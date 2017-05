Y a Estados Unidos le tocó su “Bucaram” Trump

Tal vez muy pocos recuerden al “Loco” Abdalá Bucaram, aquel díscolo y rocambolesco presidente ecuatoriano que ni siquiera duró seis meses en el poder –del 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997–, tras ser destituido por su “incapacidad mental para gobernar”. Veinte años después –en una parodia Tercermundista de los Estados Unidos de hoy– Donald Trump podría verse ante ese espejo.

Por Alexandr Mondragón

En menos de cuatro meses en el cargo de Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump –creyendo que estaba sentado en su despacho de la Trump Tower– ha cometido errores de todo calibre. Pero los dos más recientes –revelados por operativos del “Estado Profundo”– son tan monumentales que podrían abrir el camino para su destitución, por su incapacidad mental para estar a la altura del cargo que ostenta. Y es que cada nueva metida de pata ha sido peor que la anterior.

Desde sus autocráticas órdenes ejecutivas, hasta sus arranques frenéticos de “machismo militar” con sus bombardeos ilegales a Siria y Afganistán –que pueden ser calificados como crímenes de guerra–, hasta el despido del Director del FBI –como si Trump creyera estar en su reality-show “El Aprendiz”–, el presidente de la “Superpotencia Planetaria” ha demostrado comportarse como el dictadorzuelo de un País Bananero o como si fuera el personaje central de “El Otoño del Patriarca”, la monumental novela de Gabriel García Márquez, o de “Yo el Supremo”, de Augusto Roa Bastos. Pero quizá solo sea comparable al “Loco” Bucaram.

Dijo que sí, después de negarlo

En este contexto, lo más revelador de la personalidad de Trump es que miente a todo dar y que, como Jalisco, nunca pierde. Eso fue precisamente lo que pasó en los últimos días cuando, después de que La Casa Blanca lo negara, el propio Trump admitió que había compartido información sensible de inteligencia con Moscú ¡en la propia Casa Blanca! –como si le contara un chisme a un amigo–, afirmando que era su “derecho absoluto” poder hacerlo.

Y peor aún, sigue creyendo que es el patrón de la chacra, cuando se reveló que él le había reclamado al despedido jefe del FBI, James Comey, que frenara la investigación sobre los lazos con el Kremlin de su ex asesor de Seguridad, Michael Flynn, lo cual ha sido calificado, sin rodeos, como una “obstrucción a la justicia”.

La venganza de Comey

Sobre lo último, el diario The New York Times (NYT) citó, en su edición digital del 16 de mayo, un memo escrito por el ex director del FBI, James Comey, poco después de una cena en la Casa Blanca en febrero, donde el presidente le habría pedido que frenara la pesquisa sobre Flynn. Este general duró solo 24 días en su cargo, ya que fue echado por haber mentido sobre varias conversaciones que había mantenido con el embajador ruso Sergei Kislyak.

“Espero que pueda dejar pasar esto”, dijo Trump a Comey, según el memo, sobre la investigación de Flynn. “Es un buen tipo”, agregó. El NYT señala que el documento de Comey –al que no tuvo acceso material sino que fue leído por un allegado al ex jefe del FBI, y en lo que algunos califican como la venganza de Comey– es una prueba clara de que Trump intentó influenciar al Departamento de Justicia y al FBI en el escándalo del “Rusiagate”.

Sin embargo, como era obvio, la Casa Blanca salió enseguida a desmentir la nota del NYT. “El presidente nunca pidió a Comey u otros funcionarios frenar la investigación sobre Flynn”, señaló en un comunicado y agregó que “Donald Trump respeta a las agencias gubernamentales y todas sus investigaciones”. Pero, como se ha visto innumerables veces, muchas de las cosas que dicen los voceros de Trump terminan siendo contradichas por su propio jefe.

Soplándole a los rusos

Lo de las contradicciones fue, precisamente, lo que ocurrió en el escándalo previo, cuando un vocero de La Casa Blanca negó que Trump filtrara información altamente secreta a los dignatarios rusos que lo visitaron la semana pasada. Sin embargo, poco después fue el propio Trump quien admitió, vía Twitter, que sí lo hizo.

Como se sabe, la semana pasada Trump recibió en el Salón Oval al canciller ruso, Serguei Lavrov, y al embajador de Moscú. Según reveló The Washington Post (WP), en esa conversación Trump mencionó que la banda terrorista ISIS planeaba ataques a EE.UU. utilizando laptops en vuelos y mencionó una ciudad donde se habría recogido esos datos. Según altas fuentes del gobierno, esa información fue ofrecida a Estados Unidos por un aliado con la condición de no traspasarla a nadie, ni siquiera a otros países amigos, para no exponer a la fuente. Según reveló el NYT, la fuente de esa información sería Israel.

Jalisco nunca pierde

Trump se había defendido de la acusación alegando que tiene el “derecho absoluto” a compartir datos reservados de inteligencia. “Como presidente quise compartir con Rusia (en un evento abierto de la Casa Blanca), como es mi derecho absoluto, hechos sobre terrorismo y seguridad aeronáutica”, escribió Trump en una serie de tuits. Además, explicó, quería que “Rusia aumente de forma importante su participación en la lucha contra el ISIS y el terrorismo”.

Aunque varios expertos señalaron que si bien el presidente tiene el derecho de divulgar información clasificada, Stephen Tankel, ex consejero de Defensa, señaló que “Trump amenazó mucho más que a una fuente, ha divulgado información recogida por un aliado sin su permiso. Esto es una ruptura en la confianza que puede dañar no sólo nuestras relaciones con el país en cuestión, sino con otros. Desde hoy, en todo el mundo van a pensar dos veces sin vale la pena compartir información con EE.UU.”.

El populismo tercermundista que no tiene cabida en EE.UU.

Llegados a este punto, los dos últimos hechos dejan al desnudo la personalidad de Trump y muestran, por las evidencias, de que él no está apto para el cargo de Presidente de Estados Unidos –no sólo como lo exigen los protocolos del gobierno, que él no puede omitir por muy presidente que sea, sino también por lo que el “Estado Profundo” esperaba que él cumpla, pero que ahora parecen dispuestos a destituirlo.

Y aquí cabe señalar una teoría: Que Trump era el personaje que los “Amos del Universo” necesitaban para demostrarle al pueblo norteamericano que en la tierra de “democracia y libertad”, controlada por los Amos, los “populismos tercermundistas” no tienen cabida –ni un ápice.

En este contexto, fue obvio que uno de los principales factores por los cuales Trump ganó la presidencia fue, precisamente, por su discurso de líder populista –al estilo de Hugo Chávez, hablando contra la oligarquía del 1%–, aunque en la práctica él se ha comportado como uno más del 1%.

La lección que deben aprender

Lo importante aquí es entender que cuando los Amos destruyan públicamente la imagen de Trump, al destituirlo del cargo, los votantes estadounidenses tendrán que aprender la lección de que los líderes populistas, al estilo del Tercer Mundo, no tienen lugar en la “democracia americana”.

Y en la psiquis de los norteamericanos –tras la devastadora propaganda que inundará su mente cuando vean como demuelen a Trump– quedará muy claro que es muy peligroso votar por alguien que no salga de las entrañas de esos dos engendros llamados Partidos Demócrata y Republicano. Es decir, como ha pasado en Latinoamérica, los populistas son estrellas fugaces que al final terminan estrellados y que al pueblo no le queda otra opción que elegir a los títeres impuestos por los Amos.