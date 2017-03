Trump y su “cruel engaño” de la reforma migratoria ¿El mismo truco que Obama?

By luis

Por Alexandr Mondragón

Cuando las personas no aprenden las herramientas del juicio y se limitan a seguir sus esperanzas, las semillas de la manipulación política están sembradas. El presidente Trump es un maestro en el arte de manipular los sentimientos humanos, como lo fue su predecesor en la Casa Blanca.

El martes 28 de febrero, varias horas antes de dar su discurso del Estado de la Union, Trump estuvo con un grupo de periodistas en la Casa Blanca y allí planteó la idea de una posible “reforma migratoria”, siempre que exista un acuerdo bipartidista.

“Es el momento indicado para una ley de inmigración si existe el compromiso de ambas partes”, de demócratas y republicanos en el Congreso, siempre y cuando la legalización no sea un camino a la ciudadanía, dijo Trump a la prensa.

Es más, de acuerdo a un reporte de Univisión, Trump habría asegurado que los únicos que podrían tener posibilidades de hacerse ciudadanos serían los “Dreamers”.

La esperanza de la “reforma”, sin embargo, apenas duró unas horas.

Quebrando la ilusión

En su discurso ante el Congreso, Trump volvió a hablar de los inmigrantes pero con su misma retórica inflamatoria.

“Debemos restaurar la integridad y el imperio de la ley en nuestras fronteras. Por eso, pronto comenzaremos la construcción de un gran muro a lo largo de nuestra frontera sur. Se iniciará antes de lo programado y, una vez terminado, será un arma muy eficaz contra el crimen y las drogas”, dijo Trump.

Y sobre la esperanza para los indocumentados, Trump declaró: “Creo que una reforma migratoria positiva y real es posible”, agregando que favorece un sistema migratorio basado en méritos y no en vínculos familiares. Pero no dejó dudas sobre sus planes actuales contra los indocumentados, afirmando: “Mientras hablamos, estamos removiendo pandilleros, vendedores de drogas y criminales que amenazan nuestras comunidades y a nuestros niños. Esos tipos se están yendo mientras hablamos aquí esta noche, tal como yo lo había prometido”.

Un “cruel engaño”

Esto reveló que los informes de prensa, en el sentido de que Trump podría adoptar una reforma migratoria integral, podrían ser un “cruel engaño”, como lo dijo Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice.

“No ofreció nada, más que la aplicación de la ley y deportaciones para inmigrantes indocumentados, y pidió además profundos recortes a la reunificación familiar, con base en nuestro sistema legal de inmigración. Seamos claros: un cambio de inmigración por familia a uno ‘con base en méritos’ significa profundos recortes en la inmigración legal familiar”, comentó Sharry.

Y remarcó: “Trump no está haciendo un sincero intento por lograr una reforma bipartidista, sino que está adoptando una estrategia cínica de xenofobia implacable”.

Preparándose para el futuro

Y aunque el discurso fue un balde de agua fría para una eventual “reforma migratoria”, no hay que descartar que –como lo hizo Obama en su presidencia– Trump vuelva a utilizar el caramelo de la legalización en algún momento de su presidencia y convertirlo en una nueva pista de su circo romano.

Y la trama sería exactamente la misma que en el gobierno de su predecesor, un tira y afloje con el Congreso, para ver a quien echarle la culpa de que la “reforma” no suceda, mientras se juega con los sentimientos y las esperanzas de los inmigrantes.

¿Ustedes se puede imaginar a Trump, buscando su re-elección dentro de tres años, poniéndose de lado de los inmigrantes? Bueno, todo es posible en The Matrix. Después de todo, Obama lo hizo y, aunque deportó a millones de ellos, los latinos votaron abrumadoramente por él.