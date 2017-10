Listos los semifinalistas de Copa Oro

Los favoritos avanzaron en Copa Oro 2017 y tendremos los siguientes encuentros en las instancias de semifinal. Costa Rica vs USA el sábado 22 de julio a las 10:00 pm (ET) en el AT&T Stadium en Arlington, TX y el domingo 23 de julio a las 9:00 pm (ET) México vs Jamaica en el Estadio Rose Bowl de Pasadena, CA. La Gran Final se jugará el miércoles 26 de julio a las 9:30 pm (ET) en el Levi’s Stadium, Santa Clara, CA, casa de los San Francisco 49ers. A continuación los resultados de Cuartos de Final que permitieron a estas selecciones estar entre las 4 mejores de CONCACAF.

CUARTOS DE FINAL – LLAVE 1 Miércoles 19 de julio, Lincoln Financial Field, Filadelfia, 6:00 pm (NYT) COSTA RICA 1 0 PANAMA Miércoles 19 de julio, Lincoln Financial Field, Filadelfia, 9:00 pm (NYT) USA 2 0 EL SALVADOR

Costa Rica vs Panamá. Los ticos hicieron valer su mayor oficio en el torneo de la CONCACAF luego de estar entre las 8 mejores selecciones del pasado mundial de Brasil 2014. El partido fue muy disputado y únicamente un autogol de Aníbal Godoy al minuto 77 fue capaz de marcar la diferencia entre estas dos selecciones, que seguramente estarán en la pelea por acceder por un boleto al mundial cuando reanuden el Hexagonal eliminatorio a Rusia 2018.

Estados Unidos vs El Salvador. El siempre favorito combinado norteamericano derrotó a El Salvador por 2-0 con goles de Omar González al minuto 41 y otro de Eric Lichaj al agonizar el primer tiempo al minuto 45 + 2. La Selecta tuvo la oportunidad de cambiar la historia cuando al minuto 3 del partido Fito Zelaya tuvo un mano a mano que ganó con clase el veterano arquero Tim Howard, quien llegó a reforzar su selección en Cuartos de Final. Ambas selecciones contaron con oportunidades frente al marco rival en el segundo tiempo pero el marcardor no se movió. Sin embargo, la defensa de los dirigidos por Bruce Arena se vio muy vulnerable ante los ataques en combinación de los atacantes salvadoreños. Deben mejorar si desean optar a ganar el título.

CUARTOS DE FINAL – LLAVE 2 Jueves 20 de julio, University of Phoenix Stadium, 7:30 pm (NYT) JAMAICA 2 1 CANADA Jueves 20 de julio, University of Phoenix Stadium, 10:30 pm (NYT) MEXICO 1 0 HONDURAS

Jamaica vs Canadá. Los Reggae Boyz avanzan a semifinales frente a los favoritos mexicanos luego de derrotar a Canadá 2-1. Al minuto 6 Shaun Francis anotó el primero para los jamaiquinos. Así finalizó el marcador de la primera mitad. Casi al iniciar la segunda parte, Romario Williams anotó el 2-0 para los caribeños. Los canadienses no se dieron por vencido y lograron descontar en el marcador y ponerle mayor emoción al encuentro cuando en el minuto 61 David Junior Hoilett marcó el 2-1 que resultó ser el marcador final. Ojo que Jamaica ya le sacó un empate a cero a los mexicanos en la ronda de grupos por lo que esperan dar la pelea y sueñan con una final de Copa Oro.

México vs Honduras. El Tri empezó fuerte el partido y al minuto 4 Rodolfo Pizarro anotó para que los mexicanos celebraran por todo lo alto. A pesar de no ser el mejor momento de la selección catracha, no se dieron por vencido y pusieron en aprietos a uno de los favoritos de la región. Sin embargo, ese único gol fue suficiente para darle el pase a los dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio, muy criticado por la prensa mexicana, obedeciendo al nivel ofrecido en esta Copa Oro y por hacer demasiadas rotaciones en los once elegidos para disputar cada partido. Honduras se despide así del torneo sin anotar un solo gol en la cancha. México sigue avanzando y aspira a ganar su onceavo título de la CONCACAF.