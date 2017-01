Trump está exactamente donde las élites lo quieren

Brandon Smith / Alt-Market.com

La disonancia cognitiva es una droga poderosa. Esto convierte a gente muy inteligente, en torpe e incoherente en su modo de pensar y los ciega a ciertas realidades que normalmente deberían ver delante de sus narices. Yo he sido testigo de esto todo el tiempo en el campo de la economía —una deducción lógica o un hecho clave que ciertas personas se niegan a tener en cuenta, porque simplemente tienen una idea singular de cómo funciona el mundo y no pueden permitir que esa idea sea cuestionada. Prefieren realizar una rutina de gimnasia mental digna de una medalla de oro olímpica que examinar la verdad. Y si los confrontas con ella, te acusarán de ser el único que lo niega.

Es así como caímos en la crisis crediticia y la caída del mercado en el 2008/2009. Así es como muy pocas personas lo vieron escrito en la pared con respecto a Siria e ISIS y el hecho de que no era una buena idea que los gobiernos occidentales —Estados Unidos en particular— financiaran y entrenaran a los extremistas islámicos, con el propósito de darles un poder de insurgencia. Esa fue la razón del porque tomó años para que la opinión dominante reconociera el advenimiento del paradigma Este / Oeste, el mismo paradigma que los analistas alternativos advirtieron con años de antelación. Esta es la razón por la cual la mayoría de los analistas de los principales medios y los analistas alternativos descontaron por completo el éxito del Brexit en un referéndum. Y es por eso que la gran mayoría de los expertos no pudieron ni siquiera concebir una victoria Trump en el 2016. Podría escribir una lista de 20 páginas sobre todos los desarrollos geopolíticos y financieros que la mayoría de la gente omitió porque se aferraban a suposiciones en lugar de pruebas.

Desafortunadamente, el movimiento libertario también suele ser vulnerable a tales suposiciones. Los más peligrosos giran en torno al ascenso del presidente electo Donald Trump.

En los últimos meses vimos infinitas teorías sobre todas las formas en que las élites globales sabotearían la campaña de Trump. Creo que la frase “nunca le permitirán ganar” se repitió en casi todas las discusiones sobre la elección. El supuesto, en este caso, fue que Trump era un candidato “anti-establishment” y, por lo tanto, una amenaza para los globalistas. Estos son los mismos globalistas que la gente también afirmaba que “manipulaban la elección”, o que iniciarán un “golpe” en el colegio electoral para detener la presidencia de Trump.

Por supuesto, nada de esto sucedió. Por lo tanto, es necesario cuestionarse: ¿Por qué no sucedió? ¿Cómo ganó Trump dentro de un sistema que, sabemos, ha sido manipulado durante décadas?

Usted oirá centenares de teorías y racionalizaciones sobre la victoria milagrosa de Trump, pero una razón que usted casi nunca oirá es también la más probable: Trump ganó la elección porque él sirve a los intereses del establishment. Trump ganó porque es un fraude.

Esta no es una idea que muchos activistas libertarios quieren asumir. Estaban tan repelidos por la idea de que Hillary Clinton tome el timón de la Casa Blanca, que habrían apoyado a CUALQUIER persona que corriera contra ella, incluso si pensaban que el candidato podría ser controlado por la oposición. Sin embargo, no sólo hubo una variopinta de candidatos; Trump fue lanzado como candidato, y por buenas razones. Antes de las elecciones primarias republicanas y demócratas, predije que la elección final sería entre Trump y Clinton, en mi artículo ¿Una Presidencia de Trump cambiará realmente las cosas para bien?, publicada en marzo, y aquí hay una cita sobre por qué:

Una candidata muy odiada

“El otro aspecto ingenioso de la campaña de Trump es, en realidad, contra quién se está enfrentando —Hillary Clinton, una candidata rabiosamente liberal que, incluso, es más odiada que Barack Obama, una candidata con antecedentes penales potencialmente serios y una inclinación por una visión comunista del mundo, mucho más allá que la de Bernie Sanders. Los que hemos estado en el campo de la literatura por mucho tiempo y hemos escrito ficción, sabemos que para crear un héroe fantástico, primero debe poner un esfuerzo aún mayor en la creación de un villano fantástico. No hay héroe sin el villano.

El horror absoluto de que Hillary Clinton sea presidente, fue como añadir combustible al avión de la campaña Trump. (Y sí, estoy asumiendo que, según los resultados de las primarias hasta ahora, la elección final será entre Trump y Clinton)”.

La antítesis perfecta

Mi punto en ese entonces, así como ahora es que sin Clinton como la rival, Trump no habría cosechado el seguimiento político que hizo. Cualquier otro candidato demócrata no habría galvanizado a los conservadores con tanto fervor. Como continué escribiendo en mi artículo previo a las primarias:

“Donald Trump parece ser la antítesis perfecta de Hillary Clinton. …la verdadera cuestión es si Trump es un reflejo de la frustración y el desafío de la población conservadora, o ¿es un ardid inteligente por parte del establishment para cooptar y aplacar a la población conservadora antes de que se rebelen?

Un escenario casi perfecto

El escenario de las elecciones del 2016 puede haber parecido un caos absoluto para algunos, pero para mí no podría haber sido más perfecto. En los artículos posteriores sobre la elección, yo le di una oportunidad a Trump. Dije que no tenía ninguna duda de que ganaría las elecciones y que esto sería seguido por una crisis económica, probablemente desencadenada a principios de su primer mandato. Los movimientos conservadores serían señalados como los chivos expiatorios para un choque que los globalistas habían elaborado. Sin embargo, también creí (marginalmente) posible que Trump no fuera consciente de esta estrategia por parte de las élites. Hoy, ya no tengo este punto de vista.

La primera y peor señal de que Trump no está ni cerca de ser un “anti-establishment” ha sido su reversión completa a su retórica original de “drenar el pantano”. Es decir, limpiar a Washington, D.C., de los sirvientes del gran poder. Trump no sólo no está drenando el pantano que es Washington, D.C., además de ser puerta giratoria corporativa de la elite, él está agregando aún más criaturas horrendas al pantano. Como Newt Gingrich, que se describe a sí mismo como un asesor externo de Trump, declaró recientemente:

“Yo le dije que renuncie a eso…” [de drenar el pantano]. “Él dijo que sirvió, pero ya no quiere usarlo nunca más…”

Un gabinete de elitistas

Hay una buena razón por la cual Trump ya no quiere usar ese eslogan en particular —su gabinete está lleno de los mismos elitistas que él solía azotar con su discurso anti-establishment de Washington.

Trump colocó primero a Steven Mnuchin, un ex socio de Goldman Sachs, como Secretario del Tesoro. Goldman Sachs tiene una larga historia de ubicar a sus ex alumnos en posiciones claves dentro de los organismos gubernamentales que se ocupan directamente de la economía. Mnuchin es particularmente preocupante debido a sus lazos con George Soros; Mnuchin solía trabajar directamente para George Soros, en el Soros Fund Management, hasta el 2004.

Luego, para aquellas personas que pensaban que Mnuchin era sólo una anomalía, Trump agregó a Gary Cohn, presidente de Goldman Sachs, como director del Consejo Económico Nacional.

El principal estratega de Trump y el ejecutivo de Breitbart, Steve Bannon, también es ex-banquero de inversiones de Goldman Sachs.

Es interesante notar que más de la cuarta parte de las ganancias en el delirio del Dow Jones, después de la elección de Trump, fue vinculado a un aumento en el valor de las acciones de Goldman Sachs. Imagina eso…

Asesorados por globalistas

Ahora, Trump también es “asesorado” en asuntos económicos por Jamie Dimon, uno de los preferidos de JP Morgan. ¿Está empezando a ver el gran cuadro?

Si eso no es suficiente, ¿qué tal el hecho de que Trump está siendo aconsejado por el internacionalista Henry Kissinger (así como Vladimir Putin es aconsejado por Kissinger)? No estoy seguro de por qué tantas personas se sorprenden por este arreglo; Trump se reunía con Kissinger meses antes de las elecciones. No importa quien está en el gobierno, siempre hay un globalista de alto nivel detrás de la cortina. Barack Obama tenía a Zbigniew Brzezinski, y Trump y Putin tienen a Kissinger.

No voy a entrar en los numerosos republicanos del establishment que Trump ha jalado para su administración, voy a guardar esa lata de gusanos para otro artículo, pero cualquier persona en el movimiento libertario que, al menos, no sospeche de Trump en este momento, es un ciego. La conclusión es, Trump le mintió a su base política. Se ha rodeado de globalistas y guardianes financieros cuando originalmente criticó a Clinton por el mismo comportamiento. En este punto, siempre y cuando trabaje en estrecha proximidad con tales parásitos, no hay manera de saber si él está al mando, o si sus manejadores están tomando las decisiones por él.

Hay gente más brillante

He oído decir que Trump “no tiene opciones” fuera del D.C., por lo que su gabinete está siendo retroalimentado por gente de Goldman Sachs. Este argumento me resulta bastante ingenuo. Yo diría que hay miles de brillantes profesionales y personas mucho más confiables, fuera de la circunvalación del D.C., que podrían estar el gabinete de Trump y “Hacer EE.UU. Grande de Nuevo”. Incluso argumentaría que cualquier persona con poca experiencia sería más adecuada para el trabajo, que cualquiera de los que están dentro de la cámara de corrupción del D.C.

Me parece que hay algunos activistas simplemente no pueden aceptar la noción de que Trump era el candidato que las élites querían desde el principio. Sino fue así, ¿por qué los grandes poderes no hicieron todo lo que estaba a su alcance para tratar de impedir que Trump gane las elecciones? Nunca lo hicieron.

La exposición lo magnificó

La tormenta que los medios de comunicación lanzaron contra Trump, aunque era altamente negativo en el tono, sólo logró que la exposición de Trump sea magnificada durante la elección. De hecho, Trump recibió más cobertura de medios como CNN que todos los demás candidatos combinados.

Esta fue la táctica exactamente opuesta que los medios controlados elitistas usaron contra el verdadero candidato libertario Ron Paul, en el 2012. Con Paul, los medios de comunicación simplemente lo ignoraron; Incluso, si podían evitarlo, se negaban a mostrar un sólo cartel de campaña que llevaba las multitudes de Ron Paul. Fue un esfuerzo sistemático concertado por parte de los medios de comunicación de izquierda y derecha, para asegurarse de que nadie fuera de Internet oyera hablar de Ron Paul.

Una cobertura gratuita

Entonces, ¿qué pasó con Trump? ¿Por qué los principales medios de comunicación abandonaron una estrategia que fue muy eficaz contra Ron Paul, y por qué le dieron a Trump una cobertura gratuita sin fin?

Las élites también no tomaron medidas muy estrictas para interrumpir la candidatura de Trump a principios de la carrera. La Convención Nacional Republicana del 2012 emprendió una campaña de desinformación y cambios de reglas para asegurar que Ron Paul no tuviera ninguna oportunidad de causarle un disgusto al elegido del establishment Mitt Romney. El mismo tipo de traición fue utilizado por el DNC en el 2016 para sabotear a Bernie Sanders —posiblemente un candidato mucho más popular y eficaz que Hillary Clinton—. Las elites del partido tienen numerosas herramientas a su disposición para matar las posibilidades de un candidato, antes de que él o ella pueda llegar al escenario nacional, sin embargo, se supone que creamos que Trump pudo deslizarse a través de las grietas, o vencerlos en su propio juego? Yo creo que no.

El juego de las elites

La elección en sí estaba plagada de fugas de correo electrónico y filtración de datos que mostraban la corrupción de la campaña de Clinton, y sí, esto ayudó a asegurar un triunfo de Trump. Las acusaciones del “hackeo ruso” es claramente un espectáculo secundario, pero la pregunta sigue siendo, ¿quién alimentó esa información a Wikileaks? Algunos teorizan que los “empleados descontentos” dentro del aparato de inteligencia de los Estados Unidos pueden haber filtrado los datos. Creo que no estaban descontentos. Creo que la mayoría de las filtraciones fueron parte del teatro electoral desde el principio. A la luz del claro objetivo de que Trump iba a atrincherar a los vampiros bancarios dentro de su gobierno, creo que las élites siempre pretendían que él “ganara” la elección.

Por supuesto, para algunos en el movimiento libertario esta afirmación es sacrílega. No quieren oírlo, me odiarán por decirlo, y eso está bien. Empecé mi trabajo en el 2006, durante los años de Bush, y recuerdo bastante bien cómo era. Tengo pocas dudas de que algunas personas me acusarán de ser un “liberal”, incluso antes de terminar de leer este artículo, al igual que la gente me llamó un “Neocon” durante la administración Obama.

Una fe mal invertida

Las personas que se aferran a las “teorías de la conspiración” que rodean las elecciones y sostenían que Clinton era la “única elegida”, ahora me llamará hipócritamente un “teórico de la conspiración” por haber señalado que NADIE entra en la Casa Blanca sin ser examinado por las élites, incluso Trump.

Trabajar en medios alternativos significa no preocuparse si la gente le gusta o no le gusta lo que uno escribe. He podido hacer muchas predicciones correctas porque no me preocupo por las presiones de tener que conformar a un grupo que piensa de tal forma. Mi única esperanza es que muchos en el movimiento se den cuenta, más temprano que tarde, de que su fe en Trump ha estado mal invertida. El gran peligro es que el movimiento libertario, la mejor última oportunidad para salvar a esta nación, no haga nada, centralizando todas sus esperanzas y huevos en la canasta de Trump, esperando que galope sobre su caballo blanco y nos salve de todo. Y cuando llegue ese momento, sospecho que no hará nada, y el movimiento será neutralizado por su propio deseo desesperado por hallar a un nuevo héroe y un ídolo.

Texto original: http://www.alt-market.com/articles/3095-trump-is-exactly-where-the-elites-want-him

Traducción: A. Mondragón