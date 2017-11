La Liga de los Jóvenes Refugiados: Sueñan ser estrellas del fútbol, pero temen ser deportados por Trump

Fuente: AFP

El fútbol es una de sus pasiones, sino la mayor de ellas. Anhelan jugar algún día en las ligas profesionales, es uno de sus mayores sueños luego de huir desde sus países natales, en Centroamérica, tras un arriesgado viaje, sin documentos ni dinero, huyendo de la violencia, la pobreza y la desesperanza.

Ellos juegan en la liga de fútbol más peculiar de Nueva York, que tiene su sede en el condado del Bronx. Sus integrantes son menores que llegaron solos a Estados Unidos, como indocumentados. Ellos son como medio centenar y conforman la liga “La Unión” –una entidad donde ellos están unidos, como una familia, en sus esperanzas, sobre todo.

Sin embargo, sus sueños pueden acabar en cualquier momento. Y no porque ellos los quieran abandonar, sino porque pueden ser detenidos por los oficiales de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enfrentar procesos de deportación –ahora que Trump ha dejado en claro que los jóvenes como ellos, son unos de sus principales objetivos.

Pese a todo, el fútbol es una suerte de terapia colectiva, un espacio donde olvidar por un rato sus tragedias y las amenazas que enfrentan.

“Cuando juegas al fútbol, no estás pensando en tu caso migratorio, o en las personas que te quieren lastimar allá en tu país, o en que un juez te pueda deportar”, explica su entrenador técnico y consejero, Elvis García Callejas, en una entrevista que concedió a la agencia AFP frente al estadio de los Yankees, donde juega su equipo.

“Vas detrás de la pelota, quieres ganar, jugar en equipo, simplemente divertirte”, añade este hondureño que fundó la liga en 2014, cuando un récord de casi 70,000 menores no acompañados centroamericanos cruzaron el Río Bravo hacia Estados Unidos.

El fundador de “La Unión”

El forjador de las esperanzas de estos jóvenes centroamericanos es Elvis García Callejas, de 27 años, quien es consejero migratorio en la organización Caridades Católicas. Y su empatía con los jóvenes es literal, él llegó solo a Estados Unidos a los 15 años, corriendo bajo las narices de un guardia fronterizo en El Paso, Texas.

Callejas, un fanático del fútbol, visita los centros de detención para entrevistar a menores centroamericanos recién llegados y determinar si son elegibles para algún tipo de protección.

Fundó “La Unión” con apenas tres muchachos de Honduras. Con unos tarros de basura marcaron el arco. Ahora ya son más de 50 jóvenes de toda Centroamérica, y cuentan con el apoyo del club neoyorquino South Bronx United, que ha incluido a varios en sus programas sociales.

“Estos muchachos han crecido demasiado rápido (…) pero en la cancha de fútbol vuelven a ser niños otra vez”, afirma.

Una de las promesas

Teófilo Chávez es uno de los miembros más prometedores de La Unión, y sueña con ser futbolista profesional. Tiene 17 años y llegó a los 14 desde Corozal, en el Caribe hondureño, a vivir con sus tíos en el Bronx.

“Aquí cuando jugamos nos encontramos todos en el espacio y el tiempo. Estos son los primeros amigos que me hice en este país y esa amistad sigue para siempre”, dice este joven garífuna, un grupo étnico del Caribe centroamericano integrado por descendientes de negros e indios caribes.

En busca de un futuro

Teófilo es el menor de cinco hermanos. Tras la muerte de su madre cuando tenía dos años fue criado por su abuela, pero cuando ésta falleció, quedó prácticamente solo. Se cocinaba, lavaba su ropa, cuidaba el jardín.

A los 14 años, un hermano le acompañó hasta el río Bravo, los dos trepados al techo de “La Bestia”, el tren de carga que cruza México.

En la orilla “nos despedimos rapidito para no ponernos a llorar. Crucé nadando, con una bolsa de ropa amarrada a la muñeca”, relata.

Teófilo está terminando la secundaria, y no puede olvidarse de Honduras.

Cierra los ojos para recordar lo que más extraña: “El sol, la playa, la arena, mis cocos, mis amistades, mi abuelo, mi padre, las plantaciones que tenía atrás de mi casa: guineos, plátanos, yucas, cañas, peritas rojas, un palo de naranja, un palo de cacao…”.

Huyendo de las pandillas

El integrante más nuevo de La Unión se llama Yefri, tiene 15 años y llegó con su hermano de 11 hace tres meses desde Guatemala.

“Vine en busca de un futuro, porque allá en mi país no hay futuro”, cuenta tras un partido de La Unión este tímido futbolista, que aún no tiene un abogado y por eso no revela su apellido.

Todavía tiene heridas en la cabeza provocadas por los pandilleros que le amenazaban para reclutarlo. Hoy vive con su madre, Evelyn, a quien no veía desde hace nueve años y que ahora acompaña con pasión sus partidos, alentándolo y aplaudiendo sin parar.

“Estos muchachos han vivido situaciones similares, se comprenden, se ayudan unos a otros”, dice Evelyn. “Es una unión, y es muy bonito”.