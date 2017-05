Wall Street es el dueño total del gobierno de Trump

Mientras que la prensa corporativa de Estados Unidos permanece obsesionada con teorías de conspiraciones falsas y probablemente fabricadas en Rusia, Wall Street goza de una impunidad total para cometer asesinatos financieros, gracias a un ejército de compinches integrados en el gobierno de Trump.

Mike Krieger / Liberty Blitzkrieg

De hecho, Goldman Sachs que dirige la política económica del presidente, es quizás el aspecto más preocupante de su presidencia, cuando se trata de los impactos económicos negativos en los ciudadanos promedio, sin embargo, casi nunca se escribe sobre eso en las páginas frontales de la prensa corporativa.

Algunos de ustedes tal vez hayan leído los titulares en las últimas semanas acerca de cómo Trump estaría a favor de “traer de vuelta la ley Glass-Steagall” –para regular el sistema bancario–, así como desmembrar a los grandes bancos. Estas son dos cosas que creo que son extraordinariamente necesarias e importantes, pero resulta que Trump no tiene ninguna intención de hacer nada de esto.

Trump dice puras habladurías

Como el título del reciente artículo de Bloomberg sobre el tema lo resume perfectamente: “Wall Street piensa que Trump dice habladurías cuando se trata de desmembrar a los grandes bancos”.

Aquí hay algunos extractos del artículo extremadamente inquietante, pero totalmente sorprendente:

El primero de mayo, Donald Trump se sentó en la oficina oval y declaró que su administración estaba mirando en como desmembrar a los bancos más grandes de Wall Street. Si alguna vez lo tomaron en serio, esto fue por unos minutos.

En lugar de acobardarse, los ejecutivos de Wall Street y los grupos de presión están cantando, y están más confiados sobre las regulaciones que los han molestado durante años. Eso es porque la administración Trump está nombrando a reguladores amistosos, lo cual hará que la vida más fácil para los banqueros.

“¿Desmembrar a los bancos? Eso no va a suceder “, dijo Rick Hohlt, quien ha asesorado y ha cabildeado a favor de bancos, incluyendo a Citigroup Inc., por tres décadas. “Usted necesita una ley para hacerlo. Y la probabilidad de eso es casi cero”.

Dos semanas después de la amenaza de Trump, las esperanzas de Wall Street son altas. Los bancos estadounidenses más grandes quieren que se suavicen las regulaciones… que les impide hacer apuestas especulativas —algo que el gobierno ya está elaborando medidas para hacerlo.

Retórica para el público

Lo anterior es obvio y fácilmente comprensible, después de todo Wall Street es más poderoso que cualquier presidente. Y lo que sigue es esencialmente Orwelliano.

Su confianza no se detiene allí. Algunos ejecutivos piensan que si la Casa Blanca realmente presiona por una secuela de la Glass-Steagall —la ley de 1933 que separaba la banca comercial y de inversión, y fue parcialmente derogada 66 años más tarde— la nueva versión simplemente implementaría reglas chatarra para los bancos más pequeños sin tocar a los más grandes.

Steven Mnuchin, el Secretario del Tesoro, y el asesor económico Gary Cohn, han endosado una versión de la Glass-Steagall del “Siglo XXI”, sin explicar lo que significa. En una entrevista en mayo, Trump dijo a Bloomberg News que el desmembramiento de los bancos estaba bajo consideración. “Estoy mirando eso ahora mientras hablamos”, dijo.

Tim Pawlenty, que dirige la Mesa Redonda de Servicios Financieros, un grupo de presión de Wall Street, no cree que el gobierno esté hablando de la Glass-Steagall cuando se refiere a ella.

“Después de las declaraciones del presidente sobre el tema, Gary Cohn aclaró que la opinión del gobierno de un moderno Glass-Steagall es un enfoque de dos niveles de regulación, en la que los bancos más pequeños recibirían algún alivio regulatorio”, dijo el ex gobernador de Minnesota, que representa bancos como Bank of America, Citigroup y JPMorgan, la firma que se separó de Morgan Stanley debido a la ley original.

Pantallazo para que nadie lo note

¿Lo captaste? Ellos están hablando básicamente de llamar a un proyecto de ley que no tiene nada que ver con el espíritu de la Glass-Steagall, un “Glass-Steagall del Siglo XXI”, con el fin de lograr algún objetivo propagandístico, mientras esperan que nadie lo note. De hecho, si la prensa corporativa hace lo que normalmente hace —no informar la realidad de los hechos—, nadie se dará cuenta. Esto es como un gigantesco dedazo al pueblo estadounidense.

Pero las cosas son aún peores.

Las firmas más grandes de Wall Street también quieren que Trump retire las regulaciones que les molestan. En la parte superior de su lista de deseos se encuentra Volcker, la regla de la Ley Dodd-Frank del 2010, que limita su comercio con su propio dinero para invertir en fondos de capital privado y de cobertura.

El 8 de mayo, en una reunión a puerta cerrada en Washington, Mnuchin dijo a cinco agencias reguladoras que reexaminen lo que se permite bajo Volcker, según dos personas familiarizadas con los hechos. Fue un paso que podría dar a los bancos la flexibilidad que quieren para operar sin tener problemas. Los bancos también quieren que las “pruebas de estrés”, requeridas por la Dodd-Frank, sean más fáciles y menos frecuentes. Y Trump dijo que este año espera “cortar mucho de las Dodd-Frank”.

Cómo Wall Street logrará sus propósitos

Esto básicamente permitirá que otra bomba nuclear se lance dentro de nuestro sector financiero, usted puede garantizarlo.

Ahora aquí esta cómo Wall Street logrará sus fines destructivos.

Los banqueros saben que no será fácil meter esa ley en el Congreso, donde la Ley de Selección Financiera de Jeb Hensarling, del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, enfrenta la resistencia de algunos miembros de su propio partido. Pero confían en que los amigos de Wall Street incrustados en el gobierno relajen las reglas, incluso si el Congreso no las cambia. Mnuchin, sus consejeros Justin Muzinich y Craig Phillips, el presidente de la Comisión de Valores y Bolsa Jay Clayton, el Contralor de la Divisa Keith Noreika y Randy Quarles, es la selección de Trump para el máximo ente regulador de la Reserva Federal, todos ellos han trabajado en grandes bancos o para ellos.

Así es como actúa el populista que dijo que iba a luchar contra la oligarquía y ahora es un empleado más del 1%.

Texto original: https://libertyblitzkrieg.com/2017/05/17/wall-street-completely-owns-the-trump-administration/

Traducción: A. Mondragón