Perú ganó el último boleto al Mundial de Rusia 2018

Redacción LTH

Perú derrotó a Nueva Zelanda por 2-0, en el duelo de vuelta por la repesca intercontinental el pasado mié4coles 15 de noviembre, y se convirtió en la 32ª y última selección en clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Así, la blanquirroja disputará el 5to mundial de su historia, 36 años después de su anterior participación en España 1982.

Los dirigidos por Ricardo Gareca fueron claros dominadores de la primera etapa, y casi abren temprano el marcador, pero el zurdazo de Luis Advíncula rebotó en el travesaño.

La búsqueda tuvo su premio al promediar la etapa, cuando Jefferson Farfán recibió un buen pase de Christian Cueca y anotó con un fortísimo remate de derecha desde el borde del área mayor.

Nueva Zelanda apenas inquietó con balones parados, como aquel de Kosta Barbarouses sobre el cierre del primer período o ese del ingresado Christian Wood en el inicio del complemento.

Pero Perú supo pegar quizás en su momento más flojo, cuando Christian Ramos encontró el balón picando en el área tras un tiro de esquina y estiró la diferencia.

De ahí hasta el final, el local supo manejar el resultado, y casi no pasó sobresaltos rumbo a la tan esperada como festejada clasificación.

Y en Perú el gobierno declaró feriado nacional, el jueves 16, por la clasificación al mundial.

Las felicitaciones de Maradona

El exfutbolista Diego Armando Maradona se unió a los mensajes de felicitación a la selección peruana por su clasificación al Mundial de Rusia 2018.

A través de su cuenta de Instagram el astro del fútbol resaltó que Perú haya logrado su pase a la Copa del Mundo, además consideró que la tenía merecida. También hizo alusión a las declaraciones del DT argentino a cargo de la “bicolor”, a quien le expresó su total aprecio.

“Felicidades a #Perú por esta clasificación que tenía merecida desde hace tanto tiempo! Me alegro por el Maestrito Solano, por Huguito Alves, y a vos Flaco Gareca te digo que me hiciste emocionar mucho cuando estuviste en Argentina, y le dijiste a los dirigentes “Háganle caso a Maradona”. Te quiero mucho, un abrazo grande!”, escribió en su cuenta de Instagram.

En este mensaje, Maradona hace alusión a unas declaraciones de Gareca brindadas al diario Clarín en enero pasado, cuando dijo que “siempre hay que prestarle atención a lo que dice Diego, porque cuando dice algo… Siempre criticó a la FIFA, siempre criticó a Platini, a Havelange, a Blatter y después estalló todo. Entonces parece que tan errado no estaba. Se podrá estar de acuerdo en las maneras, pero las cosas que pasan no están tan erradas a lo que él dice. Que le den participación en la FIFA lo veo bien, va a contribuir a que se mejoren las cosas”.

Cabe recordar, que en 1985 Ricardo Gareca hizo derramar lágrimas al Perú por ser el autor del 2-2 entre Argentina y Perú. Eso permitió a la Albiceleste disputar el Mundial México 86 que acabaría ganando de la mano de Diego Armando Maradona.

Festejando en una discoteca

Tras clasificar a Perú al Mundial de Rusia 2018, Jefferson Farfán y Christian Cueva fueron a celebrar el logro a una conocida discoteca de la capital, donde se encontraron con unas guapas modelos que no dudaron en tomarse unas fotos con ambos futbolistas.

Según el diario Trome, la “Foquita” y “Cuevita” llegaron al centro nocturno junto a Ricardo Zupe, mejor conocido en la farándula como el “Zorro”.

Allí se encontraron con Ruth Kruger y Jamila Dahabreh, con quienes se tomaron fotos tal como las modelos mostraron en sus redes sociales.

Las bellas chicas celebraron la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018 con instantáneas al lado de los protagonistas de la victoria ante Nueva Zelanda, pues Jefferson Farfán anotó el primer gol del encuentro tras pase de Christian Cueva, quien después ejecutaría el tiro de esquina para el tanto de Christian Ramos, asegurando la victoria blanquirroja.

Chile saluda a Perú, pero…

A la ola de saludos que recibió la Selección Peruana, tras lograr la clasificación al Mundial, se sumó Chile. De hecho, los “mapochos” se pronunciaron desde las redes sociales, luego de que el equipo de Ricardo Gareca ganara 2-0 a Nueva Zelanda.

Chile, que se quedó sin Mundial, tuvo el gesto de saludar a la Selección Peruana, desde Twitter. Claro, nuestros hermanos ‘sureños’ quieren que la ‘bicolor’ la rompa en Rusia 2018.

Un abrazo a nuestros hermanos de @SeleccionPeru y a todo el pueblo peruano que cada día nos prestigia con su presencia a lo largo de Chile.

Recordemos que Perú se enfrentó en dos ocasiones a Chile en las Eliminatorias. En ambas ocasiones, la “bicolor” no pudo anteponerse ante el cuadro de Pizzi, que fue destituido del cargo, tras no lograr la clasificación.

Pero cabe señalar que si, en la eliminatoria, Chile no hubiera reclamado puntos en la mesa, contra Bolivia, que a la larga también benefició a Perú, Chile hubiera clasificado al repechaje. Lo mismo cabe decir de Venezuela que, al ganarle a Paraguay en la última fecha evitó que los guaraníes, si ganaban, dejaran por fuera a Perú.

La burla viral a Chile por Whatsapp

Chile pasó de integrar uno de los cupos directos al Mundial a quedarse afuera de Rusia 2018 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Como se esperaba, las burlas y los memes llovieron en las redes sociales. Pero no todo terminó con esa última derrota ante Brasil, que decretó su eliminación, sino que varias semanas después las cargadas hacia “La Roja” continúan.

Esta vez es un acróstico que comenzó a circular por Whatsapp y rápidamente se viralizó en Argentina. El mismo cuenta con la lista de las selecciones que se quedaron fuera de la Copa del Mundo y al leerla verticalmente se forma la frase: “Chile vos también”.