPR de EE.UU.). Pero no tan escépticos de ambos como sí los debemos ser de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.