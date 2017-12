Así es como comenzará la próxima recesión económica, esté alerta

Por Simon Black

En 1886 había solamente 38 estados en Estados Unidos. La energía eléctrica seguía siendo una tecnología de vanguardia que pocas personas habían visto. Y la Estatua de la Libertad ni siquiera existía.

Pero fue ese año que un hombre llamado Richard Sears fundó una pequeña empresa minorista en Minneapolis, Minnesota, que se convertiría en un gigante de la venta al por menor.

Sears llegó a ser el Amazon de su época. Incluso a finales de los 1800 la empresa era capaz de entregar casi cualquier producto que usted quería en la puerta de su casa.

Y eso no era una pequeña hazaña, teniendo en cuenta que el primer camión de reparto no se inventaría hasta 1895. No había infraestructura de transporte. Y dos tercios de la población vivían en zonas rurales remotas.

Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Sears era capaz de poner cualquier producto que usted quería en sus manos.

Con el tiempo, a medida que las tendencias de consumo cambiaron, la compañía comenzó a abrir tiendas físicas. Y una vez que el concepto del “centro comercial” se hizo popular, los grandes almacenes de Sears se convirtieron en un pilar de los centros comerciales a través de Estados Unidos.

Sears parecía imparable

Para darle una idea del tamaño y el dominio de Sears en su apogeo –la compañía era propietaria del corredor de acciones Dean Witter Reynolds (ahora parte de Morgan Stanley), de Coldwell Banker (una compañía de corretaje de bienes raíces), Allstate Insurance (actualmente una compañía de $33 mil millones) y comenzó la Discover Card (una compañía de $22 mil millones).

Sears parecía imparable… una empresa tan grande y poderosa que gobernaría las ventas al por menor para siempre. Pero entonces Wal-Mart entró en escena.

De Wal-Mart a Amazon

Tras varios años de concentrarse en una logística eficiente y ahorros de costos, Wal-Mart, eventualmente, superó a Sears para convertirse en el minorista más grande del mundo.

Para el año 2001, los ingresos de Wal-Mart eran de aproximadamente cinco veces los de Sears.

Pero entonces llegó el Internet y se fundó Amazon… y los consumidores comenzaron a cambiar sus gustos y comenzaron a comprar en línea… y a precios más bajos.

Sears perdió totalmente la tendencia. Y hoy la empresa es un residuo de su antigua grandeza.

Sólo en los últimos tres años, Sears ha perdido más de $5 mil millones. Y el precio de sus acciones ha bajado casi un 75% desde el 2014.

Además, la compañía ha tenido que despedir a más de la mitad del máximo de su fuerza laboral, alrededor de 200,000 empleados.

La muerte anunciada de Sears

Para añadir sal a la herida, la compañía gastó alrededor de $6 mil millones en la última década recomprando sus acciones a precios tan altos como $174 por acción. Las acciones ahora se negocian por debajo de los $9. Eso es una pérdida del 95% para los accionistas.

Sears anunció recientemente que cerrará otras 43 tiendas (además de los 265 cierres que ya anunció este año fiscal).

Esto dejará a la compañía con 1,140 tiendas –un poco más de la mitad de su tamaño del 2012.

Esta es una espiral de la muerte. Y podría significar la pérdida repentina de 140,000 empleos estadounidenses.

Otros con el mismo destino

Y eso es sólo Sears. Pronto veremos a otros grandes minoristas cerrando sus grandes almacenes y causando cientos de miles de despidos laborales.

Los grandes minoristas han anunciado más de 3,200 cierres de tiendas este año. Y el banco de inversión Credit Suisse espera que este número aumente a más de 8,600 antes de fin de año.

En aras del contexto, el peor año registrado en los cierres de tiendas al por menor fue en el 2008, cuando comenzó la crisis financiera mundial.

Pero incluso en el 2008, sólo 6,163 minoristas cerraron sus operaciones.

Tenga en cuenta que alrededor de uno de cada 10 estadounidenses trabaja en tiendas minoristas. Y dado el aumento del comercio electrónico, la mayoría de los empleos de venta al por menor van a desaparecer. Con rapidez.

El crecimiento del “e-commerce”

El comercio electrónico representa actualmente el 9% de los aproximadamente 22 mil millones de dólares en ventas al por menor anuales, frente al 0.6% de 1999.

Y ese número sólo está creciendo.

La mayoría de las tiendas minoristas operan negocios con un BAJO margen de ganancia. Ellos dependen de tener un montón de clientes con el fin de mantenerse rentable.

Si incluso un pequeño porcentaje de sus clientes potenciales se quedan en casa y compran en línea, están acabados, desde Sears hasta la bodega de la esquina.

Podríamos ver a cientos de miles de trabajadores en tiendas minoristas perder sus puestos de trabajo cuando empresas como Sears terminen de fracasar.

Nuevos trabajos… temporales

Claro, el comercio electrónico va a recoger algunos de los puestos de trabajo.

Las grandes empresas de comercio electrónico como Amazon han tenido que construir rápidamente nueva infraestructura y almacenes para atender a clientes en todo el país. Eso requiere un montón de mano de obra.

Pero es un trabajo temporal… y de baja paga.

Piense de esta manera: se utilizaron a muchos de hombres para poner las vías del ferrocarril a través de los EEUU. Se necesita mucho menos trabajadores para mantener el sistema ferroviario. Y a medida que aumentan los envíos, simplemente habrá más coches de reparto a través de esas pistas.

Una destrucción creativa

Además, los almacenes de comercio electrónico se están volviendo más automatizados y eficientes, requiriendo menos trabajo humano que nunca.

Esta suerte de destrucción creativa no es algo de lo que temer; Tampoco hay demasiados mecánicos y reparadores de autos.

El progreso, ocasionalmente, requiere la destrucción de industrias enteras, y eso es lo que está sucediendo ahora.

En el largo plazo es mejor para todos. Pero a corto plazo, va a haber un gran dolor.

Algunos de los minoristas más grandes y más vulnerables son Sears, Macy’s y JC Penney, y en total, esas empresas emplean a cerca de 400,000 personas.

Las tres empresas podrían –y probablemente lo harán – declararse en bancarrota. Pero sólo se necesitaría una de estas tiendas (una certeza cercana) para estropear la economía estadounidense.

Retrasados para el inicio de una nueva recesión

Usted puede recordar que durante la campaña presidencial de los EE.UU., los candidatos Trump y Clinton hicieron una gran bulla sobre el decreciente número de trabajos en la industria del carbón en los EE.UU.

Para poner las cosas en perspectiva, la industria del carbón en el país emplea a poco más de 76,000 trabajadores. Tan solo Sears emplea a casi el doble de esa cantidad.

Y el ritmo de las pérdidas de empleo en todo el sector minorista está ganando fuerza.

La economía estadounidense ha estado en “recuperación” por más de ocho años, es decir, han sido casi 100 meses desde el final de la última recesión.

Sin embargo, el tiempo medio entre recesiones en la historia moderna de Estados Unidos es de 57 meses, según la Oficina Nacional de Investigación Económica.

En otras palabras, la economía se ha atrasado en abortar una nueva recesión.

Y la rápida pérdida de cientos de miles de puestos de trabajo, sin duda, podría acabar por desencadenarlo.