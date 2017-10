Cómo Puerto Rico puede reconstruirse y convertirse en el Hong Kong de Occidente

Benjamin Dierker / The Foundation for Economic Education

Después de una temporada de huracanes particularmente devastadora, Puerto Rico tiene un futuro incierto. Ya mal administrado y ensillado sobre una deuda impagable, el territorio de la isla se enfrenta ahora a la tarea, prácticamente insuperable por sus propios medios, de reconstruir su infraestructura y economía. Pero entre los escombros y las angustias se encuentra una de las mayores oportunidades en la era moderna, no sólo para reconstruir, sino para reimaginar las posibilidades de libertad económica y política.

Dos sencillos pero poderosos pasos, que pueden ser dados por el Congreso de EE.UU., podrían acelerar la recuperación y redefinir la trayectoria del futuro de la isla.

Primero, los Estados Unidos deben asumir toda la deuda pendiente de los bonos de Puerto Rico. Y en segundo lugar, a cambio de asumir la deuda, el gobierno federal debe establecer la isla como una Zona de Libertad Económica.

En el lapso de un año, estas reformas ayudarían a reconstruir Puerto Rico; y dentro de una década, podrían reconstruir nuestra concepción del libre mercado en el Hemisferio Occidental.

Es importante señalar que la destrucción de los huracanes no ha generado ganancias económicas al impulsar la demanda de construcción. Sin embargo, no debemos malinterpretar la naturaleza ni la visión de lo que proponemos. Este plan tampoco es a expensas del alivio tradicional tras los desastres. Antes de reconstruir la infraestructura, las necesidades humanas urgentes deben ser atendidas con ayuda externa.

Pero en lugar de buscar la recuperación tradicional, con la mirada puesta en que las cosas vuelvan a ser como siempre, esta propuesta intenta, fundamentalmente, hacer que Puerto Rico renazca en una economía moderna y dinámica, construida para igualar y/o sobrepasar a cualquier otro proyecto que se haya realizado en la tierra.

La deuda de Puerto Rico

El primer paso sería limpiar la pizarra para reconstruir la isla desde una posición neutral. El asumir la deuda de Puerto Rico sería tanto un esfuerzo de alivio, dirigido a liberar los recursos limitados del gobierno local, así como una señal al mundo de nuestras intenciones de promover la causa de la libertad. Partiendo parcialmente de la mala administración y en parte de las políticas federales mal calculadas (como la Ley Promesa), la deuda del territorio puede atribuirse, al menos parcialmente, a su ambigua relación con Estados Unidos. A pesar del desafío político de asumir la deuda, a la deuda de nuestro gobierno federal de 20 millones de millones de dólares, absorber la deuda de $74 mil millones pagaría dividendos inmediatos. Los puertorriqueños, nuestros compatriotas estadounidenses, tendrían un alivio inmediato y el flujo de efectivo liberado les permitiría centrarse únicamente en la reconstrucción de la infraestructura de la isla.

Que el gobierno federal asuma la deuda de un gobierno constituyente seguiría un precedente histórico. Como parte de su Primer Informe sobre el Crédito Público, y posteriormente codificado por la Ley de Financiamiento de 1790, Alexander Hamilton propuso asumir las deudas de los estados para fortalecer tanto la posición financiera de la Union Americana, como la de los estados individuales –permitiéndoles a cada uno bajar sus impuestos y establecerse en pie de igualdad el comienzo de nuestra nacionalidad.

Nuestra naciente nación asumió una deuda equivalente al 10 por ciento de todo nuestro producto interno –una empresa masiva que surgió de líderes visionarios. Esto estableció instantáneamente al nuevo gobierno federal, como un jugador creíble en el escenario mundial, e hizo que la frase “Respaldado por la plena fe y el crédito de los Estados Unidos” fuera lo más parecido a una garantía que se puede encontrar en las finanzas mundiales más de 200 años después.

En comparación, la asunción de la deuda de Puerto Rico por parte de los Estados Unidos en el 2017, sería un mero 0.4% de nuestra economía de más de 19 trillones de dólares, una consideración mayormente política que fiscal. Al igual que con los estados en los EE.UU. del siglo XVIII, Puerto Rico del siglo XXI estaría en posición de bajar sus impuestos y los Estados Unidos fortalecerían su capacidad para respaldar a un Puerto Rico renacido.

Libertad económica

El segundo paso de la propuesta es el establecimiento de una Zona de Libertad Económica, que desencadenaría una explosión de crecimiento. La zona eliminaría o suspendería numerosos impuestos y regulaciones, lo que provocaría un aumento inmediato de la productividad y el consumo. Un entorno menos restringido con más recursos disponibles abriría las puertas a la inversión y al desarrollo inmobiliario. La velocidad del dinero aumentaría la infusión de nuevo dinero a invertirse en la economía, mientras que los habitantes locales relativamente más ricos, combinados con la ayuda de los trabajadores, los equipos de construcción, y los inversionistas de negocios, harían resurgir la economía de la isla.

La suspensión o racionalización de las regulaciones ambientales también permitiría la construcción acelerada en proyectos de infraestructura esenciales, y obstáculos económicos innecesarios como la Ley Jones se disolvería finalmente. Como un caso de estudio sobre microeconomía, se suspendería el salario mínimo federal para permitir a los actores privados negociar sus salarios durante el esfuerzo de reconstrucción. El gobierno ya no privaría al trabajador de su poder de negociación al imponer una base de precios sobre el trabajo.

Tomando la inspiración de Hong Kong y Singapur, la gobernanza de un gobierno local modesto, honesto y eficiente, combinada con la apertura a la inversión y el comercio internacional, permitirá a Puerto Rico capturar negocios que estarían regulados lejos de Estados Unidos –sí se les permitiera salir del territorio continental.

La proximidad al continente proporciona acceso a riqueza y trabajadores altamente capacitados, mientras que la separación y la autonomía económica la convierten en una zona de negocios claramente productiva. La isla está situada en el Mar Caribe con acceso a múltiples mercados, incluyendo economías desarrolladas y emergentes y rutas comerciales establecidas. Partiendo de cero, podría construir una red eléctrica integrada de alta tecnología y puertos modernizados, y con impuestos bajos y regulaciones, atraer a trabajadores técnicos altamente calificados. En todos los niveles, la innovación dominaría a medida que la libre empresa establecería la agenda. Puerto Rico sería esencialmente liberado de cargas fiscales y regulaciones estadounidenses, pero protegido por su sistema legal para asegurar los derechos de propiedad y evitar la corrupción, el fraude y el amiguismo.

Con el gobierno tomando un asiento trasero, los mercados libres liberarían al pueblo de Puerto Rico, restaurando la dignidad junto con la riqueza material. Permitir que el gobierno local tome decisiones locales, en lugar de estar sujetos a las reglas de Washington, D.C., daría el control a quienes conocen mejor a la isla. Favoreciendo la libertad económica, en lugar de la regulación del gobierno, los recursos irían a su uso más valorado.

El apoyo político

Esta propuesta debe tener el apoyo de ambos partidos en el Congreso. Para empezar, hay un deseo bipartidista de ayudar a nuestros conciudadanos en Puerto Rico después de la destrucción de su economía e infraestructura. Los demócratas en el Congreso deben unirse en torno a asumir la deuda como alivio, mientras que los republicanos estarían ansiosos por aprovechar el potencial de las reformas del libre mercado. Envuelto como un paquete de recuperación de huracanes, el momento es ahora.

En nuestro territorio continental valoramos la libertad del federalismo, lo que permite a diferentes estados tener políticas y experiencias completamente diferentes. Así como los estados son los laboratorios de la democracia, Puerto Rico está preparado para ser un laboratorio de la democracia y la vitalidad económica. A medida que el gobierno federal ha invadido cada vez más áreas que antes eran la provincia de los estados, gran parte de la política en Estados Unidos se ha homogeneizado. Restablecer la primacía del federalismo para permitir que Puerto Rico persiga políticas de baja regulación y de rápido crecimiento, proporcionaría un terreno de prueba a pequeña escala, para que el país vuelva a aprender lo que hizo que Estados Unidos tuviera tanto éxito.

En términos de política exterior, esto extendería el excepcionalísimo y la economía estadounidenses hacia el mundo latinoamericano. Con tantos enfoques equivocados sobre el socialismo y el control gubernamental, el tiempo nunca ha sido más crítico para demostrar el poder del mercado libre y el valor de la libertad.

En lugar de centrarse en la estadidad o la representación, esta propuesta enmarca a Puerto Rico como una arena económica, con la única prioridad de ser la prosperidad de su pueblo. Con el tiempo, la política que rige la clasificación puede ser resuelta. La autonomía obtenida de la Zona de Libertad Económica permitiría a los puertorriqueños, simultáneamente, forjar una identidad política y permanecer protegidos como ciudadanos estadounidenses. Las reformas sacarán a los ciudadanos de la pobreza, ayudarán a conciliar las obligaciones de pensiones, brindarán un camino para el crecimiento sostenible y alentarán al gobierno local a superar muchos de los desafíos del estadidad.

Puerto Rico podría ser el Hong Kong de Occidente

Puerto Rico se convertiría en un imán para la inversión con dinero de todo el mundo. Como Zona de Libertad Económica, la mano de obra local vería un aumento drástico en el nivel de vida, mientras que el capital humano altamente cualificado y competitivo expandiría el potencial económico. El poder económico desenfrenado de estas reformas reforzaría la libertad política de la isla. No sólo los puertorriqueños estarían libres de su destitución actual, sino que tendrían un sabor de verdadera libertad política y económica para comprometerse verdaderamente con el mundo.

Tener un centro de poder económico tan cerca de nuestras costas, sería una bendición para nuestra economía y haría suya la envidia del mundo. Turismo, tecnología, lujo y más redefinirían a Puerto Rico.

Puerto Rico está innecesariamente empobrecido, y tenemos una oportunidad única de invertir el rumbo, mejorando las vidas de sus residentes y transmitiendo también el atractivo de la libertad económica al mundo.

Al restablecer el poder a su pueblo y liberar la fuerza desenfrenada del capitalismo emprendedor de libre mercado, Puerto Rico se convertirá en un faro de libertad y prosperidad sin precedentes en el hemisferio occidental. La mano invisible está tocando la puerta. Todo lo que se necesita es que el gobierno federal abra la puerta y abra el camino.

Texto original: https://fee.org/articles/how-puerto-rico-can-rebuild-and-become-the-hong-kong-of-the-west/

Traducción: A. Mondragón