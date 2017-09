Trump se pelea hasta con los deportistas, ola de protestas en la NFL

Redacción LTH

Que el presidente Trump sea un fanfarrón, matón y peleonero, no es nada nuevo. Pero lo último es que ha trascendido la política y ha entrado al terreno de los deportes, para insultar y pelearse con los jugadores y los equipos de la NFL que, por supuesto, no se han quedado callados.

La controversia comenzó el viernes con las críticas de Trump a jugadores de la NFL, en su mayoría afroamericanos, que han protestado por la violencia policial colocando una rodilla en tierra durante la interpretación del himno nacional.

Trump instó a los dueños de los equipos de la NFL a despedir a los jugadores críticos y añadió que, si los aficionados “abandonaran el estadio” cuando tienen lugar protestas de ese tipo, esas “cosas pararían”.

La respuesta no se hizo esperar. El desafío se inició en Londres, antes del duelo entre Jacksonville y Baltimore, en el estadio de Wembley, y se extendió a los estadios de todos los Estados Unidos donde jugaron los equipos de la NFL, el pasado fin de semana.

Antes de iniciarse los partidos, más de un centenar de jugadores se arrodillaron, sentaron o levantaron sus puños, mientras se escuchaba el himno de Estados Unidos en los estadios, en la manifestación más extensa, desde que el ex mariscal de campo de los 49’s de San Francisco, Colin Kaepernick, iniciara esta forma de protesta, en 2016.

Trump comenzó la guerra el viernes, cuando llamó a algunas estrellas de la NFL “hijos de puta”, en un acto republicano en Alabama.

Le dijeron “zángano” a Trump

Un día antes, Trump había anunciado que no invitará a la Casa Blanca a los campeones de la NBA, los Warriors de Golden State, cuyas estrellas dijeron que rechazarían la visita en protesta, como lo señaló Stephen Curry, mientras LeBron James, de los Cavaliers de Cleveland, calificó de “zángano” al mandatario.

Y las protestas también se han extendido a otras ligas deportivas.

En solidaridad, Bruce Maxwell, de los Atléticos de Oakland, se convirtió en el primer beisbolista de Grandes Ligas en arrodillarse y sus compañeros permanecieron formados a su lado, en el juego del sábado 23, y el domingo 24 el tenista australiano Nick Kyrgios, también hizo lo mismo antes del juego contra Roger Federer en la Copa Laver.

Un gesto “divisivo y polémico”

La primera protesta masiva de la NFL tuvo lugar ayer en Londres, cuando cerca de una docena de jugadores de Jacksonville y Baltimore se arrodillaron durante el himno mientras que otros permanecieron de pie con los brazos entrelazados.

Entre los que se cruzaron de brazos estuvo el dueño de los Jaguares, Shad Khan, quien donó un millón de dólares a la campaña electoral de Trump en 2016.

Khan emitió una declaración en la que califica los comentarios recientes de Trump como un gesto “divisivo y polémico. Por eso es importante para nosotros, y personalmente para mí mostrar al mundo que aunque podamos diferir a veces, podemos y debemos estar unidos en el esfuerzo por ser mejores como pueblo y como nación”.

“Profundamente decepcionado”

En Foxborough, alrededor de 15 miembros del equipo campeón del Supertazón, Patriotas de Nueva Inglaterra, se arrodillaron. El quarterback Tom Brady enlazó sus brazos con sus compañeros.

El propietario de los Patriotas, Robert Kraft, un amigo de Trump que también donó a su campaña, dijo estar “profundamente decepcionado”.

Von Miller, el baluarte defensivo de Denver, figuró entre el gran grupo de jugadores que se arrodillaron en Búfalo, donde el running back de Bills, LeSean McCoy optó por hacer estiramientos.

Una decisión calculada

En Chicago, los Acereros de Pittsburgh decidieron permanecer en su vestuario durante el himno antes de su choque con Osos.

El entrenador de Acereros, Mike Tomlin, que es afroamericano, señaló que la decisión no tenía la intención de ser irrespetuosa, sino más bien calculada para “alejarnos de la circunstancia.”

“Estos son tiempos muy divisorios para nuestro país”, declaró Tomlin a la televisión CBS. “Para nosotros como equipo de futbol se trata de permanecer unidos”.

En Detroit, Rico LaVelle, encargado de interpretar el himno nacional, agachó la cabeza, levantó el puño y se hincó, mientras ocho jugadores de Leones hicieron lo mismo y sus rivales Halcones de Atlanta, incluido el dueño del equipo, Arthur Blank, unieron sus brazos.

La misma escena se repitió con los Cafés de Cleveland antes del partido contra los Potros de Indianápolis, en tanto Christhoper Johnson, presidente y director general de los Jets de Nueva York, consideró “un honor y privilegio permanecer unidos, codo a codo, con nuestros jugadores”.