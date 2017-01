¿Trump ya está acabado?

Paul Craig Roberts

No pasó mucho tiempo antes de que supiéramos que no había esperanza de cambio con el Presidente Obama. Pero al menos, cuando fue a la inauguración de su gobierno, un número sin precedentes de estadounidenses a lo largo de The Mall, en Washington, D.C., mostraron su apoyo al Presidente del Cambio. La esperanza era abundante.

Pero con Trump, sin haber jurado al cargo, ya estamos perdiendo la fe, si no a él también, al menos con su elección de los que componen su gobierno.

La elección de Trump para el cargo de Secretario de Estado no sólo suena como los neoconservadores al declarar que Rusia es una amenaza para Estados Unidos y toda Europa, sino también suena como Hillary Clinton al declarar el Mar de China Meridional como un área de dominio estadounidense. Uno pensaría que el ex presidente de Exxon no era un idiota, pero ya no estoy tan seguro. En su audiencia de confirmación, Rex Tillerson dijo que el acceso de China a su propio Mar de China Meridional “no va a ser permitido”.

Aquí está la declaración de Tillerson: “Vamos a tener que enviarle a China una señal clara de que primero, la construcción de la isla debe detenerse, y segundo, su acceso a esas islas tampoco serán permitidas”.

¿Qué es lo que Tillerson pretende hacer? ¿Que el mundo explote? La respuesta de China fue tan clara como lo puede ser una respuesta.

Respuesta de China: La guerra

Tillerson “no debe equivocarse al pensar que Pekín temerá a las amenazas. Si el equipo diplomático de Trump da forma a los futuros lazos sino-estadounidenses como lo está haciendo ahora, las dos partes deben prepararse mejor para un enfrentamiento militar. Lo mejor que debería hacer Tillerson es mejorar sus estrategias de poder nuclear si quiere forzar a una gran potencia nuclear a retirarse de sus propios territorios”.

Así que Trump ni siquiera ha juramentado y su estúpido candidato para Secretario de Estado ya ha creado una relación de animosidad con dos potencias nucleares capaces de destruir por completo a todo Occidente para la eternidad. Y esto hace que el Senado de los Estados Unidos se sienta conforme con Tillerson. Los imbéciles deberían tener miedo de su ingenio, suponiendo que lo tienen.

Una de las razones del por qué Rusia rescató a Siria del derrocamiento de Washington, es que Rusia entendió que el próximo objetivo de Washington sería Irán y desde un Irán destruido por el terrorismo, éste sería exportado a la Federación Rusa. Hay un eje de países amenazados por el terrorismo apoyado por EE.UU. —Siria, Irán, Rusia, China.

Trump dice que quiere normalizar las relaciones con Rusia y abrir oportunidades de negocios en el lugar de conflicto. Pero normalizar las relaciones con Rusia requiere también normalizar las relaciones con Irán y China.

Irán como un objetivo

A juzgar por sus declaraciones públicas, el gobierno anunciado por Trump tiene como objetivo a Irán para la desestabilización. Los nombres de Trump como Asesor de Seguridad Nacional, Secretario de Defensa y Director de la CIA, consideran incorrectamente a Irán como un estado terrorista que debe ser derrocado.

Pero Rusia no puede permitir que Washington derroque a un gobierno estable en Irán y no lo permitirá. Las inversiones de China en petróleo iraní implican que China tampoco permitirá el derrocamiento de Irán por parte de Washington. China ha sufrido ya de sus inversiones perdidas en el petróleo libio, como resultado de que Obama derrocara al gobierno libio.

En términos realistas, parece que la Presidencia de Trump ya ha sido derrotada por sus propios nombramientos, independientemente de la propaganda increíblemente ridícula difundida por la CIA y los medios de prensa en Estados Unidos, Reino Unido y Europa. El New York Times, el Washington Post, la CNN y la BBC se han reducido por debajo del (periódico sensacionalista) National Enquirer.

No se enfrentaron a los imbéciles

Posiblemente, como escribí anteriormente (http://www.paulcraigroberts.org/2017/01/13/the-establishment-is-trying-to-steal-the-presidency-from-trump-paul-craig-roberts/), estas declaraciones de los nominados por Trump solo es lo que se requiere que ellos digan para ser confirmados y luego no lo llevarán a cabo en absoluto. Sin embargo, es posible enfrentarse a los bastardos en las audiencias de confirmación. Yo me levanté en mi audiencia de confirmación, y los demócratas avergonzados pidieron que se suprimiera todo el expediente de la audiencia —y fui nominado.

Si el Presidente de Exxon y un Teniente General no son capaces de hacer frente a un Congreso imbécil, entonces no son aptos para el cargo. Que no se pusieran de pie (para confrontarlos) es una indicación de que carecen de la fuerza que Trump necesita sí él quiere hacer el cambio desde arriba.

Si Trump no puede cambiar la política exterior estadounidense, la guerra termo-nuclear y la destrucción de la Tierra son inevitables.

Texto original: http://www.paulcraigroberts.org/2017/01/13/is-trump-already-finished-paul-craig-roberts/

Traducción: A. Mondragón