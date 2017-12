2017: El Año que Nació el Nuevo Sistema Mundo

Esta es la gran noticia del 2017 que usted no leerá en ninguna otra parte ¿Alguien podía imaginarse que del 24 de noviembre al 18 de diciembre del 2017, los líderes de China, Rusia y Estados Unidos, iban a notificar al mundo la demarcación de un nuevo mapa geopolítico y tal vez —como nosotros lo anunciamos al mundo en primicia— el inicio de un inédito Nuevo Sistema Mundo Capitalista, como lo habían predicho Immanuel Wallerstein, hace más de tres décadas?

Por Alexandr Mondragón

Sí, aunque a usted le parezca increíble —porque no lo ha visto u oído en los Medios de Desinformación Masiva, y seguramente no lo dirán— todo parece indicar que partiendo de las debilidades y errores del Sistema Mundo Capitalista Occidental, éste ha sido clonado por China y Rusia, y está a punto de ser reemplazado por un Sistema Mundo Capitalista Oriental / Euro-Asiático: Un “poder dominante” que “no es ni militar ni policial”, que es “independiente” y que se avizora como un capitalismo tecnológico del Siglo XXI.

Tres Actos en Tres Semanas

El anuncio del Nuevo Sistema Mundo Capitalista Oriental / Euro-Asiático se dio en tres actos. El primer acto del nuevo escenario geopolítico global —como nosotros lo revelamos al mundo— fue “La Muralla Invisible” que China trazó ante los ojos del mundo el viernes 24 de noviembre, al anunciar el envío de tropas militares de combate a Siria, una nación clave en el control geopolítico y geoeconómico de Oriente Medio.

El segundo acto fue la presencia del presidente ruso Vladimir Putin en Siria, el lunes 11 de diciembre, para anunciar la derrota militar de ISIS en Siria —lo que implícitamente significaba la derrota de EE.UU. en ese país, desde que es bien sabido que Washington dio todo su apoyo a los “rebeldes”, para derrocar al presidente sirio Bashar al-Assad.

Mientras que el tercer acto ocurrió exactamente una semana después, el pasado lunes 18 de diciembre, cuando Donald Trump, el presidente de EE.UU., en un discurso sobre su “Estrategia de Seguridad Nacional”, declaró abiertamente que Rusia y China son “potencias rivales… que buscan desafiar la influencia, los valores y la riqueza estadounidense”.

¿Qué significó todo esto?

¿Qué es lo que realmente estamos viendo y viviendo sin, tal vez, darnos cuenta? ¿Cuál es el verdadero mensaje que están enviando los tres líderes mundiales al mundo y entre ellos? ¿Por qué están hablando de “Seguridad Nacional” y qué es lo que realmente estas dos palabras significan? ¿Será que el mundo que solíamos conocer se ha desvanecido bajo nuestro pies y se está edificando uno nuevo, sin que los “ciudadanos libres” tengan ni voz ni voto en el espejismo de la Democracia Manipulada, como la alentaba Edward Bernays hace 90 años en su libro La Propaganda?

¿Cómo hay que entender el mensaje de Trump, escondido en un discurso de fuegos artificiales? ¿Será que estamos asistiendo —en tiempo real— a la desaparición del Sueño Americano entre un ayer glorioso y un mañana incierto? ¿Estamos viendo acaso el renacimiento de una civilización milenaria que —en su sabiduría— supo aparentar una inferioridad, para fomentar la arrogancia auto destructora de su enemigo?

En las respuestas a estas preguntas —aunque seguramente hay otras más— podemos comprender la arquitectura del Nuevo Sistema Mundo que controla nuestra existencia terrenal y cómo lo juegan sus planificadores y administradores en este complejo ajedrez geopolítico de múltiples dimensiones.

