Con el Petro-Yuan ¿Venezuela ha prendido la chispa de la guerra?

¿Acaso el reloj del juicio final para el petrodólar (e implícitamente de la hegemonía estadounidense) está un minuto más cerca de la medianoche?

Redacción LTH / Zero Hedge

Ya está en marcha lo que el presidente Maduro había advertido después de las recientes sanciones estadounidenses, Venezuela ha dejado oficialmente de aceptar dólares estadounidenses como pago por sus exportaciones de petróleo crudo y, a cambio, solo acepta yuanes, la moneda china.

“Ya estamos vendiendo el petróleo y todos nuestros productos en una canasta de monedas y ya a partir del día de hoy se cotiza en yuanes, las nuevas monedas del mundo nuevo y Venezuela va a la vanguardia financiera contra el neoliberalismo”, destacó el viernes 15 de septiembre el presidente Nicolás Maduro.

Tras apuntar que las sanciones de EE.UU. “nos obligaron” a tomar tal decisión y acabar con el dólar, el dignatario venezolano calificó de “ilegales, arbitrarias y agresivas” las medidas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pero un país del Tercer Mundo ¿puede ser capaz de torcerle la mano al petrodólar? Claro que no. Venezuela sólo es un peón en un complicado juego de ajedrez geo-económico, donde las manos que mueven el peón son China y Rusia. Veamos por qué.

China y Rusia tras el escenario

Esta decisión de Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, se produjo pocos días después de que China y Rusia desvelaran la última tríada del petróleo / yuan / oro en la última conferencia del BRICS.

Fue cuando el presidente Putin comenzó a hablar de la verdadera bomba del BRICS y su mensaje fue directamente al grano.

“Rusia comparte la preocupación de los países del BRICS por la injusta arquitectura financiera y económica global, que no da la debida atención al peso creciente de las economías emergentes. Estamos dispuestos a colaborar con nuestros socios para promover las reformas de la regulación financiera internacional y superar la dominación excesiva del limitado número de monedas de reserva”, dijo Putin, sin mencionar a Estados Unidos ni al petrodólar, pero dejando claro que ambos son los responsables de la “injusticia”.

Dicho muy cortésmente

El “superar el excesivo dominio del limitado número de monedas de reserva” es la forma más cortés de exponer lo que los BRICS han estado discutiendo durante años; cómo evitar el dólar de EE.UU., así como el petrodólar.

Beijing está listo para intensificar el juego. Pronto China lanzará un contrato de futuros de crudo con un precio fijado en yuanes y convertible en oro.

Esto significa que Rusia —así como Irán, el otro nodo clave de la integración de Eurasia— pueden pasar por alto las sanciones de Estados Unidos al comerciar sus fuentes de energía en sus propias monedas, o en yuanes.

Que China sea incorporado en este movimiento es una situación donde su moneda no tienen pierde; el yuan será totalmente convertible en oro en las bolsas de Shanghái y Hong Kong.

Así, la nueva tríada del petróleo, el yuan y el oro es en realidad una gran jugada donde no hay por donde perder. No hay problema en absoluto si los proveedores de energía prefieren ser pagados en oro físico en lugar de yuan. El mensaje clave es pasar por alto el dólar estadounidense.

¿Una invasión a Venezuela?

Las reglas de la doctrina estratégica de Washington es que Rusia y China no deben ser permitidas, por ningún medio, a ser preponderante a lo largo de la masa continental eurasiática. Sin embargo, lo que los BRICS tienen en la tienda geo-económica no sólo se refiere a Eurasia –sino a todo el Sur Global. ¿EE.UU. lo permitirá?

Secciones del Partido de la Guerra en Washington, qué duda cabe, ya deben tener sus planes. ¿Habrá empezado el conteo para una invasión venezolana en 3… 2… 1…?

La historia ha demostrado que cuando el estatus del petrodólar está amenazado, los Estados Unidos ha sido rápido en tomar medidas. Basta recordar que cuando Saddam Hussein y Muhammad Gadafi quisieron abandonar el petrodólar y exigir Euros por su petróleo, simplemente fueron decapitados del poder en sus países. Maduro lo sabe, pero como un nene va de la manito con China y Rusia.

En este contexto, es muy interesante notar que el Presidente Trump ha invitado a los presidentes de centroderecha de Perú, Colombia y Brasil, a cenar con él en la Trump Tower, en Nueva York, el lunes 18 de septiembre, donde abordarán la crisis venezolana.

¿Será que Perú, Colombia y Brasil se convertirán en el triángulo de las bases militares estadounidenses para una invasión?

¿Por qué es tan importante el petrodólar?

Bueno, la principal razón es que crea una tremenda demanda de dólares estadounidenses en todo el mundo, desde que se implantó en 1974, lo que ha creado un apetito mundial sin fin por la moneda. Eso ha mantenido el valor del dólar artificialmente alto, y nos ha permitido importar trillones de dólares de productos súper baratos de otros países. Si otras naciones dejaran de usar el dólar para comerciar unas con otras, el valor del dólar se desplomaría dramáticamente y tendríamos que pagar mucho, mucho más por las baratijas que compramos en las tiendas de $1 dólar, en Wal-Mart o productos electrónicos baratos en Amazon.

Además, dado que el dólar estadounidense es esencialmente la moneda mundial de facto, esto también ha aumentado la demanda de nuestra deuda. Las principales naciones exportadoras como China y Arabia Saudita terminan con gigantescas pilas de dólares. En lugar de simplemente dejarlos sentarse allí y no hacer nada, esas naciones, a menudo, reinvierten sus dólares en valores que rápidamente pueden ser cambiados de nuevo en dólares si es necesario. Una de las formas más populares de hacer esto ha sido invertir esos dólares en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Esto ha hecho bajar las tasas de interés sobre la deuda de los Estados Unidos a lo largo de los años y ha permitido que el gobierno de los Estados Unidos pida billones de billones de dólares por casi nada.

Pero si el resto del mundo comienza a alejarse del dólar estadounidense, todo esto podría cambiar.