EE.UU. fuera del Mundial, Panamá clasifica y Honduras al repechaje

Redacción LTH / Agencias

Cuando se trata de las eliminatorias al Mundial de Fútbol, los grandes nombres quedan en el pasado, los chicos son como gigantes y los que ya están eliminados suelen jalar a la tumba a los que aún parecen tener esperanzas de vida. En una electrizante jornada final, Estados Unidos quedó eliminado de un mundial después de 32 años, Panamá clasificó por primera vez y Honduras aún sueña tras clasificar para el repechaje.

Aunque ya estaba fuera del mundial, Trinidad y Tobago salió con las botas bien puestas desde el primer minuto a Estados Unidos y decidió hacerle un partido serio a los dirigidos por Bruce Arena. Pero los estadounidenses jugaban como unos zombis, al punto que Grant Wahl, un reconocido escritor deportivo, dijo que la eliminación del “US Team” fue la “noche más vergonzosa en la historia del fútbol estadounidense”.

Aunque el encuentro empezó como era de esperarse, con una superioridad estadounidense al menos en el control del balón, sus ideas eran escasas y a los 16 minutos comenzó la debacle. Omar González falló estrepitosamente en el intento de rechazar un centro de los locales y el balón se metió en el arco de Tim Howard. Gol en propia puerta.

Con un gol de antología

Unos 20 minutos más tarde, los estadounidenses, que jugaban con una displicencia ―como si no quisieran que Trump los invitara a la Casa Blanca si clasificaban al Mundial― permitieron un remate de Alvin Jones desde lo que parecían mil metros de distancia. El balón, naturalmente, fue directo al ángulo y Tim Howard no tuvo nada que hacer. Sin duda, este será uno de esos goles que se quede grabado en la memoria de los aficionados por muchos años, pero no de los estadounidenses.

Recién empezada la segunda mitad, Pulisic descontó con un bonito gol y parecía que las aguas empezaban a nivelarse. Los visitantes del US Team agarraron algo de ánimo y daban la impresión de que iban con todo hacia adelante. Pero hasta ahí nomás.

Esperando otros resultados

El resto del compromiso, con el marcador 2-1, se trató de un Estados Unidos flojo, lento, sin ideas, mientras que en otros lugares Honduras y Panamá se jugaban el alma en el terreno. Los panameños empataban a Costa Rica y ponían a EE.UU. a un gol del abismo.

En el momento que Arena fue informado del gol de Panamá en los últimos minutos, su cara cambió, era de pánico. Quedaban cinco minutos en el reloj y aunque con anotar un solo gol se salvaban, ya era muy tarde y su chance se había esfumado.

Hace cuatro años, Panamá lloraba de tristeza por estar a minutos de clasificar y quedar fuera de la Copa del Mundo por un gol de Estados Unidos sobre el final que, a su vez, clasificaba a México al repechaje. El martes 10 de octubre del 2017 el fútbol les dio revancha y son ellos los que dejan fuera a los norteamericanos y jugarán por primera vez un mundial.

Panamá en juego controversial

Jugando de local, Panamá consiguió un boleto histórico al Mundial de Rusia 2018, al derrotar 2-1 a Costa Rica ―que ya estaba clasificada― en un juego lleno de polémica.

Román Torres fue el héroe de Panamá, con un gol en el minuto 88 con una floja marca del tico Kenner Gutiérrez, para darle la vuelta al marcador y abrir la puerta al Mundial Rusia 2018.

Antes el tico Johan Venegas fue el encargado de abrir el marcador, con un baño al arquero panameño Jaime Penedo, en el minuto 35.

El controvertido empate canalero cayó en el minuto 52, con un gol fantasma tras tiro de esquina. El balón le quedó a Blas Pérez, pero el delantero nunca metió el balón, porque Ronald Matarrita lo detuvo en la línea, pero el árbitro asistente señaló anotación.

Y en el minuto 88 apareció el defensor Román Torres, que se vistió de delantero, aprovechó un pase filtrado y metió el balón en las redes del arco tico y dar a Panamá su pase al Mundial Rusia 2018.

Honduras ganó 3-2 a México

Honduras hizo la hombrada derrotando 3-2 a México en casa y con esto se metió al repechaje, en un juego donde los aztecas ya tenían su boleto al Mundial.

A los 16 minutos, el atacante Oribe Peralta abrió la cuenta con una buena definición de pierna izquierda, luego de un centro de Raúl Jiménez para silenciar el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.

Pero al 34′ el atacante catracho Albert Elis concretó el tanto del empate momentáneo con un remate de cabeza tras un tiro libre.

Cuatro minutos después cayó la anotación de Carlos Vela para poner arriba a los aztecas. La cuesta se ponía arriba de nuevo para Pinto y compañía.

A los 54 minutos, Eddie Hernández canjeó un pase de Albert Elis para hacer un potente remate y provocar el autogol del portero Guillermo Ochoa.

Finalmente, a los 60 minutos, Romel Quioto le dio vida a la H con un derechazo que venció a Ochoa y los catrachos siguieran soñando con llegar al mundial.

Donovan pide cambios profundos

Landon Donovan no se quedó callado después de la eliminación de su país. El exseleccionado y capitán de Estados Unidos expresó su opinión sobre el fracaso del equipo de Bruce Arena en su cuenta de Twitter.

“Debemos aprender de esto y seguir adelante para asegurar un futuro más brillante para el futbol en Estados Unidos. Gracias a los aficionados por siempre creer”, escribió Donovan.

Después de su comentario, algunos seguidores respondieron a Donovan. Entre ellos, uno le cuestionó sobre qué cambios se deberían hacer, si “el sistema” del futbol en Estados Unidos ha fallado, pues se ha vuelto “elitista” y ha adoptado un modelo de “pague por jugar que excluye a la mayoría de las clases sociales”.

“No discrepo. Hay mucho que discutir en los próximos días, semanas y meses. Como dije, debemos aprender de esto”, respondió el exatacante del Galaxy.

Tabla de eliminatoria

México 21 puntos

Costa Rica 16

Panamá 13

Honduras 13

Estados Unidos 12

Trinidad y Tobago 3