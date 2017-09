La NFL, Trump y el peligro del patriotismo

Por Bob Livingston

La alborotada reacción a la negativa de algunos jugadores de la NFL a cantar el himno nacional de EE.UU. ha estallado de nuevo. La reacción de la mayoría de los estadounidenses —que dicen creer en la Constitución y la Declaración de Derechos— es que esta decisión no puede ser tolerada… es antiamericana… es “antipatriótica”.

¿Pero lo es? ¿O acaso lo más estadounidenses de todas las cosas es, precisamente, resistir y rebelarse contra lo que percibimos como una tiranía y sus símbolos?

Si negamos a alguien sus derechos —a través de la intimidación y las amenazas, sanciones monetarias o fuerza gubernamental—, ¿acaso no estamos creando una situación en la que los derechos son sólo privilegios que pueden ser negados por un capricho? Si apoyamos el poder policial para rebuscar nuestras casas y carteras y que se roben nuestra propiedad, sólo porque el gobierno la ha hecho “legal”, ¿no reconoceremos nuevamente que los derechos son meramente privilegios?

No se puede decir: “Creo en la 1ª Enmienda, pero… Creo en la 2ª Enmienda, pero… Creo en la 4ª Enmienda, pero…”. No hay peros.

Y si ese gobierno que hace “legales” los asaltos a nuestra libertad está representado por un símbolo, ¿no deberíamos concluir que ese símbolo, es un símbolo de tiranía?

Traducción: A. Mondragón