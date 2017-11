Adiós al sueño americano: El promedio de las familias en EE.UU. tiene una deuda de $137,063 y el 38.4% de los millennials vive con sus padres

Por Michael Snyder

Érase una vez —como en los cuentos de hadas— que los Estados Unidos tuvo la clase media más grande y vibrante en la historia del mundo, pero ahora la clase media se está erosionando constantemente. Se convirtió en una minoría de la población por primera vez en el 2015, y hace poco escribí sobre una nueva encuesta que mostraba que el 78% de todos los trabajadores a tiempo completo en EE.UU. viven apenas con el sueldo o salario que ganan. Pero la mayoría de la gente todavía quiere vivir el Sueño Americano, por lo que están endeudados en un intento desesperado de vivir ese estilo de vida.

Según la Reserva Federal…

La familia estadounidense promedio tiene una deuda de $137,063, de acuerdo con los últimos números de la Reserva Federal.

Sin embargo, la Oficina del Censo de EE.UU. informa que el ingreso promedio familiar fue de solo $59,039 el año pasado, lo que sugiere que muchos estadounidenses viven por encima de sus posibilidades.

Ahogados en deudas trillonarias

Como nación, estamos ahogados total y completamente. En la actualidad, los consumidores de EE.UU. tienen cerca de 13 trillones (millones de millones) de dólares en deudas, y muchos literalmente pasarán el resto de sus vidas pagándola.

En las últimas dos décadas, el costo de la vida ha crecido mucho más rápidamente que los salarios, y esto ha supuesto una enorme carga financiera para las familias trabajadoras. Nos dicen que estamos en un “entorno de baja inflación”, pero eso es simplemente falso, en lo absoluto…

Los gastos médicos han crecido un 57% desde el 2003, mientras que los costos de alimentos y vivienda aumentaron un 36% y un 32%, respectivamente. Esos gastos básicos crecientes podrían ampliar la brecha de desigualdad en Estados Unidos, ya que un cuarto de los estadounidenses ganan menos de $10 por hora.

Millennials con sus padres

Tener nuestros costos de atención médica bajo control es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Como mencioné el otro día, algunas familias han visto triplicar los pagos de sus primas de seguro de salud desde que el Obamacare se convirtió en ley.

A medida que el costo de la vida sigue aumentando, un número cada vez mayor de jóvenes descubre que la única manera de llegar a fin de mes es vivir con sus padres, y sigue aumentando incluso después de la última recesión…

La proporción de adultos de la generación del milenio que viven con sus padres, sigue en aumento, lo que subraya los persistentes obstáculos que enfrentan los estadounidenses que ingresaron a la fuerza laboral durante y después de la Gran Recesión.

Alrededor del 20% de los adultos de 26 a 34 años viven con padres u otros miembros de su familia, una cifra que ha aumentado constantemente en la última década y ha subido del 17% en el 2012, según un análisis de los datos de la Oficina del Censo por Trulia, una firma inmobiliaria de investigación.

Entonces ¿cómo será el futuro?

Un asombroso 59.8% de los Millennials más jóvenes (18 a 25) viven ahora con sus padres, y en general, en un récord histórico de todos los tiempos, el 38.4% de todos los Millennials viven actualmente con su familia.

Si muchos de nuestros jóvenes no pueden vivir el sueño americano, ¿cómo será el futuro de esta nación?

Los consumidores no son los únicos que han estado luchando para llegar a fin de mes. La deuda corporativa se ha duplicado desde la última crisis financiera, y ahora se encuentra en un nivel récord…

Impulsado por las bajas tasas de interés y el fuerte apetito de los inversores, la deuda de las empresas no financieras se ha incrementado a un ritmo acelerado, a $8.7 trillones, y es igual a más del 45 por ciento del PIB, según David Ader, jefe estratega de Informa Financial Intelligence.

De acuerdo con la Reserva Federal, la deuda corporativa no financiera pendiente de pago ha crecido en $1 trillón en dos años.

“Todo está bien hasta que no lo esté”, dijo Ader. “No necesitamos preocuparnos hasta que estemos en una desaceleración y las ganancias disminuyan”.

Una deuda futura de $210 trillones

Y no olvidemos la deuda del gobierno. Los gobiernos estatales y locales de todo el país acumularon cantidades récord de deuda, y la deuda del gobierno federal se ha duplicado aproximadamente en la última década.

Pero el hecho de que ahora tenemos 20 trillones de dólares en deuda como nación, no cuenta la historia completa. Según el profesor de la Universidad de Boston, Larry Kotlikoff, el gobierno federal enfrenta un déficit fiscal de 210 trillones de dólares en los próximos 75 años…

Tenemos todas estas deudas no oficiales que son masivas en comparación con la deuda oficial. Estamos centrados solo en la deuda oficial, por lo que estamos tratando de equilibrar los libros equivocados…

Si se suma todas las promesas que se hicieron para las obligaciones de gasto, incluidos los gastos de defensa, y se resta todos los impuestos que esperamos recaudar, la diferencia es de $210 trillones. Esa es la brecha fiscal. Esa es nuestra verdadera deuda.

Siempre quisimos tener más

Éramos la nación más rica y más próspera en la historia del planeta, pero eso nunca fue bueno para nosotros. Siempre quisimos tener más, y así hemos estado en la mayor borrachera de la deuda en la historia humana.

Ahora se acerca rápidamente el día de la verdad, y aquellos que creen que podemos escapar a las consecuencias de nuestras acciones, están siendo extremadamente delirantes.

Texto original: http://theeconomiccollapseblog.com/archives/goodbye-american-dream-the-average-u-s-household-is-137063-in-debt-and-38-4-of-millennials-live-with-their-parents

Traducción: A. Mondragón